Kāpēc siltumnīcā vajag sabērt sniegu

Ziemā siltumnīcas ir jāuzpasē – no tām regulāri jānotīra biezā sniega sega, lai smaguma dēļ konstrukcijas neielūst. Izrādās, ka notīrīto sniegu var sanest siltumnīcā, turklāt tam ir vairāki ieguvumi. Kāpēc siltumnīcā vajag sanest sniegu, portālam "Tavs Dārzs" padomos dalās zinošais Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šogad pēc ilgāka laika atkal esam sagaidījuši gan ziemu, gan sniegu. Lai arī pa Latviju sniega biezums atšķiras pat vairākas reizes, lielākā daļa Latvijas teritorijas ir klāta ar sniega segu. Tas nozīmē, ka ziemā sniegs ir jāvērtē kā pozitīvs faktors, jo tas ir gan produktīvā mitruma avots pavasarim, gan sniegs veiksmīgi sargā augus bargajā salā. Ja runājam par segtajām platībām, tad tam var būt arī divējāda nozīme," norāda LLKC eksperts, kurš rakstā tālāk uzskaita trīs variantus, kā sniegu var izmantot siltumnīcā.

Pirmais variants. "To saber relatīvi plānākā kārtā līdz 20 centimetriem, ja apakšā jau ir kaut kas iesēts. Tās var būt zaļmēslojuma kultūras, rudenī sētas dilles, pētersīļi un citas dārzeņu zaļumu kultūras. Tad sniega pamatfunkcija būs pasargāt augus vai nesadīgušās sēklas, zem augsnes virskārtas. Mitrināšana būs sekundāra un tā būs salīdzinoši neliela.

Kādus zaļmēslojuma augus izvēlēties savai siltumnīcai, lūko šeit.

Otrs, ja plānots sniegu izmantot kā augsnes mitrināšanas līdzekli. Tad var izmantot krietni lielākus daudzumus sniega. Sniega blīvums ir kā minimums no 450 kilogramiem kubikmetrā (kg/m3 ). Nosacīti tie ir 450 litri ūdens. Lai desmit kvadrātmetru siltumnīcā augsni varētu samērcēt ar sniegu vien, vajadzēs labu daudzumu sniega. Daudz kas būs atkarīgs no tā, cik mitra augsne ir siltumnīcā. Ja tā ir normāli mitra – vajadzēs labi ja 1,3 kubikmetrus labi sablīvēta sniega, bet irdena – vismaz divas reizes vairāk. Vai labāk saprotams – līdz 15 centimetriem blīva sniega kārta vai 30 centimetriem irdena. Jāsaka, ka normāli mitra augsne, esot siltumnīcai virsū jumta segumam, nekad nebūs mitra. Pārstājot to laistīt rudenī, ja riņķī ir laba notece, augsne būs kļuvusi sausa. Tas nozīmē, ka, jo sausāka augsne, jo vairāk sniegu vajadzēs. Ja siltumnīcā ir sausa augsne, tad ar irdenu sniegu siltumnīcu var pilnīgi droši piemest pilnu līdz jumta daļai.

Treškārt, sniegu var izmantot ne tikai siltumnīcas iekšpusē, bet arī ārpusē. Tā kā sniegs ir ļoti labs siltuma izolators, tad, to pieberot siltumnīcas ārpusē, piemēram, ziemeļu, daļēji austrumu un daļēji rietumu pusē, var iegūt lielisku siltuma izolāciju. Kamēr sniegs nokūst, tas var dot siltumnīcai papildus labus siltuma resursus. Šo darbu gan dara tikai, ja iekšpusē ir plānots kaut ko pēc iespējas ātrāk darīt," padomos dalās dārzkopības speciālists.

Savukārt rakstos zemāk varēsi izlasīt citu noderīgu informāciju par dārzu ziemā!