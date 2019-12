Īstu vai mākslīgu? Kādu eglīti izvēlēties svinībām

Tuvojoties Ziemassvētkiem, daudziem aktuāls ir jautājums par eglītes iegādi vai meklēšanu kādā grāvjmalā. Netrūkst arī cilvēku, kas skumjās par nocirstajiem kociņiem vai citu apsvērumu dēļ lemj par labu mākslīgajai eglītei - šis kociņš vismaz nebūs jāizmet, to varēs lietot atkārtoti. Bet, vai tas patiešām būs videi draudzīgāk? Tas atkarīgs no tā, cik reizes to lietosi.

Kā skaidro "The Guardian", plastmasas kociņu iegāde un ražošana nenozīmē tikai tos atkritumus, ko rada izmestais kociņš. Jāņem vērā, ka gan plastmasas ieguve, gan paša kociņa ražošana nodara kaitējumu dabai. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka gatavais izstrādājums, visticamāk, ir transportēts ļoti tālu. Turklāt lielākā daļa kociņu ir iepakoti, un arī iepakojuma ražošana un transportēšana ir kaitējusi videi. Tas viss kopā rada daudz, daudz lielāku ļaunumu dabai nekā došanās uz mežu pēc kociņa. Īpaši, ja tas atrasts grāvjmalā vai kādā citā vietā, kur to tāpat nocirstu.

Plastmasas eglīte no vides viedokļa "atmaksātos" tikai tad, ja to lietotu vismaz 10 gadu, un pat tad tās izmešana būs kaitīga videi. Protams, vislabākais risinājums būtu eglīti necirst vispār, bet, ja nu svētki bez eglītes patiešām nav iedomājami, viens no labākajiem variantiem ir doties uz mežu pašam. Par to, kur drīkst cirst eglītes, lasi šeit.

Tāpat "Tavs Dārzs" piedāvā vairākas alternatīvas idejas svētku noskaņas radīšanai. Ja tev pagalmā aug eglīte, droši vari izdekorēt arī to. Tas būs arī lielisks iemesls svētku vakarā vai dienā iziet ārpus mājas un izkāpt no dīvāna pēc milzīgās pārēšanās. Tāpat vari izdekorēt arī kādu savu istabas augu. Vai tiešām zaļajam svētku kociņam ir jābūt eglītei? Arī palma ar gaismiņām izskatīsies gana glīti un stilīgi.

Tikai paturi prātā – eglīte nav vienīgais, kas var nodarīt kaitējumu videi. Labāk izmantot tās pašas dekorācijas gadu no gada, nevis katru sezonu iegādāties jaunus rotājumus un lampiņu virtenes.