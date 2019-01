Kafijas biezumi – palīgs telpaugu lutināšanai un mājas darbos

Kad gardā un aromātiskā kafija ir izdzerta, tad pāri paliek tikai biezumi, kas nereti sagādā rūpes, jo brūngano masu īsti nav kur likt. Lai nenāktos lauzīt galvu par to, kā no tiem tikt vaļā, "Tavs Dārzs" ir sarūpējis virkni ar noderīgiem ieteikumiem.

Lai gan nereti kafijas biezumus izlejam tualetes podā vai izlietnē – ar to nevajadzētu aizrauties, jo tad var aizdambēties kanalizācija. Kā iepriekš "Tava Māja" skaidroja santehnikas eksperts Roberts Ansons, ar kafijas biezumu liešanu nevajadzētu aizrauties vecos mājokļos, kuros ir čuguna caurules. Savukārt jaunajās mājās, kur ir jaunā tipa caurules, kas nav izgatavotas no čuguna, kafijas biezumus drīkst liet izlietnē, tie neko ļaunu nenodarīs. Plašāku eksperta skaidrojumu vari izlasīt šajā rakstā.

Tāpat kafijas biezumi var noderēt kā lielisks palīgs mājas un dārza darbos. Piemēram, izžāvētos kafijas biezumus var izmantot ne vien telpaugu mēslošanai, bet arī dārza augu lutināšanai. Tos telpaugiem var plānā kārtā uzbērt uz augsnes virskārtas un nedaudz iestrādāt substrātā, lai augs uzņem visas vērtīgās vielas no biezumiem. Vai zināji, ka kafijas biezumos ir vielas, kas pasargā augus no kaitīgo organismu iedarbības? Vairāk par to vari izlasīt šeit.

Ar kafijas biezumiem efektīvi var noberzt arī podus vai pat izlietnes, kā arī no brūnganās masas var izgatavot gaisa atsvaidzinātāju. Tikai tādā gadījumā kafijas biezumus nāksies izžāvēt un ielikt maisiņā. Šāds atsvaidzinātājs noderēs ne tikai automašīnai, bet arī telpām mājoklī. Netradicionālus kafijas izmantošanas veidus mājoklim vari apskatīt šeit. Tāpat neaizmirsti, ka no kafijas biezumiem var pagatavot aromātisku skrubi. Kā to izdarīt, lūko šeit.

Tālāk uzzināsi, ne tikai to, kā kafijas biezumi ietekmē augus, bet arī to, kā šos dzērna pārpalikumus var lietderīgi izmantot dažādos mājas darbos.