Foto: 150 ziedošu liliju šķirņu vienuviet izstādē Rīgā

No 13. līdz 15. jūlijam Latvijas Nacionālajā dabas muzejā aplūkojama izstāde "Elegantās lilijas 2023", kas veidota sadarbībā ar biedrību "Lilium Balticum". Tajā vienuviet apskatāmas aptuveni 150 šķirņu lilijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Elegantas un majestātiskas, ar baltiem, dzelteniem, oranžiem, sarkaniem un maigi rozā ziediem – tās ir vasaras karalienes lilijas. Savvaļā sastopamas ap 100 liliju sugām, bet selekcionētas vairāk nekā 13 tūkstošu šķirnes.

Ieskats izstādē:

Izstādes galvenais akcents ir smaržīgās trompetlilijas un milzu ziedu OT lilijas jeb austrumliliju un trompetliliju krustojumi ("O" no Oriental, "T" no trompetlilijām), to atturīgo eleganci papildinot krāsainajām Āzijas lilijām.

Interesenti var ne tikai tuvāk apskatīt elegantos ziedus, novērtēt to krāsu un smaržu bagātību, bet arī iepazīt liliju iedalījumu deviņās grupās pēc to izcelsmes un audzēšanas veida.

"Lilium Balticum" selekcionāri iepriecina arī ar jaunām liliju šķirnēm, piemēram, Sapņu ķērāja, Beverīna, Elfu sapņi, Vidzemīte, Anima un Mūzas deja.

Izstādes pirmajā dienā žūrija vērtē eksponātus un piešķirs godalgas un ceļojošos kausus. Apmeklētāji var balsot par to liliju, kas, viņuprāt, ir visskaistākā, un tās audzētājs iegūs biedrības "Lilium Balticum" ceļojošo kausu par populārāko liliju.

Izstādē audzētāji sniedz konsultācijas par liliju stādīšanu, audzēšanu un šķirņu izvēli, kā arī būs iespēja pasūtīt liliju sīpolus.

Izstādes darbalaiks: