Līdz augusta beigām Pakrojas muižā ceturto reizi notiek ziedu festivāls

Īsts, krāšņs un grandiozs sapnis vasaras naktī skatāms 130 kilometru attālumā no Rīgas – Pakrojas muižā, Lietuvā līdz augusta beigām norisinās jau ceturtais vasaras ziedu festivāls "Sapnis vasaras naktī. Haoss". Šie ir lielākie ziedēšanas un vasaras svinēšanas svētki Baltijā, informē Kristīne Komarovska.

Šogad vasaras ziedu festivāla "Sapnis vasaras naktī" tēma ir haoss, un tāpēc muižas dārznieki īpaši drosmīgi un azartiski ir veidojuši vasaras ziedu festivālu, kombinējot ziedu krāsas un augu sugas. Apmeklējot Pakrojas muižas iespaidīgos puķu dārzus, atklāsiet, ka ne tikai ziediem, bet arī dārzeņiem – tomātiem, kāpostiem, artišokiem, ķirbjiem, bietēm un citiem – piemīt maģisks ziedēšanas spēks un daile. Festivāls, kā ierasts, centīsies pārspēt pats sevi, īpašu uzmanību pievēršot, vēsturiskās arhitektūras dekorācijām, kur ziedu instalācijas paceltas desmitiem metru augstumā un plaukst visdažādākajās krāsās.

Festivāla sauklis šogad ir "Omnia vincit amor!", kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē "Mīlestība uzvar visu!". Šie spēcīgie vārdi būs sastopami Pakrojas muižas teritorijā kā iespaidīga 40 metrus gara un 6 metrus augsta ziedu skulptūra, jo tieši mīlestība šajā festivālā rada harmoniju valdošajā haosā, savienojot nesavienojamo.

Šis būs jau ceturtais festivāls "Sapnis Vasaras naktī", kas tapis iedvesmojoties no Viljama Šekspīra lugas, un tajā būs iespējams piedzīvot Šekspīra lugām raksturīgo – uzdzīvi, mīlestību, intrigas, teatrālu spēles prieku, mūziku, smieklu – un to visu ziedu ielenkumā.

Pakrojas muiža ir ne vien Lietuvā lielākā muižas saimniecība, bet arī viena no 18 pievilcīgākajām kultūras tūrisma vietām Eiropā, kas ieguvusi "Gada tūrisma objekts 2019" un "Gada tūrisma objekts 2021" nominācijas.

Festivāla ziedēšanas laikā turpinās darboties arī Pakrojas muižas ansamblis, kurā ir vairāk nekā 30 vēsturisku ēku, 'dzīvais muzejs', kur būs iespēja iejusties 19.gs. noskaņās, darbojoties amatnieku darbnīcās, fotografējoties senajā foto studijā, izbraucot senā auto vai zirga kamanās, mērot baronu un baronešu cienīgus tērpus, apskatot greznu dzīvo putnu kolekciju. Pieejams arī bērnu karuselis un mazākos apmeklētājus priecēs iespēja satikt kamieli Buču un citus eksotiskus dzīvniekus un putnus.

Muižas teritorijā darbojas arī restorāns un bārs – traktieris, kur autentiskā noskaņā iespējams baudīt tradicionālus un mūsdienīgus Lietuvas ēdienus, kā arī muižā darinātus uzlējumus – liķierus un brandavīnus.

Darba laiks no svētdienas līdz ceturtdienai no pulksten 12 līdz 20, piektdienās un sestdienās no pulksten 12 līdz 21. Biļešu iegādājies šeit.