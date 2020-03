Izlolota lielākā un vērienīgākā Latvijas sēņu grāmata

Šī gada aprīlī Latvijā tiks izdota vērienīgākā grāmata par sēnēm – "Lielā Latvijas sēņu grāmata", ko izlolojušas Latvijas Dabas muzeja mikoloģes Inita Dāniele un Diāna Meiere, "Tavs Dārzs" pastāstīja Latvijas Dabas muzeja pārstāve Polīna Šķiņķe.

Kā vēsta Latvijas Dabas muzeja pārstāve, grāmata būs vērienīgākais izdevums par sēnēm latviešu valodā. Tajā ietverti vairāk nekā 730 sēņu sugu apraksti ar fotogrāfijām. Grāmatas autores aprakstītās sugas izvēlējušās pēc rūpīgām pārdomām un atlases, lai grāmata būtu interesanta ar dabas pētīšanu saistītu profesiju pārstāvjiem, sēņu vērotājiem, fotogrāfiem un, protams, arī sēņotājiem. "Veidojot izdevumu, vēlējāmies rosināt interesi par sēnēm un to daudzveidību, tādēļ iekļāvām gan tradicionālās cepurīšu sēnes, gan neparastākas vai reti sastopamas sēnes – pūpēžus, piepes, korallenes, receklenes, kaussēnes, rumpučus, pazemes sēnes un citas", stāsta autores. Tāpat izdevumā apkopotas daudzu pētniecības gadu rezultātā uzkrātās zināšanas mikoloģijā.



Grāmata tiks izdota Latvijas Dabas muzeja 175. jubilejas gadā, un atvēršanas svētku nedēļa būs no 13. līdz 19. aprīlim. Grāmatu varēs iegādāties arī lielākajās grāmatu tirdzniecības vietās. "Lielā Latvijas sēņu grāmata" izdota sadarbībā ar karšu izdevniecību "Jāņa sēta".

Latvijas Dabas muzeja pārstāve atgādina, ka sēnes nav tikai rudenī, bet arī tagad, piemēram, tagad jau pavasara saulītē ir izauguši ēdamo sēņu jaunās sezonas pirmie vēstneši – lāčpurni –, no zemsedzes spraucas koši sarkanās Austrijas agrenes un atklātākās vietās manāmi arī indīgie ķerveļi jeb parastās bisītes. Pagaidām gan Latvijas Dabas muzeja pārstāve norāda, ka vēl nevar prognozēt to, kāda šogad būs sēņu raža, bet droši var apgalvot, ka vairāk vai mazāk sēnes aug jebkādos laika apstākļos un Latvijā to daudzveidība ir ļoti liela.