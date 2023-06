Ne tikai veselīgs uzturs: iemesli, kāpēc dārzkopība cilvēkiem nāk par labu

Nereti dzirdam, kā dārzkopji, stāstot par savu lolojumu, uzsver ne vien veselīgas pārtikas pieejamību visu gadu, bet arī nepieciešamās fiziskas slodzes nodrošināšanu. Daži pat apgalvo, ka dārzā spēj rast garīgo mieru un atslābināties pēc nogurdinošas darba nedēļas. Arī pētījumi liecina, ka dārzkopība var uzlabot gan fizisko, gan emocionālo veselību.

Dārzkopība ne vien attīsta radošo domāšanu un praktiskās iemaņas, bet arī pilnveido fizisko stāvokli un dažkārt var pat uzlabot emocionālo veselību. Ir veikti vairāki pētījumi par to, kā dārzkopība ietekmē dzīves kvalitāti gan pilsētnieku, gan lauku iedzīvotāju vidū, sākot no bērniem līdz senioriem. Tomēr nav jāaizmirst, ka tā ir tikai papildus iespēja uzlabot veselību, nevis vienīgais risinājums.

Dārzkopība mazina stresu

Nīderlandē veiktajā pētījumā tika pārbaudīts kortizola līmenis cilvēkiem, kas nodarbojas ar dārzniecību. Kortizols ir dabisks steroīds, kas palīdz organismam cīnīties ar stresu, un pētījumā atklājās, ka pēc saspringtām situācijām atslābināties vairāk palīdz rušināšanās dārzā, nevis grāmatu lasīšana. Grāmatu mīļiem gan nav jāuztraucas, pētījums atklāja, ka arī lasīšana joprojām samazina stresu!

Turklāt dārzkopji bieži vien uzsver, ka emocionālie ieguvumi viņiem ir svarīgāki nekā ekonomiskie. Īpaši, ja tā nav tikai dārzkopība, bet patiesa sirds lieta.

Vingrošana no rīta, pusdienās un vakarā

Dažādu priekšmetu nešana, rakšana, ravēšana, stiepšanās pēc nezālēm vai darbarīkiem, pļaujmašīnas stumšana un nemitīga staigāšana no vienas dārza malas uz otru vienlaikus liek darboties gandrīz viesiem ķermeņa muskuļiem. ASV Slimību kontroles un profilakses centrs dārzkopību klasificē kā mērenu fizisko aktivitāti un akcentē, ka tā var sadedzināt vairāk nekā 300 kalorijas stundā, kas ir aptuveni tikpat, cik golfa spēlēšana, pastaiga vai nūjošana.

Savukārt smagāki darbi, piemēram, malkas skaldīšana vai smagu maisu vilkšana, var sadedzināt pat 400 kalorijas. Viens pētījums liecina, ka dārza darbi var mazināt ar vecumu saistītā svara pieaugumu.

Vienlaikus dārza darbi palīdz attīstīt veiklību, roku un kāju muskulatūru, kā arī veicina labu miegu. Pēc intensīvas dienas dārzā, visticamāk jebkurš ieslīgs ciešā miegā.

Dārzkopība kavē demenci



Dārza darbi nav tikai fizisks treniņš, dārzkopība ir noderīga arī smadzeņu darbībai. Tā var palīdzēt arī aizkavēt demenci, kā arī uzlabo kognitīvās funkcijas. Piemēram, Austrālijas Medicīnas asociācija ir publicējusi pētījumu, kurā tika atklāts – dārzkopība var par 36 procentiem samazināt demences risku, taču katrs gadījums ir unikāls, tāpēc uz visiem to attiecināt nevar.

Pietiekama D vitamīna deva

Mēs vienmēr uzsveram, ka augiem ir nepieciešama saules gaisma. Bet, cik bieži paši atceramies par pietiekamu D vitamīna devu? Dārzkopjiem ir lieliska iespēja ilgstoši gozēties saulstaros, taču jāuzmanās no pārlieku ilgas uzturēšanās saulē. Tas var izraisīt smagas veselības problēmas, tāpēc jāatceras gan par galvassegu, gan pretiedeguma krēmiem.

Savukārt piesardzīgi pavadīts laiks saulē ir efektīvākais veids, kā iegūt D vitamīnu, kas ietekmē daudzus procesus cilvēka organismā, sākot no vielmaiņas līdz imūnsistēmai. Tāpat D vitamīns var palīdzēt cīņā pret otrā tipa diabētu un dažādām sirds slimībām, tomēr šādu slimību gadījumā vislabāk ir konsultēties ar ārstu. Taču normālai organisma darbībai nepieciešamo devu ikviens var iegūt, rušinoties piemājas dārzā.

Dārzkopība mazina vientulības sajūtu



Tieši tā – dārzkopība var palīdzēt arī socializēties. Tā taču nav tikai rušināšanās dobēs, bet arī regulāra braukšana uz gadatirdziņiem, stādu audzētavām un, protams, padomu apmaiņa dārzkopju forumus. Arī neplānots zvans mātei, prasot labu padomu, piemēram, puķu audzēšanā, attiecības ģimenē padarīs tikai ciešākas. Jāņem gan vērā, ka pārlieku liels entuziasms var arī skādēt – labāk ar dārza jautājumiem neuzbāzties radiem un draugiem, kuriem par to nav nekādas intereses. Tas viennozīmīgi nenāks par labu savstarpējām attiecībām.

Laba raža, labs garastāvoklis

Pat vienkārša atrašanās dabā spēj uzlabot pašsajūtu. Savukārt dārzkopība palielina optimismu, tā var arī palīdzēt cīņā pret dažādām psiholoģiskām problēmām. Pētījumā par emocionālo labsajūtu, kas saistīta ar ikdienas aktivitātēm, piemēram, pastaigām, iepirkšanos, pusdienošanu ārpus mājām, atklājās, ka dārzkopība ir viens no būtiskākajiem faktoriem laimes nodrošināšanā. Tomēr jāatceras – katram ir savs laimes avots.

Veselīgs uzturs cauru gadu

Mūsdienās veikalos kļūst arvien grūtāk atrast veselīgu pārtiku, kas audzēta dabiskā veidā kādā piemājas dārziņā. Tāpēc, ja ir vēlme uzturā lietot dabiski audzētus augļus un dārzeņus, labākais veids, kā to panākt ir savs dārzs. Turklāt cilvēki, kas paši audzē dārzeņus un augļus, biežāk tos lieto arī uzturā. Savukārt "Nutrients" žurnālā publicētais pētījums liecina, ka dārzkopības izplatība jauniešu vidū ir saistīta ar pārtikas pratības palielināšanos.

Rakstam tika izmantota informācija no "7 Scientific Reasons Why Gardening Is Good for You".