Energoresursu sadārdzināšanās un dažādas atbalsta programmas to uzstādīšanai, ievērojami palielina cilvēku interesi par saules paneļiem. Un kur ir pircēji, uzrodas arī pārdevēji – sociālajos tīklos un sludinājumu portālos parādās piedāvājumi iegādāties lietotus saules paneļus. Lētāk, bet vai labāk? Un vai vispār ir vērts?

Speciālisti skaidro, ka saules paneļus, atšķirībā no lietota auto, izmēģinājuma braucienā nepaņemsi, tāpēc pirms iegādes rūpīgi jāizpēta to tehniskais stāvoklis, dokumentācija un citi parametri. Un ar visu to var neizdoties atrast labu un efektīvu risinājumu, jo tehnoloģijas pēdējo gadu laikā attīstījušās tik strauji, ka nepieciešamo paneļu skaits tās pašas enerģijas saražošanai var atšķirties pat četras reizes. Skaidrojam, kādi ir galvenie riski, iegādājoties lietotus saules paneļus, un kam pievērst uzmanību, lai līdzekļi nebūtu iztērēti par neefektīvu vai vispār nestrādājošu risinājumu.

Lai nenopirktu kaķi maisā – ko pārbaudīt pirms pirkšanas

"Visbiežāk lietotie saules paneļi tiek ievesti no kādas Rietumeiropas valsts – Vācijas, Spānijas vai Francijas –, kur tie tirgū ir jau kādu laiku. Šobrīd šajās valstīs notiek tehnoloģiju maiņa – paneļi tiek nomainīti uz jaunākiem, līdz ar to lietotie tiek pārpirkti un vesti, piemēram, uz Latviju, kur tos mēģina realizēt otrreizējā tirgū," savos novērojumos par saules paneļu ceļu līdz mūsu tirgum dalās "Enefit" Enerģijas pakalpojumu nodaļas vadītājs Andrejs Kombecovs.