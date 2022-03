Dārza mēbeles izvēlies tikpat rūpīgi, cik iekštelpu

Jautājums par dārza mēbelēm kļūst aktuāls jau pavasarī. Līdz ar saulainajām un pirmajām siltajām dienām, daudzi steidz rīkot piknikus un aizvien vairāk laiku grib pavadīt dārzā, uz terases vai balkona. Lai gan dārza mēbeles reti kurš izvēlas tik pārdomāti kā mēbeles dzīvojamajās telpās, nevajadzētu pavirši izturēties arī pret šo izvēli, jo jārēķinās, ka labas kvalitātes mēbeles būs ērtākas un kalpos ilgāk. Lai gan lietas, kas jānovērtē, abos gadījumos principā ir tādas pašas – komforts, izturība un cena –, papildus jāņem vērā vēl viens būtisks fakotrs – ārējo apstākļu ietekme. Tāpēc viena no svarīgākajām lietām, kam jāpievērš uzmanība, ir materiāls.

Dārza mēbeles nav tikai galds un krēsli, bet arī šūpuļtīkli, soli un pat dīvāni. Tās var nopirkt komplektos un atsevišķi, tostarp apvienojot dažādus materiālus, kas ieturēti vienā stilā vai krāsā, piemēram, tumšs metāla galds un tumši pīti krēsli. Lielākoties visām dārza mēbelēm komplektā ir spilveni vai krēsla paliktņi, lai padarītu ērtāku to lietošanu, bet svarīgākais, kam jāpievērš uzmanība, ir materiāls, no kā tās veidotas, jo tieši materiāls noteiks, cik ilgmūžīga būs dārza mēbele, pakļauta ilgstošiem saules stariem un mitrumam.

Koks

Koks ir dabīgs materiāls, tāpēc dārza mēbeles no šī materiāla labāk nekā citas iekļaujas dabīgajā ainavā starp kokiem, krūmiem un apstādījumiem. Liels pluss ir tas, ka koka mēbeles pieejamas gan dabīgā tonī, gan krāsotas, tādēļ tās ērti pielāgot ainavai, terases vai balkona ieturētajam stilam. Nav mazsvarīgi, ka koks ir izturīgs un taustei patīkams materiāls, taču jāņem vērā, ka to būtiski ietekmē laikapstākļi, tāpēc rudenī un ziemā mēbeles jāglabā iekštelpās sausumā. Tās ir izturīgākas nekā plastmasas un labāk noveco, tomēr, lai saglabātos pēc iespējas labāk un būtu ilgmūžīgas, tās regulāri jāapstrādā ar eļļu vai aizsarglaku, pasargājot no ieplaisāšanas un pūšanas. Kvalitatīvas mēbeles, kas jau ražošanā ir pareizi apstrādātas, var īslaicīgi paciest nelabvēlīgus laikapstākļus, taču ne ilgstoši. Koka dārza mēbeles no skujkokiem būs mazāk izturīgas un tām būs nepieciešamas pastāvīgas rūpes, savukārt cietkoksnes, piemēram, ozola mēbeles būs dārgākas, bet kvalitatīvākas un izteikti izturīgākas pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem un apkārtējās vides ietekmi.

Foto: Shutterstock

Plastmasa

Salīdzinoši lēto izmaksu un plašo variāciju dēļ viens no populārākajiem materiāliem dārza mēbeļu izvēlē ir plastmasa. Lielākā priekšrocība ir, ka tās ir salīdzinoši ērti tīrīt (pietiks ar siltu ziepjūdeni) un uzturēt, kā arī tās ir vieglas, tāpēc ērti pārvietojamas ne tikai glabāšanai ziemas sezonā, bet arī piknika vidū – ja saule spīd tieši acīs un pārāk karsē plecus, galdu un krēslus bez piepūles var pārlikt ēnainākā vietā. Jārēķinās, ka plastmasa ir viegla, tāpēc vējainā dienā mēbeles var tikt aizpūstas. Lai gan tiek uzskatīts, ka plastmasai neskādē lietus, karstums un sals, tomēr tās nav tik ilgmūžīgas kā pareizi kopts koks vai metāls. Nekvalitatīva plastmasa salīdzinoši viegli lūst un plaisā, savukārt augstākas kvalitātes ražojums (kas ir arī dārgāks) ir izturīgāks, tostarp pret mitrumu un pelējumu. Par plastmasas dārza mēbelēm saglabājies uzskats, ka tās ir vizuāli nepievilcīgas un pat prastas, bet pēdējos gados ražotāji piedāvā jaunus risinājumus plastmasas izmantošanai, piedāvājot gan kvalitatīvu, gan skaistu risinājumu.

Foto: Shutterstock

Metāls

Izturīgākais no visiem materiāliem, taču – jāsargā no mitruma, citādi sāks rūsēt. Lai pasargātu metālu, reizi divos gados ieteicams to apstrādāt ar pretkorozijas krāsu. Ja tas izdarīts, metāla dārza mēbeles var atstāt ārā arī ziemas sezonā. Turklāt, lai gan tagad ražotāji piedāvā arī vieglāka metāla mēbeļu komplektus, tas jebkurā gadījumā ir smagākais no visiem materiāliem, tāpēc nav ērti pārvietojams un, reiz nolikts plānotajā vietā, tur arī visbiežāk paliek. Metāla mēbeles, līdzīgi kā koka, var pasūtīt pie amatnieka – tas izmaksās dārgāk, bet būs unikāls dizaina elements, kas paliks nākamajām paaudzēm. Jāņem vērā, ka vēsā laikā metāls ir auksts, siltā – ātri uzkarst, tādēļ tas noteikti jākombinē ar mīkstiem auduma spilveniem vai krēsla paliktņiem, lai pasargātu ne tikai savu ādu no karstuma vai aukstuma, bet lai tajos būtu arī ērta ilgstoša sēdēšana.

Metāls, lai gan šķietami smagnējs materiāls, ir gandrīz tikpat universāls cik plastmasa, jo dārza mēbeles no tā var būt raupjas un smagnējas vai vizuāli vieglas, ar liektām smalkām līnijām, kas izskatās teju ēteriski. Viens no pēdējā laika populārākajiem materiāliem ir alumīnijs – tas ir izturīgs pret rūsēšanu, salīdzinoši lēts un teju tikpat izturīgs cik dzelzs vai tērauds.

Foto: Shutterstock

Pinumi

Rotanga dārza mēbeles ir vienas no izplatītākajām, jo tām ir daudz labu īpašību, kas to lietošanu un uzturēšanu padara ērtu un vienkāršu. Rotanga ir dabisks un ilgmūžīgs materiāls, ja tas tiek labi kopts un pasargāts no lietus un aukstuma, tāpēc piemērotākā vieta dārza mēbelēm no rotanga ir uz terases, balkona vai ārā tikai siltās un saulainās dienās, kad nav gaidāmi nokrišņi. No pinumiem veidotās mēbeles ir vieglas un noturīgas pret nodilumu un UV starojumu, tāpēc neizbalē. Ir nopērkamas dārza mēbeles gan no dabīgā, gan mākslīgā rotanga un vizuāli tās daudz neatšķiras. Iegādājoties pinuma mēbeles, svarīgi pārbaudīt to kvalitāti un pārliecināties, ka nekur nav vaļīgu pavedienu, kas nav pareizi noausti, citādi visai drīz tie atšķetināsies un samazinās mēbeles izturību un estētiku.