Eksperimenti Rīgas parkos un puķudobēs – no liniem līdz Āfrikas agapantam

Vasarās savu ārējo izskatu maina ne tikai cilvēki, bet arī dārzi un dobes. Kādi augi šogad rotā galvaspilsētu un kāda ir situācija kopumā, sarunā ar "Tavs Dārzs" atklāj SIA "Rīgas meži" pārstāvis Edgars Vaikulis.

Vaikulis skaidro, ka galvaspilsētas uzņēmums "Rīgas meži" rūpējas par pilsētas mežiem, Mežaparku un Rīgas dārziem, parkiem, skvēriem un alejām. "Atbilstoši Zaļo pilsētu indeksam, kurā tiek objektīvi aprēķināta pilsētas zaļās zonas platība uz vienu iedzīvotāju un kvalitatīvi rādītāji, OECD dalībvalstu vidū Latvijas galvaspilsēta Rīga ir atzīta par 10. zaļāko pilsētu pasaulē, uz ekotūrismu orientētu ceļotāju vidū konkurējot ar pasaules nozīmīgākajiem tūrisma galamērķiem. Augstāko novērtējumu, ierindojoties piektajā pozīcijā, Rīga sasniegusi par tās mežu ekoloģisko vērtību un platību uz vienu iedzīvotāju. Taču uzskatāmākais darba rezultāts ir tieši krāšņie Rīgas parki, kas faktiski kļuvuši par pilsētas vizītkarti un Rīgas atpazīšanas zīmi gan pašiem rīdziniekiem, gan pašmāju apceļotājiem, gan ārvalstu tūristiem."

Kopumā SIA "Rīgas meži" daļas "Dārzi un parki" pārziņā Rīgā ir 116 teritorijas vairāk nekā 300 hektāru platībā. Ar Rīgas apstādījumos esošo celiņu, zālienu, bērnu rotaļlaukumu uzturēšanu un kopšanu, ziedu stādījumu plānošanu, ierīkošanu un kopšanu nodarbojas ap 100 atbildīgo speciālistu. Vasaras puķu dobju kopšanā veģetācijas periodā tieši iesaistīti aptuveni 40 darbinieku – ne tikai dārznieki, bet arī dārznieku palīgi, tehniskie darbinieki un speciālisti.

"Gada sākumu par Rīgas parkiem atbildīgie darbinieki sagaidīja ar bažām par to, kā izdosies aizvadīt šo gadu, jo no pilsētas domes saņemtā ziņa – uz pusi samazināta pašvaldības dotācija dārzu un parku uzturēšanai – varēja likt atteikties no daudzu pilsētvides uzlabošanas plānu realizācijas," informē Vaikulis. "Taču ziedu dobes jau saplānotas, ziedaugu un to kopšanas līdzekļu iepirkumi veikti savlaicīgi, piegādes līgumi noslēgti, un to neizpilde draudētu ar finansiālām sankcijām."

"Palielinot līdzmaksājuma daļu no "Rīgas meži" saimnieciskās darbības ieņēmumiem un pārskatot atsevišķas izdevumu pozīcijas, pašvaldības finansējuma samazināšana uz kopšanas kvalitāti neatstāja negatīvu iespaidu, tieši otrādi – Rīgas dārzi un parki piedzīvoja negaidītas, galvenokārt ļoti pozitīvi novērtētas pārvērtības," tā Vaikulis.