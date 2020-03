Kosmosā audzētus salātus var droši ēst, secinājuši zinātnieki

"Lieliski! Garšo labi. Man patīk. Tie ir svaigi!" – šādos vārdos astronauti ietērpuši atzinību par nogaršotajiem romiešu salātiem, kas audzēti Starptautiskajā kosmosa stacijā (SKS), raksta CNN. Taču, kā noskaidrots pētījumā, šie salāti nav vien tikai garšīgi, bet arī nenodarīs kaitējumu veselībai.

Jau pirms "svaigās" pārtikas astronautu ēdienkartē bija iekļauts arī saldējums, taču krēmīgais gardums negaršoja tieši tāpat kā uz Zemes. To gan nevar teikt par salātiem, kuri garšu kārpiņām bijuši pat ļoti pazīstami.

2015. gada augustā NASA publicēja video, kurā bija redzami trīs astronauti, kuri neslēpa savu pārsteigumu, nogaršojot salātlapas, kas nebija augušas kā ierasti uz Zemes. Šī eksperimenta pētījumi aizsākās 2014. gadā.

Pirmais eksperimenti tika veikti īsti pēc pirmās ražas iegūšanas. Paraugi tika sasaldēti un nosūtīti "Kennedy Space Center" pārbaudei. Sākotnējie rezultāti parādīja, ka tos var droši ēst. Šis bija kā pagrieziena punkts, pēc kura zaļumi arī šādos apstākļos tika sākti audzēt arvien vairāk.

No 2014. līdz 2016. gadam tika pētītas sarkano romiešu salātu sēklas un pēcāk ziņots, ka tos astronauti var ne tikai droši ēst, bet arī tie ir tikpat vērtīgo vielu bagāti, cik audzētie uz Zemes. Kā norādījusi NASA pārstāve Kristīna Khodadad, patīkams bijis pārsteigums secinot, cik ļoti astronauti bijuši apmierināti un priecīgi par salātu audzēšanas un ēšanas iespējām. Viņa piebildusi, ka produktu audzēšana šādos apstākļos, kas ir cilvēkiem droša, būs ļoti svarīgs aspekts ilgāku misiju gadījumos.

Foto: Publicitātes foto

Astronauti savā ēdienkartē paļaujas uz tādām "sastāvdaļām" kā žāvēti augļi, rieksti, zemesriekstu sviests, vistas gaļa, garneles, taču nevieni svaigie salāti nevar būt piemēroti apstrādāti un saglabāties ceļojumā uz nulles gravitācijas telpu. Tāpa secināts, ka sagatavotajos ēdiens trūkst tādas barības vielas un vitamīni kā kālijs, C, B1, K. Ņemot vērā misiju ilguma palielināšanu un nepieciešamību kļūt mazāk atkarīgiem no Zemes, svaigo labumu audzēšana šķitusi kā lielisks risinājums esošajai problēmai.

Taču vispirms NASA vajadzēja kārtīgi saprast, kā notiek zaļo gardumu audzēšana un vai tos ir droši ēst. Šeit jāiepazīstina ar "Veggie", kas ir "Vegetable Production Systems" segvārds jeb kosmosa dārzs. Izmēros tā ir tik liela kā rokas bagāžas soma ceļojumu laikā, un tajā ir vieta sešiem augiem, kas audzēti no īpaši apstrādātām sēklām. Tās audzētas spilvenu vizuāli atgādinošā apvalkā ar māla pamatni (līdzīgu tai, kāda tiek izmantota beisbola laukumos), un mēslojumu. Tas nodrošina, ka ūdens un barības vielu sadale ap saknēm notiek vienmērīgi. Ja netiktu nodrošināts šis spilvenam līdzīgais veidols, saknes nespētu izdzīvot, jo ūdens šādā vidē neplūst tāpat kā uz Zemes. Gaisa plūsmu nodrošina ventilatori.

Augi "lien" cauri iepriekš minētajam spilvenam, reaģējot uz rozā krāsas gaismu, kas atrodas virs tās. "Veggie" ir devis iespēju audzēt plašu klāstu – sākot no Ķīnas kāpostiem un beidzot ar sinepju mikrozaļumiem.

Foto: Publicitātes foto

Ilgstoši NASA lielākās bažas bija saistītas ar to, vai šādi audzētus zaļumus, kas auguši radiācijas ietekmētā vidē, cilvēki var droši ēst. Tāpat jautājums bija par kaitīgajiem mikrobiem, kas augšanas procesā var parādīties un vairoties, bet pēcāk tikt apēsti. Lai veiktu pētījumu, "Kennedy Space Center" tika mēģināts radīt tieši tādus pašus audzēšanas apstākļus kā kosmosa stacijā – ietverot temperatūru, mitruma rādītājus u.c. Audzēšana norisinājās no 33 līdz 56 dienām, savukārt to pašu augu audzēšanā uz Zemes tika ievērota 24-72 stundu starpību, lai nodrošinātu vienādus apstākļus.

"Veggie" komanda bijusi pārsteigta secinot, ka abos apstākļos uz lapām un saknēm bija vieni un tie paši mikrobi, ņemot vērā, ka kosmosa stacijai ir raksturīgi savi unikālie mikrobi. Jāpiebilst, ka mikrobi nebija baktērijas, kas cilvēkam var izraisīt slimības.

Zinātnieki secinājuši, ka šādi audzēti lapu salāti var būt droša sastāvdaļa astronautu diētā. Vēstīts, ka turpmāk tiks veikti pētījumi ar vēl citiem iespējamiem labumiem, piemēram, arī tomātu audzēšanu, lai pēc iespējas papildinātu ēdienkarti ar drošiem un svaigiem produktiem.