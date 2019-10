Dārznieka 'melnais zelts' – komposts. Padomi ierīkošanā un pieļautākās kļūdas

Kompostu viennozīmīgi var dēvēt par dārznieka "melno zeltu", jo no tā var iegūt vērtīgu un noderīgu mēslojumu dārzā. "Tavs Dārzs" šoreiz no savas padomu vācelītes ir sarūpējis rakstus par kompostu ierīkošanu, pieļautākajām kļūdām un iemesliem, kāpēc vispār dārzā nepieciešams ierīkot komposta tvertni.

Parasti jautājums par kompostiem tiek lielākoties aktualizēts rudenī vai pavasarī, kad dārza darbi ir noslēgušies, kaut kur jāliek lapu kalni un dārzeņu atliekas. Savukārt pavasarī daudzi lielisko kompostu liek lietā, lai to iestrādātu dobēs.

Jautājumu par kompostu ir ļoti daudz – sākot ar to, kur dārzā izraudzīties vietu, kā komposta tvertni sagatavot, beidzot ar jautājumiem par to, ko var likt kompostā un ko nevar. "Tavs Dārzs" rakstos zemāk atradīsi atbildes uz teju visiem jautājumiem par komposta ierīkošanu. Tāpat esam aplūkojuši arī komposta "mīnusus" dārzā. Vai zināji to, ka komposta tvertnes ļoti mīl grauzēji un dažādas vaboles? Tāpat šī tvertne sāk nelāgi smaržot, kā rezultātā smirde izplatās pa visu dārzu. Lai šīs divas iepriekš minētās lietas nebūtu šķērslis komposta ierīkošanai – mums ir risinājumi! To, kādi tie ir, lūko rakstos zemāk!