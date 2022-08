Latvijas smagākos un interesantākos tomātus noskaidros Brenguļu tomātu svētkos

Tradīcija svinēt Tomātu svētkus Brenguļos aizākās pirms sešiem gadiem, un arī šogad, 27. augustā, Brenguļu centrā būs apskatāma viena no lielākajām tomātu augļu izstādēm Latvijā, kurā būs iespējams aplūkot vairāk nekā 300 tomātu šķirnes.

Šogad Tomātu svētkos piedalīsies deviņi tomātu šķirņu kolekcionāri – Natālija Zeltiņa no Valmieras novada Brenguļu pagasta, Elga Bražūne un Saiva Pekuse no saimniecības "Neslinko" Ķekavas novadā, Maija Čerjaka ar čili un papriku no Carnikavas. No Talsiem būs ieradušies Valdis Puliņš un Valentina Cuznetova (ar arbūziem, melonēm, gurķiem un tomātiem), bet no Rīgas – Linda Grotupe, Ludmila Kodzasova, Darja Jureviča un Aleksandrs Blinovs (ar mikrobioloģisko mēslojumu). Kolekcionāri sniegs konsultācijas tomātu audzēšanā, varēs iegādāties tomātu sēklas, kā arī būs iespējams pārbaudīt līdzi paņemto dārzeņu nitrātus, kā arī noteikt pH līmeni saviem augsnes paraugiem.

Svētku laikā, no pulksten 13 norisināsies divi konkursi – "Smagākais tomāts" un "Neparastākais tomāts", kas sniegs iespēju uzzināt to, kuram šogad dārzā ir izaudzis brangākais tomāts un visinteresantākās formas tomāts. Konkursam ikviens tomātu audzēšanas entuziasts varēs pieteikties pasākuma dienā uz vietas. Uzzinot jaunas receptes, virtuves noslēpumus, jaunas garšas un kulinārijas prasmes, Tomātu svētkos apmeklētāji varēs vērot ēdiena gatavošanas meistarklasi profesionāla pavāra Jāņa Viatera vadībā. Protams, viena no galvenajām ēdiena sastāvdaļām būs nekas cits, kā tomāts.

Svētku laikā norisināsies arī tradicionālais mājražotāju un amatnieku tirgus, kurā ar savu saražoto produkciju piedalīsies vairāk nekā 60 tirgotāji no visas Latvijas. Apmeklētāji būs aicināti ne tikai iegādāties gan mājražotāju un amatnieku produkciju, bet arī nobaudīt pavāres Inguna Vilkas pagatavoto tradicionālo tomātu zupu un aplūkot tomātu izstādi.

Lai svētki būtu arī mazākajiem apmeklētājiem, no pulksten 11 bērniem būs iespējams piedalīties vairākās radošās darbnīcas, kurās varēs izgatavot aproces un auskarus no pērlītēm un filca materiāla, apgleznot seju, doties nelielā izjādē ar zirgiem un izbaudīt cirka šova elementus.

Pasākumu no pulksten 11 ieskandinās grupa "Pipari", bet pēcpusdienā būs skatāma Liepas amatierteātra "Krams" izrāde "Kāzas bazūnēs". Brenguļu sporta centrā (SC) "Kaimiņi" būs apskatāma izstāde "Brenguļu un Jaunvāles skolām 160" un Santas Paegles Dzērvīšu skolas makets.

Savukārt no pulksten 11 līdz 13 ikviens svētku apmeklētājs gaidīts projekta "Veselas un veselīgas sabiedrības veicināšana Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā" aktivitātēs, kas norisināsies SC "Kaimiņi" 1. stāva foajē. Bērni būs aicināti fiziski izkustēties, piedaloties dažādos līdzsvara, precizitātes un veiklības uzdevumos pie sporta centra "Kaimiņi", bet pieaugušie aicināti parūpēties par savu sirds un asinsvadu veselību, veicot glikozes un holesterīna eksprestestus, izmērot asinsspiedienu un pulsu un saņemot īsas ekspreskonsultācijas par testu rezultātiem.

Tomātu svētki piesaistīs ne tikai tos, kuri interesējas par tomātu audzēšanu, bet arī sportistus, kuri no pulksten 10 pie SC "Kaimiņi" spēkus izmēģinās vairākās sporta disciplīnās. Komandas varēs sacensties pludmales volejbolā un florbolā 3x3, bet individuāli varēs izmēģināt savus spēkus šautriņu mešanā, krosmintonā, kornholā un basketbola metienos no vietas (sporta aktivitāšu nolikums ir pieejams pašvaldības mājaslapā).