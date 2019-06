Kaitēkļi dārzā – vai šogad vairāk nekā pērn?

Dārzā pilnā sparā sāk gatavoties dažādi sastādītie un sasētie gardumi, bet visu audzēšanas prieku mēdz nomākt kaitēkļi, kuri apgrauž augu lapas un krietni pabojā ražu. Nešpetnie kaitnieki uzbrūk augiem ik gadu, un arī šī sezona nav nekāds izņēmums.

Kamēr vienā Latvijas malā dārzkopji sūrojas par kaitēkļu uzbrukumu, citā pusē tie pat vispār nav manīti. "Tavs Dārzs" ar ekspertu palīdzību skaidro, vai šogad dārzā kaitēkļu ir vairāk nekā pērn?

Kolorado vaboles dārzus nesaudzē



Biedrības ''Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība'' (KAPS) valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle sarunā ar "Tavs Dārzs" uzsver, ka lielražotāji jau zina metodes, kā tikt galā ar Kolorado vabolēm savos laukos, bet vairāk nākas piepūlēties tieši mazdārziņu īpašniekiem. Taujāta par situāciju dārzos šogad, viņa teic, ka Kolorado vaboļu mazdārziņos ir diezgan daudz, protams, ir saimniecības, kur to nav vispār. "Uzskatu, ka Kolorado vaboļu populācija mazdārziņu rajonos ik gadu pieaug," uzsver Kraukle. Viņa arī stāsta, ka šīs vaboles pārziemo, tāpēc arī nākamgad var rēķināties ar kaitēkļu uzbrukumu.

"Jo vairāk vaboļu paliek neapkarotas, jo vairāk tās izaug. Neko nedarīt arī nav prātīgi," tā par kartupeļu kaitēkli teic KAPS pārstāve. "Ir jūnijs. Kolorado vaboles jau ļoti strauji un lielā tempā noēd kartupeļus. Paliek tikai kātiņi. Saprotu, ka mazdārziņu īpašnieki audzē kartupeļus, lai tie būtu bez ķīmijas, bet pilnīgi neapkarot – tas ir risks palikt bez ražas. Kaut kas ir jādara."

Kā cīnīties

Viena no metodēm ir visiem zināmā vaboļu nolasīšana no kartupeļu lakstiem, tāpat ir arī tautas metode, kuru iesaka daudzi, proti, vaboļu uzlējuma pagatavošana. Tiesa, Kraukle gan norāda, ka efektivitāte reizēm nav pietiekama, jo uz pašu vaboli nekas neiedarbojas, bet uz kāpuriem gan. Viņa vēl ir dzirdējusi par vaboļu nopurināšanas metodi, kuru arī reiz pati izmēģinājusi. "Tās uzrāpjas atkal uz laksta. Tā ir cīņa ar vējdzirnavām! Vabole tik naski uzrāpjas atpakaļ, tas ir ļoti ātri," par šo metodi teic KAPS pārstāve. Viņai kāds saimnieks stāstījis vēl vienu metodi, kā apkarot negantās vaboles. Pati gan viņa neesot to izmēģinājusi, bet saimnieks esot teicis, ka tā ir efektīva. "Šo metodi var arī pieskaitīt pie tautas metodēm. 100 grami etiķa jāatšķaida ar 10 litriem ūdens, bet pēc tam ar šķidrumu jānopūš augs. Saimnieks teica, ka ir vērā ņemami rezultāti," tā Kraukle. Viņa gan piebilst, ka tautas metodes ir dažādas – vienas ir iedarbīgas, bet citas ir mazāk iedarbīgas.

Cekulkožu masveida uzbrukums kāpostos



"Šī gada laikapstākļi ir labvēlīgi kaitēkļu attīstībai," sarunā ar "Tavs Dārzs" atzīst dārzeņkopības speciāliste Mārīte Gailīte. Kā stāsta speciāliste, laputis šogad uz augiem ir ātrāk nekā citus gadus, bet šogad īpaši aktivizējušās cekulkodes, kas pārņēmušas iespaidīgus kāpostu laukus. "Tas ir pilnīgs vājprāts ar cekulkodēm," uzsver Gailīte. Viņa arī ir iemūžinājusi cekulkožu radītos posta darbus Bauskas pusē.

Kamēr bijis vēss laiks – cekulkožu nebijis, bet tad uznācis karstums, kā rezultātā trīs dienu laikā cekulkodes "izsprāgušas" un pārņēmušas visus laukus. "Tas ir ļoti liels drauds ražai. Mazdārzniekiem nav tik traģiski, bet liela problēma ir lielajiem audzētājiem," atzīst Gailīte. Viņa arī pieļauj, ka arī pircējiem jārēķinās ar kaitēkļu sekām, jo šī iemesla dēļ, iespējams, kāposti rudenī var būt dārgāki. Viņa arī teic, ka liela problēma ir tajā, ka trūkst arī reģistrētu augu insekticīdu, lai cīnītos pret šo kaitēkli.

Speciāliste arī mudina rūpīgi apsekot savus augus, jo pašlaik aktīvi izplatās arī tīklērces, kuras ir iemīļojušas ne tikai āra augus, bet arī tos, kas aug siltumnīcās. Tāpat izplatās jau minētās laputis. Taujāta par to, kā cīnīties ar laputīm, speciāliste teic, ka var pielietot līdzekli "Neem-Azal-T/S" (d.v. azadiktarīns), tiesa, to var lietot tikai trīs reizes sezonā. "Cilvēkiem miermīlīgs, bet maksā naudu," tā par šo līdzekli teic speciāliste. "Var mēģināt ar kolu, bet dzēriens apdedzina salātu lapas," brīdina Gailīte. Viņa stāsta, ka šo kaitēkļu apkarošanai var ņemt talkā arī biocīdus, bet jāatceras – tos var lietot dekoratīviem augiem, bet pārtikā lietojamiem augiem izmantot nedrīkst!



"Siltumnīcā var izlikt nopērkamās dzeltenās līmes plāksnītes," mudina speciāliste. Šīs plāksnītes nederēs tīklērcei, bet lidojošie kaitēkļi, piemēram, lidojošās stadijas laputis un baltblusiņas pie tām pielips. Gailīte iesaka šīs plāksnītes likt gan pie auga galotnes, gan tuvāk lapām. Turklāt – jo vairāk saliks, jo lielāks būs efekts.



Kaitēkļu attīstību ietekmē laikapstākļi



Arī citi "Tavs Dārzs" uzrunātie eksperti atzīst, ka kaitēkļu aktivitāti ietekmē laikapstākļi. Piemēram, pērn siltā laika dēļ īpaši savairojās ievu tīklkodes, kas pavasarī rīdziniekus pārsteidza ar ievu ietērpšanu baltos plīvuros, bet šogad tās galvaspilsētā manītas krietni mazāk.

"Šogad dārzos kaitēkļi, salīdzinot ar pagājušo gadu, nav izplatīti vairāk," norāda Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja Anitra Lestlande. Viņa skaidro, ka situācija Latvijas reģionos ir dažāda. Piemēram, reģionos, kur vairāk lijis, kaitēkļu ir mazāk, bet citos, kur vispār praktiski nav lijis, to ir vairāk. "Sausā un karstā laikā kaitēkļu attīstība ir intensīvāka. Intensīvs lietus daļu kaitēkļu no augiem noskalo, piemēram, laputis," paskaidro VAAD speciāliste.

Kā efektīvi cīnīties ar laputīm dārzā, lūko šajā rakstā.

"Arī katrā dārzā situācija ir atšķirīga – tas atkarīgs no dārza kopšanas, jo nekoptā aizaugušā dārzā gan slimības, gan kaitēkļi būs vairāk," norāda Lestlande, "pēc novērojumiem, šogad piemājas dārzos vairāk izplatītas ir dažādas laputis, augļu koku tīklkode un bumbieru lapu blusiņa."

Atšķirīgo situāciju dažādos Latvijas reģionos ieskicē arī Latvijas Augļkopju Asociācijas (LAA) biroja vadītāja Renāte Kajaka. Kā "Tavs Dārzs" atklāj Kajaka, Gulbenes pusē audzētāji LAA informējuši par nelielo kaitēkļu daudzumu, cerot uz salīdzinoši labu ražu. "Tikmēr Valkas un Preiļu rajonā esošā saimniecības norāda uz pilnīgu ražas zudumu pavasara sala ietekmē (-10 grādi pēc Celsija nav vairs saucama par salnu, bet gan par salu), līdz ar to arī kaitēkļu salīdzinoši maz, jo nav jau īsti no kā pārtikt," atzīmē LAA pārstāve, "citas saimniecības norāda uz lielu kaitēkļu daudzumu, nodēvējot šo gadu pat par "izcilu kaitēkļu gadu"." Zemnieki sūrojas par laputīm, lapu blusiņām un sarkano pangu laputīm, kas apsēdušas jāņogas. "Lai gan Elejas pagastā šajā gadā ir nolijuši tikai 84,8 mililitri, kaitēkļi arī šo pusi ir iecienījuši," norāda Kajaka. Viņa arī vēlreiz atgādina, ka kaitēkļu rašanos un attīstīšanos ietekmē siltums un mitrums, gan abi faktori kopā. Šī iemesla dēļ, kā skaidro LAA pārstāve, šogad nav iespējams sniegt vienādu situācijas raksturojumu visai Latvijas teritorijai.