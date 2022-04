Iegādājoties mājokli, arvien lielāku uzmanību pievērš apkures sistēmai

Ņemot vērā augstās energoresursu cenas, iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas iegādāties nekustamo īpašumu ar augstu energoefektivitāti un ekonomiski izdevīgu apkures risinājumu. "Luminor" mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais skaidro, kā pēc bankas novērojumiem mainījušās iedzīvotāju izvēles un kādi siltuma enerģijas avoti šobrīd ir populārākie.

Pieaugot cenām, tiek novērota tendence, ka bankas klienti aizvien vairāk meklē risinājumus, kas ir ilgtspējīgi un izdevīgi ilgtermiņā. Ja vēl nesen mājokļu pircējiem konkrētā īpašuma apkures sistēma nebija būtiskākais jautājums, tad šobrīd tā nozīme ir krietni palielinājusies, pieņemot lēmumu par mājokļa iegādi. Klienti interesējas par ēkas energoefektivitāti, apzinoties, ka tas būtiski ietekmēs nākotnes maksājumus. Jo ēkai ir mazāki enerģijas zudumi un efektīvāka apkures sistēma, jo pievilcīgāks šis īpašums ir tirgū.

Energoefektīvi risinājumi kļūst pieejamāki

Energoresursu cenu kāpums ir veicinājis investīcijas energoefektīvos risinājumos. Mājokļu īpašnieki arvien vairāk iegulda arī dažādu "zaļo" iniciatīvu īstenošanai, ko veicina arī pieejamais valsts atbalsts energoefektīvu risinājumu ieviešanai. Šobrīd būvēt māju ar augstākiem energoefektivitātes rādītājiem un efektīvāku apkures sistēmu būs ilgtermiņā daudz izdevīgāk.

Videi draudzīgāka dzīvesveida īstenošana ir kļuvusi arī ievērojami lētāka nekā agrāk. Bankas īpašuma iegādei energoefektīvās ēkās sāk piešķirt arvien zemākas procentu likmes. Tas ir izdevīgi gan klientam, gan bankai, jo ietekmē klienta ikmēneša maksājuma apmēru un arī nekustamā īpašuma vērtību nākotnē.

Izdevīgi zemes siltumsūkņi un saules paneļi

Lai gan līdz šim novērojām, ka mūsu klienti dzīvi dzīvoklī kopumā uzskatīja par lētāku nekā privātmājā, līdz ar enerģijas cenu kāpumu redzam, ka situācija iedzīvotāju izvēlē mainās. Šobrīd klienti aizvien vairāk apzinās, ka dzīvot kvalitatīvi siltinātā privātmājā ar efektīvu apkures risinājumu var būt lētāk, jo maksājumi par komunālajiem maksājumiem dzīvoklī ievērojami pieaug, it īpaši mājokļos ar novecojušu apkures sistēmu, kur nav iespējams regulēt siltuma padevi.

"Luminor" novērojumi liecina, ka šobrīd, būvējot privātmājas, granulu katli ir populāra izvēle, vienlaikus klienti aizvien biežāk izvēlas gaisa siltumsūkņus, jo tiem ir salīdzinoši vienkārša uzstādīšana, nav nepieciešama atsevišķa telpa izvietošanai un to uzturēšana ir vienkārša. Tajā pašā laikā šobrīd kā energoefektīvākos apkures risinājumus, kurus izvēlas klienti, var minēt zemes siltumsūkņus jeb ģeotermālo apkuri, kombinējot to ar saules paneļiem. Siltumsūkņi ir labi salāgojami ar saules paneļiem. Lai gan to uzstādīšana var būt dārgāka un sarežģītāka, klienti novērtē to, ka ilgtermiņā šis risinājums būs izdevīgāks.

Siltumsūkņu izmaksas ir atkarīgas no izvēlētā apgādes sistēmas veida un ražotāja, kā arī no tādiem apstākļiem, kā piemēram, uzstādīšanas izmaksām, mājas platības, tehniskā risinājuma, gruntsūdeņu līmeņa un laikapstākļiem ziemā. Bankas eksperti iesaka rūpīgi izvērtēt gan mājokļa kopējo tehnisko stāvokli, gan energoefektivitāti un apkures sistēmu.