Kas jauns egļu bižutērijā? 9 idejas Ziemassvētku egles rotāšanai

Ja nemeklē egļu alternatīvu, tev patīk eglītes smarža, netraucē skujas zeķēs un neuztrauc kaķi, kas uzbrūk eglei, tad mums tev ir idejas rotāšanai!

Iesien eglei banti!

Sapucē savu zaļo jaunkundzi ar neskaitāmām lentēm! Sien egļu zaros krāšņus pušķus! Baltus, sarkanus, zelta, lielus, mazus, ja nepatīk, kā sasiets, – pārsien!

Vislabāk šim nolūkam izmantot atlasa lentes, jo tās izskatās īpaši grezni.

Iesākumā eglītē jāatrod vieta svecēm un svečturiem, tad tos iezīmē ar atlasa pušķi. Pārejās lentes izvieto pēc patikas.

Saloki egļu mantiņas!

Pirms izvēlēties šo variantu, svarīgi atcerēties, ka drošāk origami rotas komplektēt kopā ar led lampiņām nevis svecīšu liesmu!

Tālāk jau atliek izvēlēties, ko locīt, – internets parādīs priekšā! Dzērvi, tīģeri, vardi? Varbūt ūdensbumbu? Ar ūdeni gan nepiepildi, bet vizuāli ļoti atgādinās klasiskās egļu mantas.

Askētiskā gaismas egle

Eglītē liec tikai dažādus led gaismekļus – mazus kā rasas pilieniņus, lielus kā ābolus, baltus un krāsainus. Neko citu nekar eglē, gaismas, neko citu un, tumsai iestājoties, baudi savu gaismas šovu!

Līdzīgi efektu var panākt arī ar svecītēm. Ja tās ir vienīgās, kas rotās eglīti, vērts īpaši piedomāt pie izvēles. Piemēram, bišu vaska sveces pildīs ne tikai gaismas šova funkciju, bet patīkami smaržos.



Egle kā našķu glabātuve

Šajā laikā, cepot piparkūkas, nevari apstāties kamēr bļoda nav tukša? Apgrūtini piparkūku ēšanu! Sakar tās eglē! Un atļauj sev apēst noteiktu skaitu, bet tad atkal cep no jauna! Caurumiņus piparkūkās visērtāk izveidot ar kokteiļa salmiņa palīdzību.

Un neaizmirsti popkorna virtenes – bezgala vienkārši un efektīgi! Adata, diegs un daudz popkorna.

Lieliski izskatīsies arī sakaltēti citrusi (tos, kas netiek eglē, droši var izmantot dāvanu rotāšanai), atliek tikai plāni sašķēlēt laimu, citronu, apelsīnu, ielikt cepeškrāsnī, uz krāsns vai radiatoriem izkaltēt.

Idejas, kas vēl noderēs ēdameglei:

Kino egle

Ja trūkst ideju egles rotāšanai, bet gribas nu tā... kā nevienu gadu, nekautrējies špikot!

Ņem mīļāko Ziemassvētku filmu izlasi, nopauzē kadru ar egli, izpēti un atkārto!

Rau, tev viesistabā egle kā filmā "Tāda ir mīlestība" vai Cūkkārpas egles kopija no Harija Potera filmām.

Starp citu, to pašu vari darīt arī ar mīļāko lasāmvielu, atrodi lappusi par eglēm, izlasi aprakstu par to un rau! – Skalbes "Kaķīša dzirnaviņu" egle tavā mājā!

Pekausis un viņa draugi

Krokodilu pāris kažokos un galošās, lāči uz slēpēm, lapsas kamanās, slavenais Pekausis (tas pats vecais, labais Čeburaška)...

Tava egle pelnījusi vismaz vienu no šīm dekoratīvām figūriņām, kas darinātas vēsturiskajā tehnikā no vates! Tik ziemīgi, tik mīlīgi un svētku noskaņu atnesoši. Tiem, kas augušu laikos, kad plate "Sniegbaltītes skola" bija galvenā izklaide ziemas vakaros, ieraugot šos rotājumus, noteikti ausīs sāks skanēt dziesma "grieziet ceļu putni zvēri, vilki, lapsas, pūces jēri..."

Figūriņas darinātas, vadoties pēc oriģināliem (piemēram, krokodili tapuši 20. gadsimta 30.-40. gados darbnīcā "Kultprom") paraugiem, māksliniece Anna Afanasjeva pievērsusi uzmanību un līdz perfekcijai izstrādājusi katru detaļu, sākot ar zaķu rītakleitu un čībām, beidzot ar polārlāča mugursomu. Šīs noteikti ir egļu mantiņas, kuras pusnaktī atdzīvojas.

Bumba, kurā spoguļoties Ziemassvētkiem

Esi redzējis romantiskās Ziemassvētku filmas, kur kādā noteikti parādīsies mantotās egļu rotas – bezgala trauslas un skaistas. Tev tādu nav, bet gribētu? Visas iespējas kļūt par mantoto egļu bumbu kolekcijas aizsācēju!

Tallinā no stikla brīnumu lietas izpūš latviete Laura Šmideberga – viņa darina greznas brošas, iespaidīgas krelles un satriecošus auskarus. Šogad viņa metusi izaicinājumu pati sev un top eglīšu bumbas – smalkas, trauslas, gluži Ziemassvētku brīnums, kā sastindzis ziepju burbulis, bumba, kurā spoguļoties Ziemassvētkiem.

Vairāk meklē: https://laurashmideberga.com/

Krūzes kā rotas

Kurš teicis, ka eglē nevar kārt arī traukus? Īpaši ja tie ir tik miniatūri, smalki, balti un apgleznoti kā "Piebalgas porcelānā". Edgara Folka laiskie kaķi un modrie suņi, Natālijas Laminskas draiskie ķepaiņi, Irēnas Lūses pasaku mežs.

Starp citu, turpat atradīsi arī vienkāršus baltus porcelāna egļu rotājumus – eglīti, zvaigznīti un sirsniņu. Meklē te: http://www.porcelanadarbnica.lv/

Egle ar irbeņu auskariem

Ja nepatīk spožās bumbas, tad vērts izmēģināt kādu no Latvijas Valsts mežu vēstniecībā atrodamajiem piedāvājumiem. Bumbas no irbeņu un tūju sēklām, no bārbelēm un pīlādžogām. Katra viena kā sveiciens no Latvijas dabas.

Starp citu, ja zini, ka atradīsi laiku, tad šādu bumbu vari pagatavot pats, vēstniecībā ir nopērkams viss, kas vajadzīgs tās pagatavošanai. Meklē te.