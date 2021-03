Dārza kursi martā: noderīgas lekcijas un profesionāli kursi

Kamēr nav sākusies lielā rosīšanās pa dārzu, tikmēr var pasmelties dažādas dārza gudrības – sākot ar noderīgām lekcijām, kas ilgst vien dažas stundas, beidzot ar profesionāliem kursiem, kuros dažu mēnešu laikā var iemācīties, kā veidot un uzprojektēt savu dārzu.

Portāls "Tavs Dārzs" ir apkopojis martā notiekošos kursus un vērtīgas lekcijas par dārza labiekārtošanu, dažādiem augiem un arī dārzeņiem. Ja gadījumā šajā sarakstā nemani kādu noderīgu lekciju vai kursus, "Tavs Dārzs" mudina mums par to pastāstīt e-pastā: maja@delfi.lv

Dārza dizains "SketchUp 3D"

Apraksts: Kursi domāti visiem, kas vēlas apgūt un modelēt vides vai dārza dizainu datorprogrammā 3D formātā. Ar programmas palīdzību kursanti paši saviem spēkiem varēs radīt uzskatāmas vizualizācijas, augu salikumus.

Datums un laiks: no 20. marta līdz 3. jūnijam. Nodarbību laiku var izvēlēties – ceturtdienās no pulksten 18 līdz 20.30 vai sestdienās no pulksten 10 līdz 12.30.

Kursu organizators: Bulduru Dārzkopības vidusskola.

Lekcijas lektors: kursus pasniegs sertificēts ainavu arhitekts – Aleksandrs Beļikovs, kurš profesionāli ar programmu "SketchUp" darbojas vairāk nekā 18 gadus.

Lekcijas norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).

Dalības maksa: līdz 14. martam – 200 eiro, no 19. marta – 230 eiro.

Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības apguvi.

Pieteikšanās: Bulduru Dārzkopības vidusskolas mājaslapā šeit.

Plašāku informāciju var izlasīt šeit.

Ir zeme! Ar ko sākt?

Apraksts: Vebinārs, kurā varēs uzzināt, kā veiksmīgāk plānot darbus saimniecībā un kādas prioritātes ņemt vērā. Tāpat lektori runās par dažādu reljefu un sastāva augsnēm. Tajā varēs izprast, ar kādām atšķirībām, trūkumiem un priekšrocībām ir jārēķinās utt.

Datums un laiks: 25. martā no pulksten 9 līdz 16.30.

Kursu organizators: Annas koku skolas biedrība

Lektori: LLKC vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils, dārznieks Edgars Neilands, sertificēta sugu un biotopu jomas eksperte Maija Medne, šķūņu entuziasts Jēkabs Ozols, "Labie Koki" ainavu arhitekte Lauma Garkalne.

Lekcijas norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).

Dalības maksa: 36,30 eiro, bet, ja vēlēsieties saņemt sertifikātu pa pastu, tad būs 41,30 eiro.

Iegūstamais izglītības dokuments: Sertifikāts.

Pieteikšanās: Annas koku skolas biedrības mājaslapā šeit.

Plašāku informāciju var izlasīt šeit.

Gurķi, kabači, ķirbji, melones un arbūzi

Apraksts: Nodarbības laikā varēs uzzināt informāciju par to, kā audzēt šos augus siltumnīcā un uz lauka.

Datums un laiks: 17. martā no pulksten 18 līdz 21.



Lektore: dārzniecības "Dobītes" saimniece Sandra Marcinkeviča.

Lekcijas norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).

Dalības maksa: 20 eiro vai 12 eiro. 20 eiro ir par pilno komplektu, kas ir tiešsaistes lekcija, izdales materiāls, kā arī, ja būs tāda vēlme no dalībniekiem, tad "Whatsapp" grupa, kas būs aktīva sešus mēnešus. Savukārt 12 eiro ir tikai, ja grib klausīties tiešsaistes lekciju.

Iegūstamais izglītības dokuments: lekcijas dalībnieki par noklausīšanos sertifikātus nesaņem.

Pieteikšanās: Dārzniecības "Dobītes" izveidotajā "Facebook" lapā, kurā var aizpildīt pieteikšanās anketu.

Plašāku informāciju var izlasīt šeit.

Augļu koku un ogulāju kopšana, vainagu veidošana un potēšanas pamati

Apraksts: Tiešsaistes seminārā varēs uzzināt vērtīgu informāciju par augļu kokiem un ogulājiem, vainagu veidošanu un potēšanu.

Datums un laiks: 17. martā no pulksten 10 līdz pulksten 13.50 (lekcijas ilgums - 3,5 stundas).

Kursu organizators: LLKC Liepājas birojs.

Lektore: Valentīna Pole, Dr. agr. "Dārzkopības institūta" pētniece, augu aizsardzības konsultante.



Lekcijas norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).



Dalības maksa: 12 eiro.

Iegūstamais izglītības dokuments: lekcijas dalībnieki par noklausīšanos sertifikātus nesaņem.

Pieteikšanās: LLKC Liepājas biroja izveidotajā "Facebook" pasākumā, kurā jāizpilda pieteikšanās anketa.

Plašāku informāciju var lasīt šeit.

Ābece rožu audzēšanā

Apraksts: Varēs uzzināt visu par un ap rozēm.

Datums un laiks: 17. martā no pulksten 10 līdz pulksten 12.

Kursu organizators: LLKC Aizkraukles birojs.

Lektore: Ilze Līce ( SIA "Ārītes" saimniece).

Lekcijas norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).



Dalības maksa: 10 eiro.

Iegūstamais izglītības dokuments: lekcijas dalībnieki par noklausīšanos sertifikātus nesaņem.

Pieteikšanās: LLKC Aizkraukles biroja izveidotajā "Facebook" pasākumā, kurā jāizpilda pieteikšanās anketa.

Plašāku informāciju var lasīt šeit.

Dārzkopības padomi hortenziju un rododendru audzēšanā

Apraksts: Varēs uzzināt visu par un ap hortenzijām, kā arī rododendriem.

Datums un laiks: 23. martā no pulksten 10 līdz pulksten 12.

Kursu organizators: LLKC Aizkraukles birojs.

Lektore: Antra Blūma ("Dārzs zem Saules" stādaudzētavas īpašniece).

Lekcijas norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).



Dalības maksa: 10 eiro.

Iegūstamais izglītības dokuments: lekcijas dalībnieki par noklausīšanos sertifikātus nesaņem.

Pieteikšanās: LLKC Aizkraukles biroja izveidotajā "Facebook" pasākumā, kurā jāizpilda pieteikšanās anketa.

Plašāku informāciju var lasīt šeit.

Augļu koku un ogulāju ražošanas efektivitāte. Slimību un kaitēkļu profilakse un novēršana

Apraksts: Tiešsaistes seminārā varēs uzzināt vērtīgu informāciju par augļu kokiem un ogulājiem, kā arī to slimībām un kaitēkļiem.

Datums un laiks: 25. martā no pulksten 10 līdz 13.30.

Kursu organizators: LLKC Ogres birojs.



Lektore: Valentīna Pole, Dr. agr. "Dārzkopības institūta" pētniece, augu aizsardzības konsultante.



Lekcijas norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).



Dalības maksa: 13 eiro.

Iegūstamais izglītības dokuments: lekcijas dalībnieki par noklausīšanos sertifikātus nesaņem.

Pieteikšanās: LLKC Ogres biroja izveidotajā "Facebook" pasākumā, kurā jāaizpilda pieteikšanās anketa.

Plašāku informāciju var izlasīt šeit.

Netradicionālo mēslošanas līdzekļu izmantošana dārzam

Apraksts: Viss par un ap netradicionālo mēslošanas līdzekļu izmantošanu dārzam.

Datums un laiks: 31. martā no pulksten 10 līdz 13.30.



Kursu organizators: LLKC Ogres birojs.



Lektors: LLKC vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils.

Lekcijas norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).

Dalības maksa: bez maksas.

Iegūstamais izglītības dokuments: lekcijas dalībnieki par noklausīšanos sertifikātus nesaņem.

Pieteikšanās: LLKC Ogres biroja izveidotajā "Facebook" pasākumā, kurā jāaizpilda pieteikšanās anketa.

Plašāku informāciju var izlasīt šeit.

Lauku sētas plānošana, apstādījumu ierīkošana un kopšana

Apraksts: Varēs uzzināt, kā iekopt īpašumu, lai ir prieks un gandarījums par paveikto. Lektore stāstīs par plānošanas principiem, augu izvēli, kā arī apstādījumu kopšanu.

Datums un laiks: 22. martā no pulksten 18 līdz 21.



Kursu organizators: Mācību centrs "Liepa".



Lektors: SIA "VIP Dārzs" īpašniece un dārzkope Iveta Ozola, kas dārzkopības nozarē strādā vairāk kā 14 gadus, ir dendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja, stādaudzētāja, kā arī vairākus gadus bijusi skolotāja Bulduru dārzkopības vidusskolā.

Lekcijas norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).



Dalības maksa: 35 eiro.



Iegūstamais izglītības dokuments: Mājaslapā nav norādīts, vai lekcijas dalībnieki par semināru saņem apliecību.

Pieteikšanās: Mācību centra "Liepa" mājaslapā.

Plašāku informāciju var izlasīt šeit.



Daiļdārzniecība un ainavu plānošana

Apraksts: Kursos varēs uzzināt, kā analizēt dārza ainavu, kā izstrādāt dārza projektu, kā izvēlēties augus, kā organizēt un kopt savu dārzu.

Datums un laiks: Kursu ilgums ir 60 stundas. 24. martā kursi notiek Alūksnes, Balvu un Gulbenes filiālē, savukārt 25. martā tie notiek Valmieras filiālē.

Kursu organizators: Mācību centrs "BUTS"



Lektors: Mācību centra mājaslapā nav norādīts, kurš pasniegs šo kursu.

Lekcijas norises vieta: Gulbenes filiāle, Alūksne, Balvi vai Valmieras filiāle.



Dalības maksa: Mācību centra mājaslapā nav norādīta informācija par dalības maksu.

Iegūstamais izglītības dokuments: Kursanti saņem sertifikātu.

Pieteikšanās: Mācību centra "BUTS" mājaslapā šeit.



Plašāku informāciju var izlasīt šeit.

Sējam un stādām pareizi – darbi dārzā

Apraksts: Seminārs būs noderīgs visiem, kuri vēlas iegūt praktiskus padomus sēšanas un stādīšanas darbu veikšanai pavasarī.



Datums un laiks: Semināra sākums – 29. martā no pulksten 18 līdz pulksten 20.30. Kā teikts mājaslapā, mācību ilgums – trīs mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes.



Kursu organizators: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC).

Lektors: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra mājaslapā nav norādīts, kurš pasniegs šo semināru.

Semināra norises vieta: Seminārs notiks tiešsaistē.



Dalības maksa: 17 eiro.

Iegūstamais izglītības dokuments: Mājaslapā nav norādīts, vai kursanti par semināru saņem apliecību.



Pieteikšanās: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra mājaslapā šeit.



Plašāku informāciju var izlasīt šeit.

Koku un krūmu potēšana. Kopulēšana. Acošana.

Apraksts: Speciāliste dalīsies padomos un savās zināšanās, kā potēt, kā arī acot kokus un krūmus. Tāpat varēs uzzināt, kas ir kopulēšana.



Datums un laiks: 27. martā no pulksten 10 līdz 13. Nodarbība notiek divās daļās: no pulksten 10 līdz 11.20 un 11.30 – 12.50.



Kursu organizators: Luīzes pērlītes.

Lektors: Valentīna Pole, Dr. agr. "Dārzkopības institūta" pētniece, augu aizsardzības konsultante.

Semināra norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).



Dalības maksa: 19,50 eiro. Savukārt dalībniekiem, kuri jau ir apmeklējuši kādu "Luīzes pērlītes" organizēto vebināru - 17 eiro.

Iegūstamais izglītības dokuments: nav norādīts, vai lekcijas dalībnieki par semināru saņem apliecību.



Pieteikšanās: "Luīzes pērlītes" izveidotajā "Facebook" pasākumā, kurā jāaizpilda pieteikšanās anketa.



Plašāku informāciju var izlasīt šeit.

Laiks apgūt potēšanas, acošanas un citas gudrības

Apraksts: Valentīna Pole stāstīs par augļukoku potēšanu, acošanu un citām gudrībām.



Datums un laiks: 21. martā no pulksten 10 līdz 13.30.



Kursu organizators: "Dārza Elpa".

Lektors: Valentīna Pole, Dr. agr. "Dārzkopības institūta" pētniece, augu aizsardzības konsultante.

Semināra norises vieta: Zoom platforma (kursi notiks tiešsaistē).



Dalības maksa: 15 eiro, "Dārza Elpas" atbalstītājām - 10 eiro.

Iegūstamais izglītības dokuments: lekcijas dalībnieki par noklausīšanos sertifikātus nesaņem.



Pieteikšanās: darza.elpa@gmail.com



Plašāku informāciju var izlasīt šeit.