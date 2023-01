Elektrības patēriņš pēkšņi pieaug. Kā saprast – pie vainas zaglīgs kaimiņš, un ko iesākt

Elektrības rēķins pieaudzis 11 reizes – no 50 uz 550 eiro. Turklāt pamatīgs elektrības patēriņš vērojams pat tad, kad neviena nav mājās. Kāds zog elektrību? Tieši tā gadījās Simonai (vārds mainīts), kura nešpetno kaimiņu nepieķēra uzreiz, lai arī to mēģināja.

Straujais elektroenerģijas cenu kāpums šogad krasi pamainījis ierastos ciparus visu elektrības rēķinā. Taču, ja dažu mēnešu laikā rēķins no 50 eiro izaudzis līdz 550 eiro, turklāt ievēroti arī visi elektrības taupīšanas nosacījumi, pamatoti jāsarauc piere un jāuzdod jautājums – vai pie mana elektrotīkla kāds slepus nav pieslēdzies, pats bez bēdu izbaudot visas elektroiekārtu ekstras? Šādas situācijas reti, tomēr ir iespējamas. Kā rast apstiprinājumu savām bažām un rīkoties, skaidrosim šajā rakstā.

Konkrētajā dzīvoklī Simona dzīvoja aptuveni gadu. Liels rēķins par elektrību bijis visu laiku, taču Simona to saistīja ar to, ka ūdens sildīšanai tiek izmantots boilers. Apkuri mājā pieslēdza salīdzinoši vēlu – tikai novembra vidū, un jau kopš septembra bija pieaudzis arī elektrības rēķina tarifs. "Ļoti rūpīgi sekojām līdzi savam patēriņam un, kad gājām prom no dzīvokļa, slēdzām visas ierīces ārā. Arī boileram bija uzlikts taimeris. Vienu mēnesi 50 eiro vietā rēķins bija jau 100 eiro, nākamajā – 130 eiro. Tad sapratām, ka kaut kas nav kārtībā, un sākām skatīties patēriņu pa dienām." Simona pamanījusi, ka milzīgs elektrības patēriņš, īpaši pēcpusdienās un vakaros, bijis pat tad, kad mājās ar ģimeni nav atradušies, – devušies uz kino vai brīvdienas pavadījuši laukos.

Tā kā vēršanās pie apsaimniekotāja nedeva nekādus rezultātus, Simona vērsusies gan pie "Elektrum", gan "Sadales tīkla". "Vistiešāk atbildēja "Sadales tīkls", kas paskaidroja, ka šādās situācijās neko nevar darīt. Arī policiju, kamēr nav tiešu pierādījumu, nav jēgas saukt. Vienīgais veids – saukt elektriķi, kas palīdzēs atrast, kur ir noplūdes."

Elektriķis, kura pakalpojumi izmaksāja aptuveni 100 eiro, apsekot Simonas dzīvokli devās divas reizes, katrā no tām vismaz četras stundas meklējot problēmu gan dzīvoklī, gan kāpņu telpas elektrības skapī, gan mājas elektrības skapī. "Elektriķis veica detektīva darbu. Slēdzām pa vienam drošinātājam ārā un staigājām pa dzīvokli, skatoties, vai kaut kur nepazūd elektrība. Beigās tika atrasti četri vadi, kurus atvienojot nekas nenotika." Vislielākais rēķins šo mēnešu laikā sasniedzis 550 eiro, taču tagad par elektroenerģiju jāmaksā 47 eiro – mazāk, nekā tas bija vasarā. Simona ir pārliecināta, ka kaimiņš elektrības padevei pieslēdzies jau labu laiku, taču straujā cenu kāpuma dēļ beidzot izdevies to pamanīt.

Kā šāda situācija var rasties?