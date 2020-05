Mudina ziņot par blaktīm pilsētās un mājokļu tuvumā

Latvijas Entomoloģijas biedrība pēdējā laikā saņēmusi vairākus ziņojumus par blaktīm pilsētvidē, jo īpaši mājokļu tuvumā, tāpēc tā skaidro, vai šie kukaiņi ir bīstami. Tāpat biedrība arī mudina ziņot par blaktīm, ja tās ir manītas pilsētvidē, mājokļos vai dārzos.

Kā savā "Facebook" lapā vēsta Latvijas Entomoloģijas biedrība, tā pēdējā laikā saņēmusi vairākus ziņojumus par maziem kukaiņiem, kas vietām (Liepājā un citur) lielā skaitā apsēdušas ēku fasādes, balkonus, rāpo iekšā pa atvērtiem logiem un tamlīdzīgi. Biedrība norāda, ka šie kukaiņi, kas daudziem izraisa nepatiku, ir bērzu spurdžu blaktis (Kleidocerys resedae), kas ir zemesblakšu dzimtas (Lygaeidae) pārstāvji.

"Pamatā tās dzīvo uz bērziem, bet retumis arī uz citiem lapkokiem, piemēram, alkšņiem, kur pārsvarā barojas, sūcot sulu no sēklām, jaunajiem pumpuriem un lapām. Kokam gan tās nekādu kaitējumu nenodara, jo to skaits parasti ir neliels," mierina Latvijas Entomoloģijas biedrības pārstāvis Uģis Piterāns. Kā skaidro Piterāns, bērzu spurdžu blaktis ir plaši izplatīta suga Latvijā, taču parasti tās ir visai neuzkrītošas, tiesa jau pagājušā gada vasaras nogalē un rudens sākumā vietām bija vērojama masveidīga šīs sugas savairošanās un nelielās platībās bija sastopami vairāki simti un pat tūkstoši īpatņi. "Bargās ziemās daļa no tiem, visticamāk, nepārziemotu, bet šī gada maigā un siltā ziema, acīmredzot, ir bijusi labvēlīga to ziemošanai un tās ir arī pārziemojušas daudz labāk kā citus gadus," pieļauj Piterāns.

Foto: Uģis Piterāns/Latvijas Entomoloģijas biedrība

Ziemojošu bērzu spurdžu blakšu (Kleidocerys resedae) čemurs mežā uz neliela krūma zariņa

"Tagad, iestājoties siltākam laikam, tās ir modušās no ziemošanas un aktīvi lido meklējot jaunus kokus (galvenokārt – bērzus), ko apdzīvot. Šajā periodā tās, dažādu apstākļu ietekmē, vietām tiešām var sakoncentrēties lielākā daudzumā – it īpaši, ja tuvumā ir kāds lielāks bērzs vai cits piemērots koks," papildina Latvijas Entomoloģijas biedrības pārstāvis, "taču uztraukumam nav pamata – tās ir cilvēkam nekaitīgas! Tik vien, ka izdala blaktīm raksturīgo smaržu, kas var šķist nepatīkama."

Kā pieļauj Piterāns, šī parādība, visticamāk, būs vērojama ļoti īslaicīgi, jo jau tuvākajās nedēļās tās būs izklīdušas un vairs tādos daudzumos nebūs novērojamas. Viņš iedzīvotājus mudina nedaudz paciesties un pārlaist šo blakšu uzlidojumus, retāk turot logus vaļā, ja tomēr ir bažas, ka blaktis var sarāpot telpās. "Izņēmums varētu būt jūras piekraste, kur tradicionāli daudzi pavasarī lidojošie kukaiņi (mārītes, lapgrauži, citas blaktis un citi kukaiņi) var būt novērojami lielā skaitā, jo jūra ir kā nepārvarama robeža pret ko tie atduras un tālāk netiek – šogad ticams, ka vietām pludmalēs šīs bērzu spurdžu blaktis būs lielā skaitā," tā Piterāns.

Latvijas Entomoloģijas biedrība arī mudina komentāros šeit pievienot fotoattēlus, ja arī ir izdevies novērot blakšu lielāku savairošanos sava mājokļa tuvumā. Tāpat bildes un komentārus var pievienot portālā "Dabasdati.lv".