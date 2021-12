Konkurss: 'Delfi' lasītāji atrāda savus skaistos adventes vainagus

Lai Ziemassvētku gaidīšana būtu gaišāka, rotājam mājas un sevi. Kā ik gadu, "Delfi" aicina savus lasītājus dalīties skaistajā un parādīt, kāds adventes vainags rotā jūsu mājas šajā gadā. Aicinām sūtīt ne tikai fotogrāfijas, bet arī pievienot nelielu aprakstu – kā tapis vainags, ar kādām domām šogad gaidāt svētkus, kas palīdz saglabāt mieru šajā laikā...

"Šis laiks ir grūts un tādēļ mūsu ģimenē mēs cenšamies ieviest prieku par katru mazumiņu, ko spējam paši paveikt. Tā nu izdomājām, ka ar visu mīlestību un gaišām domām darināsim savu adventes vainagu. Kopīgi darbojoties, atcerējāmies piedzīvotos mirkļus, emocijas un sajūtas, ko šis gads mums ir sniedzis. Un sapratām, ka katra piedzīvotā diena liek iet aizvien tālāk, redzēt aizvien plašāk un just aizvien dziļāk. Un spert soli pretī jauniem izaicinājumiem," mums raksta lasītāja Linda, novēlot visiem mierpilnus un sirsnīgus svētkus.

Aivita raksta, ka viņu ģimenē šogad svētki būs pavisam citādi – ļoti atšķirīgi un klusi, jo rudenī uz mūžiem bija jāatvadās no mammas un brāļa. "Šī gada adventes vainags ir piepildīts ar labām domām un lielām cerībām, ka nākamais gads būs gaišāks un mierīgāks. Taču nepazaudēju arī dažas košas un krāsainas krāsas, kas paspilgtina drūmo dienu un tumšos ziemas vakarus! Lai visiem mierīgs un mīlestības pilns svētku gaidīšanas laiks!" ar gaišām cerībām un domām novēl Aivita.

"Šogad ir pārsteigumu gads. Kā jau parasti, dodos dabā pēc augiem, kas šobrīd ir atrodami, jo adventes vainagu veidoju tikai no tiem. Man par lielu pārsteigumu nebija iespējas augus kārtīgi apskatīt, jo tie atradās zem sasaluša sniega. Neko tādu savā mūžā neesmu sastapusi. Neatradu nevienu čiekuru, jo tie, kas nobiruši, zem sniega nebija redzami, bet tos, kuri varētu būt zaros, vienkārši nevarēju saskatīt. Nopurināt to sasalumu no kokiem arī neizdevās, jo akurāt nolauzt zaru arī negribēju. Tā šogad vainags ir bez čiekuriem. Kasīju ledu no melleņu un brūkleņu mētrām, nopurināju papardes, kurām galotnes bija piesalušas pie zemes. Nogriezu dažus priedes zariņus, un devos mājup. Man par lielu laimi, aiz stūra tālumā pamanīju arī stirniņas. Tā atkal bija liela veiksme! Prieks bija liels. Tā kā bez fotoaparāta nekur neeju, tad nofotografēju tās. Man gan līdzi nebija lielā objektīva. Pie mājas vēl bija apsnigušas dzeltenās mārtiņrozes. Visi ziedi apsaluši un noliekušies uz leju. Bet, kad notupos pie zemes, cerībā ieraugot vēl kādu ziedu, kurš nebūtu sasalis, man palaimējās - daži bija. Tie ir vainagā. Mājā bija jāatrod vieta, kur visus augus atsaldēt. Vēl jau nezināju, vai tie augi būs izmantojami vainagā. Bet, kā redziet, ir labi!" raksta Ilze Baņģere.

Atgādinām, ka adventes vainagu fotogrāfijas un savu svētku sajūtu aprakstu gaidām epastā maja@delfi.lv ar norādi "Konkursam". 15. decembrī pēc nejaušības principa izvēlēsimies vienu veiksminieku, kurš saņems iepirkšanās centra "Rīga Plaza" dāvanu karti 30 eiro vērtībā.

Piedāvājam aplūkot, cik radoši esam šajā sezonā un ar kādām domām gaidām svētkus! Galerija tiek nemitīgi papildināta.