Idejas Ziemassvētku dāvanām: astoņas skolēnu radītas pērles tirdziņā 'Cits Bazārs'

Jau par ikgadēju tradīciju kļuvis Ziemassvētku tirdziņš "Cits Bazārs", kurā pašu radītas preces Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros tirgos skolēni. Un jau otro gadu tas norisināsies tiešsaistē! Ja vēl esi dāvanu meklējumos saviem mīļajiem, ieskaties skolēnu radītajos darbos un, iespējams, atradīsi meklēto.

Ziemassvētku tirdziņš "Cits Bazārs" notiks jau šajā nedēļas nogalē, no 9. līdz 14. decembrim. E-katalogā ''jalatvia.lv'' ikviens varēs aplūkot skolēnu mācību uzņēmumu profilus un iegādāties skolēnu ražojumus – mājas lietas, preces skaistumkopšanai, bižutēriju, dažādas spēles un preces bērniem, kā arī apģērbus, modes lietas, interjera priekšmetus, pārtikas preces u. c. Starp estētiskām un sadzīvē noderīgam precēm būs iegādājamas arī skolēnu veidotas pavisam unikālas un funkcionālas lietas, piemēram, mugursoma ar viedekrānu, mazgāšanas līdzeklis no Latvijas kastaņiem, "gudrās" galda lampas, viedierīce, kas atvieglo kurpju aizsiešanu, un citi interesanti produkti.

Pasākuma pārstāve Dagnija Dižbite speciāli portālam "Māja&Dārzs" sarūpējusi astoņas oriģinālas un skolēnu radītas lietas, kuras var noderēt mājas labiekārtošanai un ikdienā.

Dizaina naktslampiņa

Foto: Publicitātes foto



Naktslampu, ar regulējumu gaismas spilgtumu, autori ir puiši no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas. Pievilcīgā dizaina naktslampas iespējams iegādāties par 35 eiro, un preces cenā iekļauta arī spuldzīte un piegāde uz jebkuru vietu Latvijā.

Horoskopu krūzes

Foto: Publicitātes foto

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēnu radītās "Astro Mug" krūzes iepriecinās ne vien horoskopu interesentus, bet arī visus tos, kas labprāt iegādātos asprātīgu, lieliska dizaina un kvalitātes dāvanu saviem tuviniekiem. Krūzes cena ir 10 eiro.

Mugursoma Ziemassvētku noskaņās

Foto: Publicitātes foto

Komanda "SLED" no Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja izstrādājuši mugursomu ar LED ekrānu. Mugursomā iestrādāts arī akumulators – lādētājs (powerbank), bet apgaismojuma programmu un krāsas iespējams vadīt no viedtelefona. Mugursomas cena 80 eiro.

Dzērienu salmiņi no niedrēm

Foto: Publicitātes foto

Vienreizējās lietošanas salmiņi "HOOL", kas darināti no niedrēm, būs ne tikai interesanta dāvana, bet arī solis atkritumu samazināšanai ikdienā. Salmiņu komplektu cena ir sākot no diviem eiro. Ideju īstenojuši skolēni no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas.

Mājiņas mājdzīvniekiem



Foto: Publicitātes foto

Pievilcīga dizaina un ar rokām darinātas mājiņas četrkājainajiem mīluļiem sarupējis mācību uzņēmums "LPH" no Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja. Uzņēmumam nav sveša arī sociālā atbildība, un no materiālu pārpalikumiem skolēni iecerējuši uzmeistarot mājiņas klaiņojošiem kaķiem, lai palīdzētu tiem izturēt gada aukstāko gadalaiku – ziemu. Mājiņu cena sākot no 53 eiro.

Virtuves dēlīši no koka

Foto: Publicitātes foto

Apstrādāta koka "MJM" dēlīši būs ne tikai praktisks palīgs ēdiena gatavošanā, bet skaisti papildinās ikvienas virtuves interjeru. Dēlīšu cenas sākot no 11 eiro. Turklāt "MJM" piedāvā ne tikai koka dēlīšus, bet arī ozolkoka žurnālu galdiņu, kura cena ir 140 eiro. Produktus izstrādājuši skolēni no Vaboles vidusskolas.

Taktilas rotaļlietas

Foto: Publicitātes foto

Auduma rotaļlietas ar dabīgu graudu – rīsu un griķu pildījumu – piedāvā mācību uzņēmums "Little friends" no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas. Prece izgatavota no mīksta auduma un to iespējams pasūtīt ar uzšūtiem bērna iniciāļiem. Rotaļlietu cena 12 eiro.

Aksesuāri un adītas cepures

Foto: Publicitātes foto

Mācību uzņēmums "Danveta" no Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas piedāvā adītas cepures un ar rokām darinātas brošiņas no otrreiz pārstrādātiem materiāliem. Sortimentā atrodamas dāvanas, sākot no 18 eiro.