Mītisks zvērs, tējas namiņš un milzu torte – lietuvietis Vitis no sniega rada neticami skaistas skulptūras

Kamēr vieni sūkstās par netīrītiem ceļiem, ietvēm un aizputinātiem pagalmiem, Kauņas rajona iedzīvotājs Vitis Lasis no sniega kaudzēm rada neticami skaistas skulptūras, vēsta "Delfi.lt".

Vitis stāsta, ka viss sācies pirms nepilniem diviem gadiem – 2021. gada janvāra beigās. "Ar dēlu atgriezāmies mājās no slimnīcas, kur bijām pavadījuši ilgu laiku. Atklājām, ka visa mūsu iela ir piesnigusi – sniega bija neticami daudz. Lai nokļūtu līdz mājas durvīm, nācās rakties cauri dziļām kupenām. Vakarpusē nolēmu notīrīt sniegu visapkārt mājai, vēlāk talkā nāca arī kaimiņš. Tā kā dzīvojam slēgtā ciematā, mums nav, kur izvest sniegu, tādēļ izveidojās milzīga kaudze. Pēc nedēļas nolēmu, ka tai cauri jāizrok tunelis," Vitis gremdējas atmiņās.

Gaisa temperatūra toreiz bijusi ideāla, Vitim izdevies izrakt tuneli viscaur milzīgajai kaudzei un tā galā pat izveidot nelielu telpu. Apņēmīgais vīrietis no ledus kluča izcirtis galdiņu un dažus solus, kā arī ierīkojis apgaismojumu.

"Tobrīd Lietuvā bija karantīna, daudz kas bija aizliegts. Tādēļ priecājos, ka man ir pašam sava maza, neparasta vietiņa, kur iedzert tēju klusumā. Savā sniega tējas namiņā sāku uzņemt dažādus video un dalīties ar saviem draugiem. Tas bija vareni, tomēr pārāk ilgi neizturēja – pēc kādām desmit dienām laiks mainījās, saule visu izkausēja," stāsta Vitis.

Nākamajā ziemā vīrietis nolēma atkārtot pērno projektu. To darījis, jo gribējis atgriezties laimīgās atmiņās: "2021. gada decembrī bija samērā maz nokrišņu, tādēļ pagalmā sastūmu ļoti nelielu sniega kaudzīti un izveidoju mazu tējas namiņu. Bet, kad sākās sals, nolēmu, ka nebūtu slikti, ja blakus tējas namiņam atrastos dažas ledus skulptūras." Vitis saldējis spaiņos ūdeni un ķēries pie mākslas radīšanas: vispirms tapusi viena skulptūra, pēc tam nākamā... Un galu galā ap namiņu izaudzis skulptūru dārzs. "Togad pat uzvarēju skaistāko pagalmu konkursā. Taču laikapstākļi nemitīgi mainījās, viss skaistums pazuda vēl pirms Jaungada," stāsta Vitis.

2022. gada janvāris izrādījās ļoti sniegots, Vita pagalmā atkal sāka krāties kupenu kalni. Vīrietis nolēma, ka viņa tējas namiņam nepieciešama kāda cita forma. Tā kā 2022. gadā Kauņa bija Eiropas Kultūras galvaspilsēta, radošais lietuvietis vēlējās būt daļa no šī notikuma. "Negaidīti dzima ideja radīt Kauņas mītisko zvēru. Lai to īstenotu, es lūdzu sniegu arī no kaimiņu pagalmiem, vedu to pie sevis ar mašīnu – gribēju, lai skulptūra ir tiešām liela. Galu galā tapa 1,8 metrus augsts un deviņus metrus garš Mītiskais zvērs – tas izskatījās ļoti iespaidīgi," smaida Vitis. Gigantiskā zvēra "vēderā" Vitis radīja tējas namiņu-muzeju.

Šogad līdz ar pirmo sniegu vīrietis atkal sāka domāt par tējas namiņu. Nolēma, ka būves struktūrai jāpaliek nemainīgai, tomēr vēlējās, lai mājiņā varētu nostāties pilnā augumā. Tā nu tika izmantots karkass – metāla šūpoles. Galu galā šajā gadā tējas namiņš tik tiešām izskatās kā mājiņa. Tā kā Ziemassvētki daudziem saistās ar piparkūkām, Vitis savam lolojumam deva piparkūku nosaukumu. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šogad namiņu ieskauj vairākas ledus skulptūras.

Un sākās viss ar milzu sniega kaudzi pagalmā un lēmumu par to, ka kaut kas ar to jādara. "Vienmēr gribas pārsteigt pašam sevi un apkārtējos cilvēkus. Un oriģināli izrotāt pagalmu. Arī kaimiņiem prieks, jo es tīrīju sniegu arī no viņu pagalmiem. Un vēl kas – es tiku pamanīts un iekļauts vietējo kopienā. Mani pat ievēlēja padomē!" priecājas Vitis. Un lai gan ik reizi šķiet, ka tā būs pēdējā, nākamajā ziemā Vitis ķeras pie lāpstas un sāk medīt sniegu.