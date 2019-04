Labiekārtojam dīķi: skaistāko augu izlase un kopšanas padomi

Peldēšanas sezona nav aiz kalniem, tāpēc vērts parūpēties arī par savas piemājas dīķa labiekārtošanu! "Tavs Dārzs" no savas padomu vācelītes ir sarūpējis rakstus par to, kā kopt dīķi, kādus augus izvēlēties, bet – kādiem augiem mest līkumu.

Dīķis arī ir viena no skaista dārza vizītkartēm, tāpēc par tā kopšanu nedrīkst aizmirst! Nepietiek vien ar dīķa izrakšanu, augu sastādīšanu un zivju ielaišanu tajā. Lai gan šķiet, ka ziemas periodā dīķis jāliek mierā, tā nebūt nav! Aukstajā laikā jātur roka uz pulsa, lai zivis neizslāptu, tāpēc dīķī vēlams veikt ūdens aerāciju [aut. – ūdens attīrīšana ar gaisa palīdzību], ziemās izveidot āliņģus vai laicīgi parūpēties par membrānas kompresora iegādi. Starp citu – šogad cilvēku nolaidības un dabas apstākļu dēļ Latvijas ūdenstilpēs slāpa zivis.

Savukārt pavasaris un vasara ir īstais laiks, lai nodotos dīķa tīrīšanai un skaistāko augu sastādīšanai ap to! Var iegādāties dažādus skaistus ūdensaugus, tajā skaitā arī krāšņās dīķu skaistules ūdensrozes, kā arī var izveidot dīķī jaunu laipiņu. Šajā rakstā varēsi izlasīt, kādus augus izvēlēties dīķī un ap to, bet šeit varēsi uzzināt, ko nestādīt un neaudzēt ap to. Maija sākumā vari apmeklēt iespaidīgo Stādu parādi Siguldā, kur noteikti varēs tikt pie dažādiem augiem, kurus varēs iestādīt dīķī vai ap to.

Dīķa izveide un labiekārtošana prasa lielu finansiālu ieguldījumu, bet, ja maciņa rocība nav liela, tad var apsvērt domu par mini dīķa izveidi, kas radīs skaistu noskaņu dārzā. Kā to izdarīt, idejas lūko šajā rakstā.

Lai dārza darbiem rosīgs laiks!