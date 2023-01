Izpildot prasības un iekļaujoties termiņos, Rīgā Ziemassvētku eglītes izvedīs bez maksas

Atkritumu apsaimniekotāji 2023. gadā Rīgā no daudzdzīvokļu mājām un lielākajā daļā pilsētas arī no privātmājām Ziemassvētku eglītes izvedīs bez maksas. Iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību, ka katrā atkritumu apsaimniekošanas zonā noteiktas dažādas prasības un termiņi eglīšu izvešanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visiem pašvaldības uzņēmuma "Rīgas namu pārvaldnieks" klientiem eglītes tiks izvestas bez maksas un iedzīvotājiem atsevišķi eglīšu izvešana nav jāpiesaka, tomēr jāņem vērā atkritumu apsaimniekotāju noteiktie termiņi un prasības.

SIA "Eco Baltia vide" Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā (4. zonā) līdz janvāra beigām nodrošinās eglīšu bezmaksas izvešanu gan no daudzīvokļu mājām, gan privātmājām. Lai eglītes tiktu izvestas bez maksas un varētu savlaicīgi plānot izvešanas maršrutus, jābūt iepriekšējam pieteikumam un jāpiesakās līdz 10. janvārim, zvanot pa tālruni 8717 vai rakstot uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv. Pēc tam pakalpojuma maksa būs 5,45 eiro ar PVN. Eglītes var būt augstumā līdz 2,5 metriem (garākas egles jāsadala vairākās daļās), tām jābūt bez rotājumiem un nedrīkst atrasties podos.

"CleanR" apsaimniekotajā Centra rajonā, Latgales priekšpilsētā un Kurzemes rajonā (1. un 2. zonā) eglītes izvedīs bez maksas gan no daudzīvokļu mājām, gan privātmājām. Akcija notiks līdz 1.februārim, pēc tam eglītes izvešana maksās 5 eiro ar PVN. Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem jāpiesaka eglīšu izvešana centralizēti, nosakot vienu vai vairākus datumus, kad iedzīvotāji var izlikt vecās eglītes pie atkritumu konteineriem. Privātmājas saimniekiem pakalpojums jāpiesaka www.manai.videi.lv, mobilajā lietotnē "Manai videi" vai e-pastā: kc@cleanr.lv. Uzņēmums informēs par eglītes izvešanas datumu. Eglītes nedrīkst būt ziedu podos, ar rotājumiem un, ja eglīte ir garāka par 1,5 metriem, to ir nepieciešams pārzāģēt uz pusēm vai sacirst.

"Lautus vide" organizēs eglīšu izvešanu bez maksas Zemgales priekšpilsētā (3. zonā) tikai no daudzdzīvokļu namiem un juridiskām personām. Akcijas periods būs no 7. janvāra līdz 29. janvārim. Eglīšu izvešana jāpiesaka katras nedēļas ceturtdienā (vēlākais līdz piektdienas pulksten 11), lai eglīšu savākšana tiktu veikta tekošās nedēļas nogalē. Pēc akcijas perioda beigām, eglīšu izvešana tiks veikta par pusi no cieto sadzīves atkritumu tarifa. Eglītes pieņem garumā līdz 2 metriem (garākas egles jāsadala vairākās daļās). Eglītēm jābūt atbrīvotām no visiem rotājumiem.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti pareizi atbrīvoties no Ziemassvētku eglītes, novietojot to atkritumu konteineru laukumā vai pie atkritumu konteinera. Eglītes sadzīves atkritumu konteinerā ievietot aizliegts.

Eglītes var noderēt kā kurināmais vai komposta saturs tiem, kuriem izveidota speciāla vieta komposta veidošanai. Tāpat, ja eglīte pēc svētkiem vēl ir zaļa, to var nodot arī briežu audzētavās, iepriekš ar tām sazinoties.