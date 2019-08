Foto: Ventspils rotājas krāšņās ziedu paklāju kompozīcijās

Ventspils Pilsētas svētku ietvaros Ostas ielas promenādē nedēļas nogalē norisinās jau 19. Starptautiskais ziedu paklāju festivāls, kura tēma ir "Ziedu Melodija", portālu "Tavs Dārzs" informēja PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" apzaļumošanas meistare Inga Reinholde. Šogad galveno balvu ieguva floristi no Igaunijas, Tartu.

Šovasar darbu uzsāka jaunā Ventspils koncertzāle "Latvija". Lai atzīmētu šo nozīmīgo brīdi, iedzīvotāji tika aicināti ziedu paklāju festivāla devīzei izvēlēties tēmu, kas saistīta ar mūziku. Apkopojot balsošanas rezultātus, par 19. Starptautiskā ziedu paklāju festivāla devīzi konkursa komisija apstiprināja nosaukumu "Ziedu Melodija". Savu radošo domu lidojumu šogad ziedu paklājos ieauda 20 floristu komandas no piecām dažādām valstīm.

Floristi darbu uzsāka piektdienas, 2. augusta rītā Ostas promenādē. Viņi cītīgi 24 stundas gatavoja ziedu paklājus, jo pēc noteikumiem darbiem bija jābūt pilnībā pabeigtiem līdz 3. augusta pulksten 9. Savukārt no pulksten 11 viedokli par ziedu paklājiem sāka izteikt apmeklētāji, kuri ar līdzpaņemtajiem vai speciāli šim mērķim sagatavotajiem akmentiņiem vairāku stundu garumā varēja izvēlēties tīkamāko darbu.

19. Starptautiskajā ziedu paklāju festivālā Latviju pārstāvēja floristu komandas no Vecumniekiem, Rūjienas, Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Naukšēniem un Ventspils. Kaimiņvalsti Lietuvu pārstāvēja septiņas komandas, kas ieradušās no Prieniem, Šauļiem, Viekšņiem, Paņevežas, Viļņas, Jonišķiem un Mažeiķiem. Otru kaimiņvalsti Igauniju pārstāvēja divas komandas – no Repinas un Tartu. Krieviju pārstāvēja komanda no Sanktpēterburgas, savukārt Baltkrieviju pārstāvēja komanda no Minskas.

Censoņu veikumu arī šogad vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija astoņi cilvēki. Galveno balvu Starptautiskajā ziedu paklāju festivālā "Ziedu Melodija" ieguva floristi no Igaunijas, Tartu ar ziedu paklāju Nr. 13 "Melody", arī otro vietu ieguva komanda no Igaunijas, Rāpinas ar paklāju Nr. 20 "Equalizer", savukārt trešajā vietā ierindojās komanda no Krievijas, Sanktpēterburgas ar paklāju Nr. 6. "POBRE FLOR Vals". Skatītāju simpātiju pieaugušo grupā saņēma Ventspils komandas veidotais ziedu paklājs Nr. 21 "Lai skan!", jauniešu grupā – junioru komanda no Lietuvas, Jonišķiem.

Apbalvošana notika Ostas ielā uz centrālās skatuves, kur tika sumināti pirmo trīs vietu ieguvēji, labākais darbs jauniešu grupā, kā arī skatītāju simpātijas. Plānotais ziedu paklāju novākšanas laiks - 6. – 7. augusts.

Ieskats krāšņajos un daudzveidīgajos ziedu paklājos: