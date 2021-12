'Ikea' izsludina pieteikšanos jaunajai mājokļa pārvērtību sezonai

Skatītāju iemīļotais TV3 raidījums "Manas mājas ar "Ikea"" uzsāk dalībnieku atlasi raidījuma sestajai sezonai, kas pie TV skatītājiem nonāks pavasarī. Iedvesmojošais interjera pārvērtību raidījums jaunajā sezonā pulcēs spilgtas personības ar interesantiem hobijiem, kā arī īstenos kādu sociālu projektu. Visi interesenti tiek aicināti pieteikties raidījuma jaunajai sezonai no šodienas līdz pat 22. decembrim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai gan šobrīd aiz loga ir iestājusies ziema, pavasara pārmaiņas savā dzīves telpā ieteicams plānot laicīgi. Jaunās sezonas astoņās pārvērtību epizodēs, kā ierasts, iepazīsiet aizraujošus cilvēkus un varēsiet novērtēt viņu mājokļu pārvērtības. Raidījuma jaunajai sezonai tiek meklēti cilvēki, kuriem piemīt degsme, aizrautīgs piedzīvojumu gars, kāda interesanta aizraušanās un vēlme pēc telpas, kuras interjers to spētu atspoguļot.

"Mēs katrs esam atšķirīgi, un "Ikea" uzskata, ka tam būtu jāatspoguļojas arī mājokļa iekārtojumā. Raidījuma jaunajā sezonā parādīsim, kā iekārtot telpu tā, lai, ienākot tajā, būtu skaidri nojaušams, kas tur dzīvo, un kādas ir šī cilvēka intereses. Tāpēc aicinām pārvērtību raidījumam pieteikties ikvienu, kurš uzskata, ka viņa dzīvojamā telpā nav pietiekami parādīta viņa personība un būtība. Meklējam dzīvespriecīgus cilvēkus ar interesentu aizraušanos. Tādus, kuri ir gatavi paši piedalīties pārvērtību radošajā procesā un meklēt, kā ar iedvesmu un radošu pieeju bagātināt ikdienas dzīvi mājās. "Ikea" interjera dizaineres jau ir vairākkārt apliecinājušas savu meistarību, pārveidojot visdažādāko telpu interjeru, un ir gatavas jaunai, aizraujošu izaicinājumu pilnai sezonai," stāsta "Ikea" mārketinga nodaļas vadītāja Agnese Uzrauga.

Arī šajā sezonā "Ikea" interjera dizaineres strādās kopā ar iedvesmojošām slavenībām un tās jomas ekspertiem, ar ko aizraujas raidījuma dalībnieki, lai padziļināti izprastu attiecīgo tematu un atrastu īsto pieeju pārmaiņām un tās uzskatāmi atspoguļotu mājinieku personību. Šoreiz tiek aicināti pieteikties arī mazie vai ģimenes uzņēmumi (piemēram, mazie veikaliņi, mājīgas kafejnīcas vai mājražotāju darbnīcas), jo viena sērija tiks veltīta tieši šādām telpām un to radošajiem saimniekiem.

"Šosezon turpināsim līdzšinējo "kursu" ar dalībnieku iepazīšanu caur piedzīvojumu. Tā kā drosmīgi nolēmām iet šādu ceļu, tad katra epizode tiek faktiski pielāgota katram dalībniekam. Līdz ar to – tas, kāda būs jaunā "Manas mājas ar "Ikea"" sezona, tiešā veidā būs atkarīgs no cilvēkiem, kuri būs pieteikušies raidījumam. Tāpēc mēs ar patīkamu satraukumu gaidām daudz interesantu, savdabīgu, drosmīgu, personīgu un krāsainu dalībnieku anketu, lai tieši tāda izvērstos arī raidījuma jaunā sezona," stāsta viena no raidījuma producentēm Luīze Feldmane.

Pieteikties var līdz 22. decembra pulkstens 16 šeit.

Projekta organizatori sazināsies tikai ar izvēlētajiem dalībniekiem.