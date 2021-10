Miljona sveču izaicinājums, lai uzceltu grupu māju jauniešiem: lēnām virzāmies uz priekšu

Biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" dienas centrā ir sveču darbnīca, kurā pie sienas ir piestiprinātas papīra lapas ar cipariem – sākumā tas bija miljons, bet tagad jau 958830. Lapiņas simbolizē pārdotās sveces, kuras radījuši jaunieši ar smagiem attīstības traucējumiem. Viņi katru dienu darina skaistas sveces, lai kopīgiem spēkiem sakrātu līdzekļus Latvijā pirmajai modernajai grupu mājai, kas būtu piemērota jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem. Tā būs vieta, kurā viņi varēs dzīvot un saņemt kvalitatīvu speciālistu aprūpi.

Portāls "Delfi" jau iepriekš rakstīja, ka sveču darbnīcas aktivitātes norit jau sesto gadu – no 24 pastāvīgajiem klientiem ir tikai daži, kuri nevar darināt sveces, bet pārējie īsāku vai garāku brīdi to spēj. Ja jaunieši čakli pastrādā, tad dienā viņi var pagatavot līdz 150 dažādu krāsu un formu sveces – daži no jauniešiem vienu svecīti taisa pat vairākas nedēļas, bet citi jaunieši var uztaisīt vairākas sveces dienā. Kā savulaik portālam "Delfi" norādīja biedrības pārstāve un ergoterapeite Dita Rituma, Latvijā vēl nav tāda grupu mājas pakalpojuma, kas būtu orientēts uz autismu, garīgu atpalicību vai citiem smagiem attīstības traucējumiem. Biedrība ir nevalstiskā organizācija ar sabiedriskā labuma statusu, tāpēc šādu māju finansiāli nevar atļauties, bet valsts, kā norādīja biedrības pārstāve, šajā ceļā viņus ir atstājusi vienus.

Biedrība ir jau par vienu soli tuvāk sapņa piepildījumam – 2020. gada oktobrī iegādāta grupu mājas zeme, sarīkotas arī vairākas talkas, kurā labiekārtota apkārtne un iestādīti augļukoki. Tajās piedalījušies ne tikai brīvprātīgie, bet arī NATO karavīri un Valsts prezidents Egils Levits ar savu dzīvesbiedri. Savukārt jau šo sestdien, 16. oktobrī, Rīgā, Aspazijas bulvārī (iepretim Latvijas Nacionālajai operai), tiks atklāts pop-up veikals un izstāžu zāle, kurā varēs aplūkot un iegādāties jauniešu darinātās sveces, Latvijas mākslinieku kopdarbus, kā arī citu uzņēmumu sarūpētās lietas.

"Mums iet satraucoši, virzāmies uz priekšu sapņa piepildījumam!" sarunā ar "Delfi" saka Dita. "Protams, gribētos ātrāk, vairāk, ar bažām skatāmies, ka cipars nerūk pie sienas, bet šī gada laikā izdarīts milzīgs darbs. Esam laimīgi un ļoti priecīgi par to procesu, kas notiek."