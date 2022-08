Foto: Neparastākie augļi un lauku labumi tomātu svētkos Brenguļos

Šogad jau sesto gadu Brenguļos aizvadīti tomātu svētki, piedāvājot vienkopus aplūkot vairāk nekā 300 tomātu šķirnes, piedalīties konkursos, lūkoties sev vajadzīgo amatnieku tirdziņā un izbaudīt citas svētku lustes.

Šogad tomātu svētkos piedalījās tomātu šķirņu kolekcionāri – Natālija Zeltiņa no Valmieras novada Brenguļu pagasta, Elga Bražūne un Saiva Pekuse no saimniecības "Neslinko" Ķekavas novadā, Maija Čerjaka ar čili un papriku no Carnikavas. No Talsiem ieradušies Valdis Puliņš un Valentina Cuznetova ar arbūziem, melonēm, gurķiem un tomātiem, bet no Rīgas – Linda Grotupe, Ludmila Kodzasova, Darja Jureviča un Aleksandrs Blinovs. Kolekcionāri sniedza konsultācijas tomātu audzēšanā, piedāvāja iegādāties tomātu sēklas, kā arī pārbaudīt līdzi paņemto dārzeņu nitrātus un noteikt pH līmeni saviem augsnes paraugiem. Tāpat svētkos bija iespējams aplūkot vienu no lielākajām tomātu izstādēm Latvijā, uzzināt jaunas receptes, vērojot ēdiena gatavošanas meistarklasi Jāņa Viatera vadībā, sagādāt dāvanas sev un mīļajiem tradicionālajā mājražotāju un amatnieku tirgū, kā arī lustēties grupas "Pipari" pavadībā.

Svētku laikā norisinājās arī divi konkursi: "Smagākais tomāts" un "Neparastākais tomāts", kurā piedalīties varēja jebkurš tomātu audzēšanas entuziasts.

Neparastākā tomāta čempiona titulu šogad ieguva tomātu audzēšanas entuziaste Benita Rentniece no Valmieras novada Brenguļu pagasta, savukārt uz konkursu "Smagākais tomāts" izvirzīja deviņus tomātus.

Pirmo vietu ieguva tomāts, kas svēra 1064 grami. Par to, kā izaudzēt smagākos tomātus, pastāstīja uzvarētāja Liesma Mežciema no Cēsīm: "Mazliet aplaistu ar limonādi "Baikāls"." Uzvarētāja atzina, ka mājās ir palikuši vairāki 900 gramus smagi tomāti.

2. vietu ieguva tomāts ar 964 gramiem, kuru izaudzēja Jānis Zvirbulis, bet godpilno 3. vietu ieguva tomāts ar 924 gramiem, ko uz tomātu svētkiem atveda tomātu audzētājs no Valmieras puses – Dailis Lācis.

"Varam būt droši, ka arī turpmāk tomātu audzēšanas tradīcija neizzudīs, jo jaunā paaudze ir ieinteresēta tomātu audzēšanā. Veicināšanas balvu par vienu no smagākajiem tomātiem ieguva piecus gadus jaunais dalībnieks Arnolds Kārkliņš," portālam "Delfi" pastāstīja Valmieras novada pašvaldības pārstāve Marija Melngārša.

