Konkurss: 'Delfi' lasītāji atrāda savus krāšņos adventes vainagus un dekorācijas

Lai ziemas gaidītāko svētku gaidīšana būtu gaišāka un siltums sirdī lielāks, rotāta tiek ne tikai eglīte, bet visa māja. Kā ik gadu, "Delfi" aicina savus lasītājus dalīties skaistajā un parādīt, kāds adventes vainags rotā jūsu mājas šajā gadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mūsmājās jau trešo gadu klasisku vainagu aizstājam ar adventes dekoru koka pamatnē. Kad pirms diviem gadiem pirmoreiz izveidojām pirmo dekoru, tas šķita ļoti skaists un visnotaļ konkurētspējīgs ar pirktiem darinājumiem, tādēļ izlēmām, ka turpmāk uz adventi mēģināsim izgatavot vairākus dekorus un piedāvāt tos arī citiem. Šogad jau vairākās draugu un kolēģu mājās advente tiek sagaidīta ar līdzīgām kompozīcijām. Kompozīcija ir īpaša ar to, ka tā ir vīrieša – mana vīra – rokām radīta no A līdz Z (parasti tomēr ar šādām piņķerīgām dekoratīvām lietām nodarbojas sievietes). Iespējams, tādēļ tā atšķiras no lielā vairuma dekoru. Pamatne un svečturi tiek darināti mūsu sķūnī no dēļu pārpalikumiem, pamatne tiek aizpildīta ar dabas materiāliem: sūnām, ķērpjiem, čiekuriem un skujām. Punkts uz "i" ir lampiņas, kas piešķir neatkārtojamu ziemas pasakas noskaņu. Rezultātā tiek radīta kompozīcija, uz kuru gribas skatīties un skatīties, neatraujot acis. Kastīti un svečturus nākamajos gados var izmantot atkārtoti un piepildīt ar citām idejām.

Vēl svētku sajūtu rodam, katru gadu pirms Ziemassvētkiem izrotājot savu pagalmu ar lampiņām – prieks ne tikai mums, bet arī kaimiņiem un garāmbraucējiem. Kā arī – gādājot eglīti, plānojot dāvanas un radu apciemojumus," par vainadziņa un svētku sajūtas radīšanu stāsta Linda Vanaga.

Foto: Linda Vanaga

"Šogad man bija pavisam citāda sajūta adventes vainaga gatavošanas laikā. Zināju, ka vēlos pamainīt tradicionālo vainaga koncepciju, šogad centrā izvirzot stāstu. Atlika tikai piemeklēt atbilstošos materiālus. Vainags gatavots no baltegles zariņiem ar apaļām svecēm. To papildina dekoratīvs lācis, no putuplasta veidotas bumbiņas, kā arī eglīšu rotājumu bumbas. Tāpat svarīga stāsta centrālā sastāvdaļa ir divi dekoratīvi putni, kuru astes rotātas ar spalvām un pērlēm, kā arī koka zvaigznes ar pērli vidū.

Manā ģimenē šogad notika lielas pārmaiņas – bērni pameta ģimenes māju un sāka veidot paši savu ligzdiņu. Mūsu mājā bija jūtams tukšums. Tad vēl dažādi triecieni, kurus man, kā ģimenes pavarda turētājai, bija jāpārvar, lai saglabātu mieru, labsajūtu, sirsnību un varētu parūpēties par savu jau pavisam nelielo ģimenīti. Tāpēc šajā vainagā centos atspoguļot šīs sajūtas, ko izjutu gada nogalē. Gan netīkamās emocijas – aukstumu un tukšuma sajūtu, ko simbolizē lācis un sniega bumbas, gan pozitīvās – saticību, uzticēšanos, rūpes vienam par otru. Sudrabainie putniņi simboliski esam mēs ar vīru, kas stāvam pāri visām grūtībām, bet zvaigznes mums rāda ceļu jaunu mērķu sasniegšanai nākamajam gadam," ar savu stāstu dalās Rita Bebre.

Foto: Rita Bebre

Savukārt ar to, kā mazie dzīves notikumi rada prieku, dalās Laura Dišlere: "Katru gadu mēģināju iesaistīt meitu gan vainaga, gan citu dekoru darināšanā. Šogad veidoju savu (foto pa kreisi – red.) un meitiņa paralēli praktiski pati izgatavoja savu. Lepnums un prieks!"

Foto: no privātā arhīva

Piedāvājam aplūkot, cik radoši esam šajā sezonā un ar kādām domām gaidām svētkus! Galerija tiek nemitīgi papildināta.

Arī tu vēl vari pagūt piedalīties konkursā! Aicinām sūtīt ne tikai skaisto dekoru fotogrāfijas, bet pievienot arī nelielu aprakstu – gan par to, kā vainags tapis un ar kādiem materiāliem tas veidots, gan arī to, ar kādām domām šogad gaidāt svētkus un kas vēl jūsmājās rada īstu svētku sajūtu.

Savu stāstu un adventes vainaga fotogrāfijas sūti uz e-pasta adresi zurnali@delfi.lv ar norādi – "Konkursam".

Visi konkursam atsūtītie attēli tiks publicēti. Uzvarētāju, kurš savā īpašumā iegūs dāvanu karti 30 eiro vērtībā pirkumiem tirdzniecības centrā "Rīga Plaza", noteiksim izlozes kārtībā no visiem konkursa dalībniekiem. Uzvarētāju paziņosim 16. decembrī.