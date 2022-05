Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgus notiks 4. un 5. jūnijā

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 4. un 5. jūnijā notiks tradicionālais lielais Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgus, kas šogad notiks jau 50 reizi. Tajā produkciju piedāvās vairāk nekā 530 amatnieku, pārtikas un kosmētikas mājražotāju, grāmatizdevēju un ēdinātāju. Būs arī plaša un daudzveidīga kultūras programma, informē muzeja pārstāve. Svinīgā gadatirgus atklāšana notiks 4. jūnijā pulksten 10.

Jau vēsturiski gadatirgus nav tikai tirgošanās vieta, bet daudzu dažādu notikumu apvienojums. Līdzās plašajai tirdzniecībai būs aktivitātes un dažādi notikumi arī muzeja pļavā pie Priedes kroga, Vidzemes sētā, pie Lībiešu sētas un teātra izrādes uz Rietumu vārtu skatuves.

"Latvijā nav daudz kultūras notikumu, kas noturētu tik nezūdošu interesi jau 50 gadus. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgum Latvijas kultūrtelpā ir ļoti nozīmīga vieta, un tas allaž bijis arī svarīgs tautas nacionālās pašapziņas stiprinātājs. Līdzīgi kā dziedātāji un dejotāji pulcējas Dziesmu un Deju svētkos, tā amatnieki un tautas lietišķās mākslas meistari ik gadu sabrauc no visām Latvijas malām, lai rādītu savas prasmes, dalītos ar pieredzi un smeltos jaunus iespaidus turpmākajam darbam. Mūsu Gadatirgus ir nozīmīgs arī, lai ieinteresētu jauno paaudzi pārmantot seno amatu prasmes," stāsta muzeja direktore Zanda Ķergalve.

Gan sestdien, gan svētdien no pulksten 11 līdz 15.30 pļavā pie Priedes kroga dažādu novadu muzikanti spēlēs zaļumballi, pulksten 14 notiks rāpšanās umurkumurā. Sestdien spēlēs Rīgas danči, Drabešu muižas muzikanti, Sēļu muižas muzikanti, Rīgas danču klubs. Svētdien – kapela "Hāgenskalna muzikanti", post-folk grupa "Dzilna", Vaboles muzikanti un kapela "Bumburneicys". Pie Lībiešu sētas darbosies keramikas, skalu grozu pīšanas un vilnas vērpšanas darbnīcas.

Sestdien būs iespēja iepazīties ar Dižkokli, piedalīties keramikas cepļa atvēršanā, uz skatuves pie Rietumu vārtiem pulksten 12 un 15 varēs noskatīties Rūdolfa Blaumaņa darbu "Trīnes grēki" Saldus novada Druvas teātra izpildījumā.

Svētdien, 5. jūnijā, no pulksten 11 līdz 16.30 Vidzemes sētā uzstāsies Folkloras kopa "Tīrums", Ogres novada Suntažu kultūras nama senioru deju kolektīvs "Suncele", LU jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dancītis" un BJC "IK Auseklis" deju ansamblis "Dancītis" un noslēgumā grupa "Rahu The Fool." Uz skatuves pie Rietumu vārtiem pulksten 13 būs Danskovītes "Ontons i plāšnēki" 5. daļa Baltinavas dramatiskā kolektīva "Palādas" izpildījumā.

Muzeja izstāžu zālē no 4. jūnija būs atvērta Kultūras un mākslas centra "Ritums" un Tautas lietišķās mākslas studijas "Rīdze" 50 gadu jubilejas izstāde "Kalnā kāpšana", kas muzejā būs apskatāma līdz 14. augustam.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir viens no senākajiem un plašākajiem brīvdabas muzejiem Eiropā. Tā platība ir 87 hektāri un tajā izvietotas 114 senceltnes no visiem Latvijas novadiem. Muzejā notiek krājumu komplektēšanas un glabāšanas, izglītojošais, pētnieciskais un restaurācijas darbs. 2024. gadā muzejs svinēs savu simtgadi. Muzejam ir arī divas lauku ekspozīcijas to dabiskajā atrašanās vietā – muzejs "Vēveri" Vecpiebalgas pagastā un zvejnieku sēta "Vītolnieki" jūras krastā Rucavas pagastā.