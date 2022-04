Foto: Idejas Lieldienu galda klāšanai ar vienkāršām un pašdarinātām dekorācijām

Gatavojoties Lieldienām, daudzi domā ne tikai par to, ko likt svētku galdā, bet arī kā to dekorēt un noformēt, jo dabas atmodas svētkos vēlamies, lai ģimenes galds būtu nedaudz greznāks nekā ierasts ikdienā. Interjera dizainers atklāj dažus vienkāršus noteikumus, kurus ievērojot varēsi izveidot interesantas svētku dekorācijas no tā, kas jau ir pieejams vai izveidot jaunas.

"Lai radītu pacilātāku svētku sajūtu, ieteicams klāt galdu nedaudz greznāku, nekā to darām ierasti brokastojot vai pusdienojot. Padomājiet par dekorācijām, izmantojiet šķīvjus, kurus nelietojat ikdienā, vai varbūt pat kombinējiet dažādus trauku komplektus. Iesaku sākumā pārskatīt, kādi esošie resursi un dekorācijas jau ir pieejamas mājās un kuras varbūt vajadzētu iegādāties klāt papildus," iesaka "Ikea" interjera dizaina nodaļas vadītājs Darius Rimkus.

Apdomājiet, kur novietosiet ēdienu – vai tas būs izvietots pasniegšanai uz viena galda? Šobrīd ir moderni atstāt visu galda virsmu brīvu dekorēšanai un glīti izvietot šķīvjus un citus galda piederumus, bet ēdienu novietot uz atsevišķa galda, virtuves salas vai pat ratiņiem.

Pirms sākat dekorēt, pārdomājiet, kādas sajūtas un iespaidu vēlaties radīt – romantisku, izmantojot pavasara pasteļtoņu krāsas, drosmīgu un eklektisku vai vairāk dabas iedvesmotu. Pēc tam izlemiet, vai izvēlēsieties vienu galveno dekoratīvo elementu, kas būs novietots galda vidū vai vairākas mazas dekorācijas, kas novietotas visa galda garumā. Vai varbūt šogad iztikt vispār bez tradicionālajām Lieldienu dekorācijām?

Pavasarīga romantika

Pavasaris parasti asociējas ar gaišiem un atsvaidzinošiem pasteļtoņiem, kas atgādina pavasara tīro gaisu, gaišo gaismu un peldošus mākoņus. Šāda krāsu gamma var kalpot par iedvesmu galda klājumam un būs īpaši piemērota gaišam mājoklim, kura iekārtojumā izmantotas gaišas koka mēbeles un dominē pasteļtoņi.

"Lai izveidotu romantisku un pavasarīgu galda klājumu, es ieteiktu sākt ar trīs saskaņotām krāsām, piemēram, rozā, balto un zaļo krāsu, kuras noformējumā tiktu izmantotas arī atkārtoti. Tas radīs nevainojamu un harmonisku kopējo tēlu. Šīs krāsas varat izvēlēties galda piederumiem, galdautiem vai paliktņiem. Ja trauki un galda tekstilizstrādājumi ir gaiši, atdzīviniet tos ar pasteļkrāsas aksesuāriem, piemēram, laternām, salvetēm, galda paliktņiem vai glāžu un krūzīšu paliktņiem. Vai arī izmantojiet svaigus ziedus pieskaņotās krāsās, lai paspilgtinātu kopējo tēlu," uzsver interjera dizainers.

Ja vēlaties izmantot tradicionālos Lieldienu simbolus, variet tos izgatavot no jūsu rīcībā esošajām salvetēm – vienkārši sasieniet salveti tā, lai izveidotu stilizētas zaķa ausis. Bet bez dekorācijām var arī iztikt. Tās var aizstāt, izmantojot neregulāras formas traukus, kas atgādina olas formu. "Mans padoms Lieldienu galda noformēšanā ir nebaidīties kombinēt dažādu formu traukus. Lai radītu svinīgu un iedvesmojošu vidi, nav nepieciešams izmantot vienu trauku komplektu. Gluži pretēji, kombinējot dažādus traukus, var izveidot ekskluzīvu galda klājumu," stāsta Rimkus.

Smalka eklektika

Tiem, kas meklē netradicionālākas idejas, interjera dizainers iesaka izvēlēties pavisam citus dekorēšanas risinājumus, nekā parasti tiek izmantoti, un izmēģināt jaunas formas un krāsas. Viņš dalās ar lielisku ideju, kas piemērota mājokļiem, kuros dominē spilgtas un kontrastējošas krāsas, reprezentējot eklektiku ar nelielu haosa devu.

"Lai galda iekārtojums uzreiz tiktu pamanīts, izmantojiet kontrastējošas krāsas. Šāda kombinācija uzreiz izcelsies. Izvēlieties rakstainu galdautu – tas būs uzmanības centrā. Pēc tam pievienojiet citus akcentus, piemēram, metāla traukus un dekorācijas. Izlemiet, kāda forma dominēs – piemēram, ja galdautā ir rakstaini apļi, izvēlieties apaļas formas traukus. Ņemiet vērā, ka, izvēloties spilgtas krāsas un atšķirīgus rakstus, papildu dekorācijām ir jābūt gana pieticīgām. Pretējā gadījumā svētku galda klājums var pārvērsties haosā," akcentē interjera dizainers.

Dabas mošanās

Tiem, kuri priekšroku dod visam dabiskajam, iedvesmas avots svētku galda klāšanai var būt pati daba. Uzdrīkstieties un izmantojiet dažādus senus traukus, apvienojot tos ar dabīgiem materiāliem un dzīvajiem augiem. "Šeit svarīgākie ir dabas elementi: dažāda lieluma zari, ziedi, sūnas, garšaugi un citi no dabīgiem materiāliem izgatavoti atribūti. Lieliski piestāvētu galdauti un salvetes no lina vai kokvilnas, kā arī austi galda paliktņi," stāsta Rimkus.

Viņaprāt, trauki uz šāda galda klājuma izskatīsies īpaši dekoratīvi. Vintāžas stila šķīvji vai tādi, kas izskatās kā ar rokām darināti, piešķirs papildu siltumu un skaistumu. Tie paši par sevi kalpos kā dekorācijas, tādēļ nevajag pārspēlēt ar citām detaļām. Daži zaļie akcenti būs vairāk nekā pietiekami.

"Praktiski priekšmeti, piemēram, paplāte no koka var kalpot kā centrālais galda klājuma elements. Dabīgais koks vidi padarīs daudz siltāku un būs piemērota vieta, kur novietot zaļumus, Lieldienu olas vai mērces trauciņus," konsultē interjera dizainers.

Radošuma pārpilnība

Interjera dizainers atgādina, ka Lieldienas pirmkārt ir dabas atmošanās un ģimenes kopā sanākšanas svētki. Tāpēc nav jāuztraucas, ja nav atbilstošu dekorāciju vai nevarat iegādāties jaunu trauku komplektu. Gluži pretēji, izmantojot savas radošās idejas un to, kas jau ir pieejams, variet radīt oriģinālus dekorus.

"Esošo vai pašdarināto dekorāciju kombinēšana apvienojumā ar nesen kā iegādātajām precēm radīs unikālu noskaņu. Viesu ir daudz vairāk nekā saskaņoto šķīvju? Izmantojiet dažādus šķīvjus – klātais galds izskatīsies rotaļīgs un telpa mājīgāka. Lai izvairītos no haosa, traukiem izmantojiet pieskaņotas salvetes vai dekorācijas. Ja nevēlaties iegādāties jaunas salvetes, uzšujiet tās no aizkaru atgriezumiem vai vecā galdauta. Ja nav iespēja uzšūt, vienkārši sagrieziet kvadrātveida auduma gabalus un izvelciet vairākus diegus no to malām, lai veidotos bārkstis un malas būtu spurainas. Ja trūkst elegantu salvešu gredzenu, tā vietā variet izmantot dabīgu džutas auklu," ar oriģinālām idejām dalās interjera dizainers. Pēdējais padoms – izmantojiet nelielus galda paliktņus, nevis galda celiņus vai galdautus. Un, ja jums nav standarta paplātes, mēģiniet tās aizstāt ar koka kastītēm.