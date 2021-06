'Ikea' izsludina lietoto mēbeļu atpirkšanu

Mēbeļu un mājsaimniecības preču gigants "Ikea" Latvijā līdz 30. jūnijam atpirks lietotas "Ikea" mēbeles, kuras joprojām ir labā stāvoklī, lai tām dotu iespēju atrast jaunas mājas, portālu "Māja&Dārzs" informēja "Ikea" pārstāve Renata Dante.

Portāls "Māja&Dārzs" jau vēstīja, ka "Ikea" pērnā gada rudenī izsludināja mēbeļu atpirkšanas akciju, un arī šogad norisinās tāda pati akcija. Mēbeles uzņēmums atpirks no 3. jūnija līdz 30. jūnijam. Kā skaidro Dante, šī iniciatīva ir viens no veidiem, kā uzņēmums tiecas sekmēt ilgtspējīgāku dzīvi mājās.

Latvijas iedzīvotāji savas "Ikea" mēbeles varēs pārdod apmaiņā pret "Ikea" dāvanu karti, ko gada laikā varēs izmantot, lai iegādātos kādu sev noderīgāku lietu. Atkarībā no tā, kādā stāvoklī būs atpērkamā mēbele, varēs saņemt dāvanu karti līdz pat 40 % vērtībā no preces sākotnējās cenas. Plašāk par kampaņas noteikumiem var uzzināt šeit.

Zemāk vari aplūkot sarakstu ar mēbelēm, kuras var pieteikt atpirkšanā:

skapji, skapīši, apavu skapīši, gultas rāmji;

grāmatplaukti un plaukti;

krēsli un soli;

atvilktņu skapīši un kumodes;

ēdamgaldi, galdiņi, konsoles galdi, rakstāmgaldi u. tml.



Kas jāzina, lai nodotu nevajadzīgās "Ikea" mēbeles:

e-pastā ir jāatsūta mēbeles fotogrāfijas, pēc kurām uzņēmuma darbinieki novērtēs preces atbilstību kampaņas noteikumiem un piedāvās provizorisko atlīdzības summu;

var pieteikt tikai tās "Ikea" mēbeles, kas iegādātas veikalā kopš "Ikea Latvija" atvēršanas brīža;

mēbeles pašiem jāatved uz veikalu.



"Ikea Latvija" vadītājs Pēteris Grīnbergs skaidro, ka šī iniciatīva ir viens no veidiem, kā uzņēmums ar vienkāršiem un pieejamiem risinājumiem palīdz ikdienā izdarīt ilgtspējīgākas izvēles. Uzņēmuma pārstāvji atgādina, ka vides jautājumi ir gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju rokās.

""Ikea" ir apņēmies atstāt pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem un planētu, un mūsu mērķis radīt labāku ikdienas dzīvi, vienlaikus saudzējot planētu. Pērnā gada nogalē mēs īstenojām pirmo mēbeļu atpirkšanas eksperimentu, lai saprastu, vai Latvijas iedzīvotājiem šāds pakalpojums ir aktuāls. Eksperiments bija ļoti veiksmīgs – 3 nedēļu laikā saņēmām apmēram 300 pieteikumu, un atpirktās mēbeles uzreiz atrada jaunus saimniekus. Turklāt mēs bijām viena no pirmajām valstīm pasaulē, kas īstenoja atpirkšanu," stāsta Grīnbergs.

Viņš uzsver, ka visas uzņēmuma preces ir izgatavotas atbilstoši "Ikea" demokrātiskā dizaina principiem, un preču ilgtspēja ir viena no piecām prioritātēm; pārējās četras ir forma, funkcionalitāte, kvalitāte un zema cena. " "Ikea" apņemšanās preču ražošanā ievērot aprites ekonomikas principus iet roku rokā ar atkritumu izmantošanu izejmateriālos. Jau vairāk nekā 60 % "Ikea" preču izmantoti atjaunojamie materiāli, un uzņēmums plāno līdz 2030. gadam panākt to, ka visas preces ir izgatavotas no atjaunojamiem resursiem vai pārstrādājamiem materiāliem un ka jau ražošanas posmā tiek domāts par to, lai nokalpojušās preces varētu izmantot citam nolūkam, salabot, lietot atkārtoti, pārdot vai pārstrādāt."

Uzņēmuma pārstāvis arī atgādina, ka jau kopš "Ikea Latvija" veikala atvēršanas pircēji jaunām mēbelēm, kas nepiestāv vai neder viņu mājās, var izmantot atpakaļatdošanas pakalpojumu. Šādi atgūtas preces citi pircēji var iegādāties par zemāku cenu, tādējādi dodot lietām otro dzīvi. Turklāt veikalā pircējiem ir pieejamas mēbeļu rezerves daļas, lai mājās uzņēmuma mēbeles kalpotu ilgāk, lai būtu retāk jāpērk jaunas mēbeles un lai pēc iespējas saudzētu planētas resursus. Turklāt ir iespējams arī uzlabot esošo mēbeļu izskatu, samainot nolietotās daļas vai nomainot pārvalku vai mēbeļu fasādes.