Kā pasargāt dārzu no krusas postījumiem

Dārziem šogad neiet viegli – vai nu traks karstums, vai bargi negaisi ar lietu un krusu. Kā dārzu pasargāt no negaisa postījumiem? Jumtu virs dārza neuzcelsi! Taču sakārtot dārzu tā, lai postījumu būtu mazāk, gan ir iespējams.

Māris Narvils, Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais speciālists dārzkopībā tieši krusu uzskata par vienu no dārzam bīstamākajiem dabas spēkiem. Atkarībā no augu attīstības stadijas un krusas graudu lieluma postījumi dārzā var būt nelieli līdz pilnīgai augu sabojāšanai, pat līdz 100 procentu ražas zudumiem. Speciālists iesaka vairākas metodes, kā pasargāt dārzu no krusas un samazināt tās postījumus.

Pretkrusas segumi



Māris Narvils novērojis, ka pretkrusas segumi augļu un ogu audzētāju vidū kļūst arvien populārāki. Speciālists skaidro: "Segumus liek uz īpašām metāla konstrukcijām. Tos var izmantot arī siltumnīcu aizsardzībai, īpaši, ja tās ir ar parastā stikla segumu vai plānāku polietilēna plēvi. Tas ir augsta blīvuma polietilēns, kas īpaši stabilizēts pret UV stariem, ko izmanto, lai novērstu krusas bojājumus dažādām kultūrām."



Jāpiezīmē, ka pretkrusas segumi ķiršu audzētājiem palīdz ražu aizsargāt arī pret putniem, vienlaikus ļaujot tikt cauri saules stariem. Pretkrusas tīkli ir viegli, elastīgi un viegli uzvelkami un demontējami.

Pamīšus sējumi un stādījumi



Pie pamīšus sējumiem un stādījumiem var pieskaitīt arī jauktos vai kaimiņu stādījumus, kuros augi cits citu sargā, uzskata Narvils. Sakņaugus daļēji pasargā lapotne, sevišķi tuvāk ražas novākšanai. Dārzeņi ar relatīvi cietāku un izturīgāku stublāju un lapām – pupas, artišoki, kukurūza, saulespuķes – var pasargāt gurķus un zaļumu kultūras. Agrās attīstības stadijās, ja nav cietis augšanas punkts, augi spēs ataugt.

Meža dārza izmantošana



Kā efektīvu aizsardzību pret krusas postījumiem Māris Narvils iesaka septiņu stāvu augu izvietojumu, kas rada daudzpakāpju aizsardzību pret krusas graudiem. To veido lielāko koku un krūmu lapotne un zarojums. Visvairāk no krusas parasti cieš tieši lakstaugi, kuru lapas un stublāji ir daudz trauslāki un viegli ievainojami. Tas nozīmē tikai to, ka teritorijas, kurās augi būs izvietoti pēc šāda principa, zemākie augi būs daudz labāk pasargāti pret krusas bojājumiem, norāda dārzkopības speciālists.

Augļu koku veidošana



Šo metodi Māris Narvils iesaka kā labu un ilgtspējīgu dārza aizsardzību. Spēcīgi, labi mēsloti un retināti augļu koku vainagi veido spēcīgu lapojumu, jo tam ir vairāk telpas, kur veidoties. Lapas aug spēcīgākas un ar lielāku lapu virsmu. Augļaizmetņi labāk paslēpjas zem šīm lapām. Sevišķi svarīgi tas ir agrīnās augļaizmetņu attīstības stadijās, uzsver dārzkopības speciālists. Īpaši labi tas izpaužas, ja zari ir izveidoti ar lēzeniem atzarošanās leņķiem. Tādos apstākļos augot, lapas vairāk izmantos tieši horizontālo plakni, tā vairāk sargājot augļus