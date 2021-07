Londonā uzziedējis pasaulē smirdīgākais augs

Kjū Karaliskajā botāniskajā dārzā Londonā uzziedējis pasaules smirdīgākais augs Ammorphophallis titanum, ko mēdz dēvēt arī par "līķu puķi" tā smakas dēļ. Katra šīs smirdīgās puķes atvēršanās pasaules botāniskajos dārzos ir ilgi gaidīts brīnums, ko vēl īpašāku padara fakts, ka puķe atveras un nozied 24 stundu laikā. Kjū Karaliskajā botāniskais dārzs par Ammorphophallis titanum atvēršanos pasaulei ziņoja 14. jūlijā.

Kjū Karaliskais botāniskais dārzs lepojas ar 250 gadu senu vēsturi. Šeit atrodas pasaulē lielākā augu kolekcija (apmēram 30 000 dažādu augu), te atrodas arī viens no pasaulē lielākajiem herbārijiem. Kjū dārzs ir 121 hektāru liels, un katru gadu to apmeklē vairāk nekā 1,35 miljoni cilvēku. 2003. gadā tas tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Ammorphophallis titanum auga ierašanās Eiropā ir cieši saistīta ar Kjū Karalisko botānisko dārzu.

We're very excited that the titan arum (Amorphophallus titanum) has bloomed in the Princess of Wales Conservatory! Blooming for around 24 hours, it's the smelliest plant on Earth and stinks of rotting flesh to attract its pollinators who love to feed and breed on flesh and dung. pic.twitter.com/oIB8I8UJl4