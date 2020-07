Foto: Reibinošā liliju izstāde Liepājā

Liepājas Latviešu biedrības nams jau no 23. jūlija ir ieskauts liliju ziedu smaržā, jo šeit līdz pat 25. jūlijam bez maksas ir apskatāma iespaidīga liliju izstāde, kas pārsteidz gan ar ziedu krāšņumu, gan ar krāsu dažādību.

Kā "Tavs Dārzs" informēja SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams" pārstāve Amanda Anna Millere, krāšņos ziedus var aplūkot biedrības nama foajē, turklāt līdzās liliju ziedu izstādei apmeklētājus priecē mākslinieces Ilzes Akselrodes ekspresizstāde, kurā caurvijas ziedu tēma.

Viņa atgādina, ka ik gadu Liepājas Latviešu biedrības namā ienāk daudzveidīgais liliju ziedu smaržu virpulis, un arī šis gads nav izņēmums. Izstāde tapusi sadarbībā ar Liliju audzētāju biedrību "Lilium Balticum", kas pērn atzīmēja savas pastāvēšanas 30 gadu jubileju.

Liepājas izstādē ziedus apskatei sarūpējuši vairāki biedrības selekcionāri un kolekcionāri – Antra Balode no Saulkrastiem, Maruta Mirdza Audare no Liepājas, Aivars un Inta Laķi no Ogres, Guntis Grants no Daugmales, Agra Straumane no Elejas, Egija Lazdiņa no Dobeles novada un Nacionālā botāniskā dārza liliju speciāliste Aina Zobova. Līdzās biedrības biedriem ar sevis audzētājiem ziediem izstādē piedalās arī kolekcionāre Inguna Vālodze no Aizputes novada. Kā pastāstīja biedrības nama pārstāve, gleznās, kas tapušas akrila un jauktās tehnikās, attēlotas gan lilijas, kas ir vieni no mākslinieces mīļākajiem ziediem un nereti arī klientu iecienītākajiem, gan citi ziedi, to skaitā arī pļavu puķes.

Foto: Ruslans Šuļga

Izstādes atklāšanas dienā apmeklētājiem bija iespēja arī noklausīties pieredzes bagātās liliju audzētājas un Liliju audzētāju biedrības "Lilium Balticum" vadītājas Antras Balodes interesanto lekciju "Liliju kopšana vasarā un slimību aizsardzība".

Kā atgādina biedrības nama pārstāve, apmeklētāji Liepājas Latviešu biedrības namā tiek gaidīti, ja tiem nav elpceļu infekcijas slimības simptomu (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī, ja personai nav noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus. Tāpat apmeklētāji tiek aicināti ievērot norādes par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, atsaukties darbinieku aicinājumiem un ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos.

Izstādes darba laiks:

no 24. jūlija līdz 25. jūlijam izstāde apskatāma no pulksten 10 līdz pulksten 19.



Visu vasaras un rudens sezonu ziedu izstādes un izglītojošās lekcijas Liepājas Latviešu biedrības namā būs pieejamas bez maksas.

Ruslana Šuļgas foto ieskats krāšņajā izstādē: