Lai nebūtu jārīko Lielā talka – kā pareizi utilizēt vecās elektroierīces un riepas?

Tuvojoties Lielajai Talkai, "Zaļās jostas" speciālisti vērš uzmanību uz korektu rīcību ar atkritumiem, lai talkas nebūtu jārīko nemaz. Ik gadu Lielās Talkas dienā no meža, ceļmalām vai vienkārši dabas zonām tiek iznesti atkritumi, kurus tur mērķtiecīgi ir aiznesuši cilvēki. Taču, visi šie atkritumi ir vienkārši utilizējami ikdienā, turklāt lielāka daļa nododama pārstrādei bez maksas. Iedzīvotājiem ir jāveicina izpratne par korektu rīcību ar pašu radītiem atkritumiem, lai saudzētu vidi un nepiesārņotu dabu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par loģisku un ilgtspējīgu pieeju atkritumu jautājumiem stāsta "Zaļās jostas" pārstāve Laima Kubliņa: "Ideja apvienot spēkus tīrākas vides labā ir lieliska! Tomēr mēs – cilvēki, kas ikdienā strādā gan pie tīras vides veidošanas un atkritumu apsaimniekošanas, gan arī komunicējam ar sabiedrību par pareizu atkritumu apsaimniekošanas un vides izglītības tēmu – varam droši apgalvot, ka došanās talkā, savācot svešu cilvēku bezatbildīgi izmestus atkritumus, rada tieši pretēju efektu. Tie, kas piesārņo dabu, savus paradumus no tā nemainīs – viņi tieši būs gandarīti redzot, ka kāds pēc viņiem to visu vāc. Un piesārņos atkal, darot to ar dubultu sparu. Tāpēc pareizā rīcība ir utilizēt atkritumus pareizi ikdienā – tad talkas nebūtu jārīko nemaz, talkas dienu veltot dabas baudīšanai, nevis attīrīšanai."

Skaidrojot pareizu rīcību ar talkas dienā biežāk atrastajām atkritumu vienībām, lūk, informācija, kā šos atkritumus būtu pareizi jāutilizē ikdienā.

Elektroiekārtas

Nolietotas elektroiekārtas tiek atrastas gan meža biezoknī, gan ceļmalā. Cilvēki tērē laiku un degvielu, vedot veco tehniku nelikumīgai izmešanai dabā, lai gan Latvijā ir plaši attīstīta bezmaksas nolietotās elektrotehnikas nodošanas sistēma. Nolietotas elektroiekārtas satur gan dabai bīstamas vielas, gan vērtīgas komponentes, tāpēc iedzīvotāji tās bez maksas var utilizēt, aizvedot uz tuvāko videi kaitīgo preču pieņemšanas punktu, atkritumu apsaimniekotājam pieteikt elektrotehnikas izvešanu no savas dzīvesvietas vai mazizmēra elektroiekārtas nogādāt uz savākšanas kasti, kas izvietotas pie lielākajām tirdzniecības vietām.

Nolietotas riepas



Ik gadu talkas laikā no meža tiek izripinātas nolietotās auto riepas. Taču tās ir videi kaitīgi atkritumi, kas dabā sadalīsies vairākos gadu simtos, piesārņojot to. Fiziskas personas gada laikā var nodot pārstrādei vienu riepu komplektu (līdz četrām riepām), turklāt joprojām daļa apsaimniekotāju pieņem riepas no fiziskām personām bez maksas! Tuvāko autoriepu utilizācijas vietu var sameklēt vietnē www.atkritumi.lv.

Tukšas dzērienu pudeles un skārdene

Lai arī šobrīd dzērienu iesaiņojums pamazām kļūst par depozīta sistēmas objektu, tomēr joprojām dabā atrodas daudz pavirši izmestu plastmasas, stikla pudeļu un skārdeņu, kuras nebūs iespējams nodot depozīta automātā. Tukšās PET pudeles, stikla tara un metāla skārdenes ir vieglais iepakojums, ko vienmēr bez maksas var izmest dalītās vākšanas konteineros – plastmasu un metālu vieglā iepakojuma konteinerā, bet tukšo stikla pudeli – konteinerā stikla iepakojumam. Iepakojuma šķirošanas iespējas Latvijā strauji attīstās, tiek uzstādīti simtiem jaunu konteineru, kas ļauj visu tukšo iesaiņojumu ērti un bez maksas nodot pārstrādei otrreizējās izejvielās.

Vienreiz lietojamās kafijas krūzītes

Viss, kas ir vienreiz lietojams, nekad nebūs draudzīgs dabai. Talkas laikā no mežiem, dabas takām un ceļmalām tiek iznestas tonnas ar kafijas krūzītēm un to vāciņiem. Lai arī to izskats bieži ir maldinošs, aicinot domāt, ka krūzīte izgatavota no kartona, tomēr ir vērts atcerēties, ka visas šīs krūzītes satur plastmasas pārklājumu, kas dabā nenoārdās, turklāt nav arī derīgs pārstrādei. Tāpēc izlietotās vienreizlietojamās krūzes un to vāciņus, kā arī citus vienreiz lietojamos traukus un piederumus jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā. Lai neradītu lieku atkritumu daudzumu, "Zaļās jostas" speciālisti aicina pieturēties pie #ManPašamSavs dzīvesveida, dabā ejot ar savu daudzkārt lietojamo termokrūzi, ūdeni ņemot līdzi savā daudzkārt lietojamā pudelē, bet maizītes ieliekot savā daudzkārt lietojamā pusdienu kārbiņā.

Personīgās higiēnas preces

Izlietotas personīgās higiēnas preces ir sadzīves atkritumi. Tās ir izgatavotas no sintētiskiem materiāliem vai satur plastmasu, tāpēc dabā sadalās ļoti ilgā laikā, piesārņojot to. Tās nedrīkst atstāt dabā, aprakt zemē, vai noskalot kanalizācijā. Dodoties dabā, ir vērts atcerēties paņemt līdzi tukšu plastmasas maisiņu, kurā ievietot šīs izlietotās higiēnas preces, pēc tam izmetot visu maisiņa saturu sadzīves atkritumu konteinerā.

Cigarešu izsmēķi



Ja Lielās talkas laikā lasītu arī cigarešu izsmēķus, ar vienu talkas dienu nepietiktu, uzsver Laima Kubliņa. Diemžēl joprojām liela smēķētāju daļa neapzinās, ka cigarešu filtrs ir izgatavots no plastmasas. Nometot to zemē, izmetot dabā vai ūdenstilpnēs, filtrā uzkrātās toksiskās vielas piesārņo vidi, savukārt pats filtra materiāls sairst mikroplastmasā, apdraudot dzīvo dabu. Cigarešu izsmēķus jāizmet sadzīves atkritumu tvertnē. Tie nav derīgi pārstrādei. Vairāk par izsmēķu ietekmi uz vidi var uzzināt vietnē www.nemetzeme.lv.

Būvmateriāli

Celtniecības materiālu pārpalikumi, tukšās ķimikāliju bundžas, vecās mēbeles un citi lielgabarīta atkritumi – diemžēl joprojām talkas dienā tiek atrasti mežā. Jāatzīmē, ka lielgabarīta un celtniecības materiālu utilizācija ir maksas pakalpojums, taču sods par nelikumīgu atkritumu izgāšanu dabā vairākkārt pārsniedz šo atkritumu korektas utilizācijas izmaksas. Lai atbrīvotos no būvniecības un lielgabarīta atkritumiem, jāsazinās ar savu atkritumu apsaimniekotāju. Savukārt lietas, kas kādam vēl var noderēt – lietotas mēbeles, būvmateriālu pārpalikumus un piederumus remonta veikšanai – var nodot speciālā apmaiņas punktā vai piedāvāt interesentiem sociālo tīklu grupās, piemēram, "Facebook" grupā "Atbrīvojies no lietām Rīgā".