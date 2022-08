Nedēļas nogalē Ventspilī notiks starptautisks ziedu paklāju festivāls

Šajā nedēļas nogalē, no 5. līdz 7. augustam, kad Ventspilī tiek svinēti pilsētas svētki, Ostas promenādē notiks 20. Starptautiskais ziedu paklāju festivāls "Dzimšanas dienas torte", "Delfi" uzzināja pašvaldībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šogad dalībnieku komandas veidos kompozīcijas, kas atbilst devīzei "Dzimšanas dienas torte", ziedu paklāji tiks radīti apļa formā, kura rādiusam jābūt 1,4 metriem, bet kopējai platībai – 6 kvadrātmetriem.

Dalību pieteikusi 31 komanda – pa trim no Lietuvas un Igaunijas, 24 komandas no Latvijas un apvienotā komanda, kuru pārstāv iedzīvotāji no Ukrainas, kas kara dēļ patvērumu raduši Latvijā.

Darbu pie ziedu paklāju veidošanas komandas sāks piektdien, 5. augustā, plkst. 9.00, un dalībnieku rīcībā būs 23 stundas. Komandu veikumu sestdien līdz pulksten 11 vērtēs žūrija, savukārt no 11 līdz 14 savu vērtējumu varēs paust skatītāji. Ziedu paklāju festivāla uzvarētāju apbalvošana notiks pulksten 15 uz Ventspils svētku centrālās skatuves pie Vecā Spīķera.

Ziedu paklāji Ostas ielas promenādē būs apskatāmi līdz pirmdienai, 8. augustam.