Laiks būvēt siltumnīcu! Iedvesmojoši piemēri augu mājas izveidošanai

Kas gan ir dārzs bez kārtīgas siltumnīcas? Pavasaris ir īstais laiks, lai ne tikai savu esošo augu māju savestu kārtībā, bet arī lai tiktu pie jaunas. "Tavs Dārzs" piedāvā virkni ideju, kas noderēs, ja siltumnīcu vēlies būvēt paša spēkiem.

Piekritīsiet – iedvesmas nekad nevar būt par daudz, kur nu vēl tad, ja runa ir par dārza labiekārtošanu! Šī iemesla dēļ "Tavs Dārzs" aplūko, cik gan dažādi cilvēki visā pasaulē ir izveidojuši siltumnīcas. Dažas pat ierīkotas ar mēbelēm, ļaujot nesteidzīgi dārzkopjiem vai viesiem baudīt atpūtas mirkļus. Savukārt citas ir īsti arhitektūras šedevri, kuras izceļas ar materiālu izvēli un izmēriem.

Klasiskās siltumnīcas variantā ir ierasts, ka tai pa vidu ir "taciņa", bet gar malām ir bagātīga augne, kurā var stādīt visu pēc sirds patikas. Kā redzams piemēros zemāk, tad citi dod priekšroku pārdomātām siltumnīcu grīdām un plauktiem, kuros salikt podus ar saviem lolojumiem.

Savukārt citi siltumnīcās pat ieliek iekšā galdiņu ar krēsliem. Jāteic, ka neliels galdiņš siltumnīcā ir visai prātīga ideja, jo uz tā var ne tikai ērti pārstādīt augus, bet arī veikt dažādus citus darbus un uzglabāt svarīgas lietas.

Siltumnīcai blakus var izveidot arī piebūvi, kur ērti salikt visus podiņus un dārza instrumentus. Šādi augu māja nebūs aizkrauta ar nevajadzīgām lietām.

Kāpēc gan siltumnīcu neizveidot par košu un pamanāmu celtni savā dārzā? Lūk, cik efektīvi izskatās sarkanā krāsa!

Ja nav vēlmes siltumnīcas iekšpusē ierīkot atpūtas stūrīti, tad to var ierīkot tai blakus.

Lielā cieņā vienmēr ir arī siltumnīcas, kas ir veidotas no dabiskiem materiāliem, piemēram, koka. Var lemt par labu ne tikai koka konstrukcijām, bet arī augu kastēm, kur sasēt vai sastādīt izvēlētos augus.

Tikai jāliek aiz auss tas, ka šādu augu kastes mitruma ietekmē nekalpos mūžīgi.

Lūk, siltumnīca kā īsts arhitektūras meistardarbs! Šādas siltumnīcas būvēšana aizņems krietnu laiciņu, bet rezultāts viennozīmīgi būs tā vērts!

"Tavs Dārzs" no savas padomu vācelītes ir sarūpējis rakstus par siltumnīcām, to būvēšanu pašu spēkiem, kā arī dezinficēšanu jaunajai sezonai, lai atbrīvotos no kaitēkļiem un slimībām. Lūko zemāk un iedvesmojies savas augu mājas atjaunošanai vai dezinficēšanai!

