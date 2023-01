Gandrīz katrs otrais bankas klients izmanto valsts atbalstu mājokļa iegādei

Iedzīvotāji aizvien aktīvi izmanto valsts atbalstu mājokļa iegādei. Aizvadītajā gadā gandrīz katrs otrais jeb 41 procenti "Luminor" bankas klientu saņēma hipotekāro kredītu, izmantojot "Altum" programmas jaunajiem speciālistiem un ģimenēm. Visvairāk šādu kredītu izsniegti dzīvokļa, savukārt mazāk – privātmājas celtniecībai, informē "Luminor".

"Luminor" dati liecina, ka "Altum" atbalstu arī pērn vairāk izmantoja ģimenes ar bērniem – tas bija 71 procenta gadījumos, savukārt 29 procenti finansējuma saņēmēju ar valsts atbalstu ir jaunie speciālisti, kas ir par ceturtdaļu vairāk nekā gadu iepriekš.

"Bankas pēdējo divu gadu novērojumi liecina, ka hipotekārais kredīts ar "Altum" atbalstu galvenokārt (95 procenti) tiek saņemts mājokļa iegādei, lielākoties dzīvokļu iegādei, bet 5 procenti – privātmāju būvniecībai. Finansējumu privātmāju iegādei vai būvniecībai visvairāk izvēlas jaunās ģimenes ar bērniem, kamēr jauniem speciālistiem aktuālāka ir dzīvokļu iegāde. Visvairāk mājokļus iegādājas Rīgā, kā arī Pierīgā, savukārt ārpus galvaspilsētas mājokļa kredīts ar "Altum" atbalstu visbiežāk ticis izmantots Jelgavā un Liepājā," stāsta "Luminor" mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.

Joprojām 35 procentos gadījumu "Luminor" klienti ar "Altum" atbalstu izvēlas iegādāties dzīvokļus padomju laikā būvētās ēkās jeb sērijveida dzīvokļus, taču gandrīz tikpat populāri ir arī dzīvokļi jaunajos projektos, kas veido trešdaļu no "Luminor" piešķirtajiem mājokļu kredītiem ar "Altum" atbalstu. Turklāt iegādāties īpašumu jaunajos projektos lielāka interese ir tieši jaunajiem speciālistiem.

"Valsts atbalsts sava mājokļa iegādei jaunajiem speciālistiem un ģimenēm ar bērniem ir nozīmīgs atspaids, kuru iedzīvotāji labprāt izmanto. Vienlaikus mēs novērojam, ka pagājušajā gadā ir pieaugusi jauno speciālistu aktivitāte sava mājokļa iegādē. Saglabājoties augstai inflācijai, pieaugot cenām un Euribor procentu likmei, samazinās iedzīvotāju pirktspēja, tāpēc pieprasījums pēc valsts atbalsta mājokļa iegādei saglabāsies arī nākotnē,” prognozē mājokļu kreditēšanas vadītājs Sausais.

Šobrīd vidējais "Luminor" izsniegtais mājokļa kredīta apmērs ar "Altum" atbalstu ģimenēm ar bērniem sasniedz 103 tūkstošus eiro, savukārt jaunajiem speciālistiem – 92 tūkstošus eiro. Ikmēneša kredīta maksājums ģimenēm ar bērniem ir vidēji ap 580 eiro, bet jaunajiem speciālistiem – ap 510 eiro.

Pirmās iemaksas apmērs mājoklim parasti veido 10–15 procenti. "Altum" garantija jaunajiem speciālistiem un ģimenēm ļauj samazināt pirmās iemaksas apjomu līdz pat 5 procenti no kopējās kredīta summas. Ģimenēm ar bērniem "Altum" atbalsts ir 10–30 procentu apmērā no aizdevuma atkarībā no bērnu skaita ģimenē, savukārt jaunajiem speciālistiem ir iespēja saņemt mājokļa programmas atbalstu līdz 20 procentiem no kredīta summas. Tāpat daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt subsīdiju "Balsts" līdz 12 tūkstošiem eiro pirmās iemaksas samazināšanai. Šādā veidā ir iespējams ātrāk nonākt pie sava īpašuma vai iegādāties ģimenei atbilstošu mājokli, jo nepietiekami uzkrājumi pirmajai iemaksai mājokļa iegādei ir liels šķērslis.