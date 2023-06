Kalnciema kvartālā 22. jūnijā norisināsies Jāņu tirgus un ielīgošanas koncerti

22. jūnijā visas dienas garumā Kalnciema kvartālā norisināsies Jāņu ieskandināšana. Latvijas amatnieki, zemnieki un mājražotāji būs sarūpējuši tradicionālos Jāņu gardumus, svētku tērpus un rotas.

No pulksten 12 Jāņu tirgū varēs atrast visu nepieciešamo gardam un bagātīgam svētku galdam – pēc senču receptēm malkas krāsnī ceptu maizi, svaigus un nogatavinātus kazas, aitas ar ķimenēm, zaļumiem un citu piedevu sierus, sklandraušus un pīrādziņus, sāļos kliņģerus un garšaugu maizi, kombuču, iesala dzērienus, sojšļiku un jēra un jaunlopa šašliku grilēšanai, kūpinājumus, kraukšķīgus gurķīšus, svaigas ogas un citus tradicionālus, vasarīgus gardumus.

Tāpat tirgū būs atrodams plašs piedāvājums autentiskam galdu klājumam un svētku tērpam.

Izceļot Saulgriežu tradīcijas, tostarp pirts rituālus, zāļu un dažādu augu spēka aktīvu izmantošanu, tirgū būs iespējams iegādāties pirts zāļu paklājus, dabīgo kosmētiku, jāņu zāles vai jau gatavus ziedu vainagus.

No pulksten 10 līdz 15 Kalnciema kvartāls kopā ar Pasaules Dabas Fondu un "Lidl" aicina uz meistarklasi par ilgtspējīgu augu izmantošanu svētku rotā, kuras laikā fonda eksperti stāstīs, kas jāņem vērā, dodoties pļavā pēc Jāņu zālēm.

No pulksten 13 līdz 15 notiks vainagu pīšanas meistarklase kopā ar Gaivu Mičuli no floristikas meistardarbnīcas "Ziedulaiva". Šis būs pirmais no vairākiem bioloģiskās daudzveidības tēmai veltītajiem pasākumiem, kas turpmāk norisināsies Kalnciema kvartāla tirgū sadarbībā ar "Lidl" un Pasaules Dabas Fondu. Nākamās tēmas aptvers apputeksnēšanu, bioloģisko lauksaimniecību un bioloģisko daudzveidību ūdeņos.

Sākot no pulksten 18 ar muzikāliem un tautiskiem priekšnesumiem sāksies skanīga ielīgošana daļa. Uz skatuves kāps folkloras kopa "Kokle", pulksten 20 uzstāsies alternatīvā, dabā iedvesmotā grupa "ZeMe", savukārt ielīgošanu Kalnciema kvartālā noslēgs "DJ Monsta".