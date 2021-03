Iecienītākie ziedi 8.martā – tulpes. Kā parūpēties par grieztajiem ziediem

8. martā daudzās valstīs, tostarp Latvijā, atzīmē Starptautisko sieviešu dienu, kas veltīta visām sievietēm, turklāt neatņemama šīs dienas sastāvdaļa ir ziedi – vai tās būtu pavasarīgās tulpes vai narcises, krāšņs rožu pušķis vai pat kāds telpaugs. Portāls "Tavs Dārzs" vaicāja ziedu saloniem un ziedu bāzēm, kādi ziedi ir populārākie 8. martā, kā arī floriste mums atklāja knifiņus, kā ilgāk saglabāt grieztos ziedus.

"Grūti iedomāties 8. martu bez ziediem, kas kļuvuši par vienu no atzītajiem šo svētku simboliem," portālam "Tavs Dārzs" norāda ziedu salona "Crystal Rose" īpašniece Kristina Andža. Vaicāta par to, kuri ziedi ir populārākie 8. martā pircēju vidū, viņa norāda, ka tās ir tulpes – pavasara simbols. "Modē ir arī neparastās tulpes: papagaiļu tipa (krokots zieda pumpurs), pildītās, daudzkrāsu un bārkstainās. Protams, ka viens no pieprasītākajiem ziediem ir mimoza, kas izsenis uzskatāma par 8. marta simbolu. Pēdējos gados aizvien lielāku atzinību gūst eksotiskie ziedi, piemēram, ceriņi, protejas, lizantes, hortenzijas un pat peonijas, neskatoties uz to, ka tie ir vasaras sezonas ziedi," stāsta uzņēmēja.

Arī citi uzrunātie ziedu salonu un ziedu bāžu pārstāvji norāda, ka populārākie ziedi 8. martā ir tulpes. "8.marts mums ir "tulpju svētki"," tā "Ziedu Ekspresis" pārstāve Liene Minoviča.

Kā novērojuši ziedu salona "Lakstos" pārstāvji, viņu veikalā mazāka interese ir par sarkanām tulpēm, bet cilvēki izvēlās interesantākas šķirnes un pušķus, kas salikti no dažādu krāsu tulpēm. Savukārt "Ziedu Ekspresī" pircējiem lielā cieņā ir dzeltenā tulpe 'Strong Gold', kura, kā norāda uzņēmuma pārstāve, ir ļoti izturīga. "Skatoties pēc krāsām, ik gadu dominē dzeltenās un rozā krāsas tulpes, arī dažādas pildītās ir ļoti skaistas un iecienītas," norāda Minoviča. Arī "Zaļā Bāze" pārstāve Guna Pakalna stāsta, ka par godu svētkiem sarūpējuši ļoti daudz jaunu tulpju šķirņu ar pildītiem, bārkstainiem ziediem, kā arī ziediem neparastos krāsu toņos. "Pēdējā laikā cilvēki daudz vairāk izvēlas pasūtīt ziedus internetā – caur "Wolt" vai "Bolt food" aplikāciju vai arī interneta veikalā. Šajos pasūtījumos arī galvenokārt dominē tulpes, bet uzreiz nākamo vietu aiz tulpēm ieņem ziedu pušķi no sezonas ziediem kopā ar dažādiem eksotiskajiem ziediem un zaļumiem," atklāj Pakalna.

"Ziedu Ekspresis" pārstāve atklāj, ka bez tulpēm 8. martā vēl ir iecienītas mimozas. "Tās joprojām ir stabila vērtība, turklāt pieprasījums ik gadu pirms 8.marta ir milzīgs. Ranunkuļi jeb dārza gundegas ir topā, tās atgādina pēdējos gados ļoti populārās peonijas, kurām šobrīd sezona vēl nav sākusies. Arī narcises un hiacintes mūsu pircēji izvēlas iegādāties kā sieviešu dienas ziedus," stāsta Minoviča.

Floristes ieteikumi, kā ilgāk saglabāt grieztos ziedus

Padomos par grieztajiem ziediem portālam "Tavs Dārzs" dalās Kristina Andža – uzņēmēja, ziedu salona "Crystal Rose" īpašniece ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi floristikā.

Lūk, viņas ieteikumi, lai ziedi vāzē priecētu pēc iespējas ilgāk:

Nepareizas transportēšanas laikā (no ražotāja līdz pārdevējam) iepakojumā var krāties kondensāts, tādēļ ir ļoti svarīgi atdalīt bojātās ziedlapas, lai to dēļ nesāk pūt blakus esošie ziedi;

Ziediem nepatīk temperatūras izmaiņas, tāpēc vēsu laikapstākļu laikā, atnesot ziedus mājās, 10 līdz 15 minūtes netiniet ziedus ārā no papīra, ļaujiet temperatūras izmaiņām notikt lēni;

Ziediem nepatīk caurvējš! Nevēdiniet telpu, kur atrodas ziedi vai uz to brīdi pārnesiet ziedus uz citu istabu;

Ziediem nepatīk alkohols un augļi, tādēļ ziedus jānovieto tālāk no galda, uz kura atrodas pārtika vai dzērieni;

Ja telpā ir sauss gaiss, centieties ar ūdens pulverizatoru divas reizes dienā apsmidzināt lapiņas, taču dariet to uzmanīgi, nesamitrinot zieda pumpuru;

Apkures sezonas laikā ziedus jātur pēc iespējas tālāk no radiatoriem un apsildes iekārtām;

Ūdens ir jāmaina katru dienu (vāzēs jālej tikai auksts ūdens), kuram var pievienot klāt nedaudz citronskābes, kas iznīcina ūdenī esošās baktērijas! Katras ūdens maiņas laikā ir jānogriež 2 līdz 3 centimetri no kāta, nežēlojiet! Rozēm kāts jānogriež slīpi, krizantēmām jānolauž, bet pārējiem ziediem – jānogriež taisni;

Atstājiet tikai 2 līdz 3 augšējās lapas, kas redzamas vāzes virspusē, pārējās droši ņemiet nost, der atcerēties, ka lapām nepieciešams ūdens, tādēļ bieži vien tās "padzeras" pietiekami, bet pašam ziedam ūdens nepietiek pienācīgā daudzumā. Kā arī apakšējās lapas, ja tās skar ūdeni, tad sāk pūt un provocē dažādu baktēriju vairošanos;

Sekojiet tam, lai trauks, kurā atradīsies ziedi, būtu ideāli tīrs, jo dažādas baktērijas novedīs pie zieda bojāejas.

"Svarīgi atcerēties, ka jebkurš zieds ir augs, kuram ir savs mūžs un daudz faktoru, kas to var ietekmēt!" atgādina ziedu salona īpašniece.