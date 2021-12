Kas jāatceras, dodoties uz mežu pēc Ziemassvētku egles?

Eglītes drīkst cirst tikai Latvijas valsts mežu (LVM) pārvaldītajos mežos, kas nav jaunaudzes, dabas takas vai liegums, – ne tuvāk kā 50 kilometrus no Rīgas robežas. Labākās eglītes varot atrast, piemēram, grāvmalās, kur kociņam ir diezgan daudz gaismas, Latvijas Televīzijas raidījumā "Revidents" stāstīja LVM Vidusdaugavas reģiona mežkopis Monvīds Strautiņš.

Latvijas valsts meži pārvalda un apsaimnieko apmēram piekto daļu no Latvijas zemes. Lielu daļu pārvaldītā veido meži un tajos pārsvarā aug skuju koki – priedes un egles, kuras LVM pārvaldītajā teritorijā drīkst cirst.

Izņēmums ir vien aizsargājamas platības un uzņēmuma pārvaldītie dabas parki. Norādes, ka izraudzītā eglīte atrodas tieši šādā mežā, kur to drīkst cirst, var atrast meža malās, kā arī Latvijas valsts mežu izveidotajā lietotnē.

LVM Vidusdaugavas reģiona mežkopis Monvīds Strautiņš atgādināja, ka eglītes drīkst cirst tikai lielajā mežā. Jaunaudzēm, savukārt, jāmet līkumu – pat, ja tās ir lapu jaunaudzes, kurās izaugusi kāda eglīte.

Eglītes drīkst cirst gan dziļi lielajā mežā, gan ceļmalās, grāvmalās un pie elektrolīnijām.

Taču nav arī gluži tā, ka lielajā mežā drīkst izvēlēties un cirst jebkuru koku. Tā, piemēram, cirst nedrīkst koku, kas augstāks par trīs metriem. Uzmanību jāpievērš arī tam, cik resns ir tā stumbrs.

"Teiksim, ja tas [eglītes] celms ir 10 centimetru augstumā nozāģēts, tad tā diametrs nedrīkst būt lielāks par 12 centimetri. Pie tik resniem kokiem mēs neķeramies klāt,"pamācīja eksperts.

Ideāla vieta kuplas egles meklējumiem, viņaprāt, esot grāvmalas.

"Grāvju trase ir tāda potenciāli laba vieta, te ir nosacīti diezgan daudz gaismas. Te eglīte varētu smuka izaugt," vērtēja LVM pārstāvis.

Lai eglīte labāk saglabātos, eksperts iesaka pēc tās doties pēc iespējas tuvāk svētku dienai. Kā arī to pat labāk būtu nevis cirst, bet zāģēt, jo tā esot vieglāk. Un jāzāģē iespējami tuvu zemei.

Taču tad, kad eglīte jau pārvesta mājās, eksperts iesaka to uzreiz nenest siltā dzīvoklī: "Bieži vien mežā, kad nozāģējam, tā ir riktīgi ar sniegu. Šodien ir plus grādi, sniedziņš, kas bijis uzsnidzis, pa nakti jau ir nokusis. Mājās aiznesot, nevajadzētu arī uzreiz 25 grādos to likt. Ja ir tāda iespēja, atstājam koridorā, vai kur ir nedaudz vēsāks, lai eglīte lēnām atkūst."

Ienesot eglīti istabā, to varot likt spainī ar ūdeni vai mitrām smiltīm, pamāca eksperts.

"Tā viņa arī labāk turēsies, un attiecīgi arī balasts būs. Svars apakšā," piebilda Strautiņš.