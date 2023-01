Nesaskaņota radiatoru nomaiņa apkures sezonas laikā ir biežākā problēma

Biežāk sastopamais iemesls tam, ka apkures sezonas laikā daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai ir traucēta siltumenerģijas piegāde, ir nesaskaņota radiatoru nomaiņa kādā no dzīvokļiem. Šajā apkures sezonā PS "Siltumserviss Rīga" grupas uzņēmumu apkalpotajās mājās Rīgā un vairākās citās pašvaldībās, šādu gadījumi bijis vairāk nekā 120. Ja radiatoru nomaiņa veikta, neizstrādājot projektu, pēc nelegālās radiatoru nomaiņas problēmas ar apkuri mājā var būt ilglaicīgas.

"Vairāk nekā 100 mājās trīs mēnešu laikā mūsu meistari ir bijuši kā "mediķi", kuriem klusējošam pacientam jānosaka diagnoze, soli pa solim, ar izslēgšanas metodi, meklējot problēmas cēloni. Ja daudzdzīvokļu mājā, pēc apkures sistēmas pārbūves, kādā no dzīvokļiem ir radušās problēmas, nesaskaņoto darbu veicējam būtu nekavējoties jāinformē pārvaldnieks par apkures sistēmas pārbūvi dzīvoklī. Mūsu meistari, skrupulozi strādājot, arī bez šādas informācijas atradīs, kurā no dzīvokļiem ir radīti traucējumi apkurei, tomēr informācija par to var samazināt laiku, cik ilgi daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji savu kaimiņu bezatbildīgās rīcības dēļ būs bez apkures", norāda PS "Siltumserviss Rīga" valdes loceklis Alberts Sūna.

Ja apkures sistēmas elementu nomaiņa veikta neprofesionāli – izvēlēti neatbilstošas jaudas radiatori, izveidotas nepietiekamas caurplūdes radiatoru pieslēguma vietās, bez radiatoru apvadu izveides uzstādīti ventiļi vai veikti citi apkures sistēmai neatbilstoši risinājumi – tiek traucēta siltuma cirkulācija visā mājā vai daļā apkures sistēmas.

"Būtiski apzināties, ka daudzdzīvokļu ēku apkures sistēma ir vienots veselums, kas var sekmīgi strādāt tikai tad, ja visi tās elementi ir salāgoti, nodrošinot visus dzīvokļus ar nepieciešamo siltuma daudzumu. Ja kāds no apkures sistēmas elementiem padomju laika viencaurules apkures sistēmā tiek aizstāts ar neatbilstošu, siltuma piegāde var ilgstoši tikt traucēta visai mājai. Tā kā neatbilstošā sistēmas pārbūve notiek dzīvokļos aiz slēgtām durvīm, ir grūti identificēt vietu, kurā veikta nelegālā pārbūve un ir apgrūtinoši novērst traucējumus apkures sistēmas darbībai," akcentē PS "Siltumserviss Rīga" siltumapgādes sistēmu eksperts Jānis Šipkovs.

Apkures sistēmas pārbūve arī dzīvokļos veicama tikai pēc projektēšanas darbiem, aprēķinot precīzus nepieciešamo apkures sistēmas elementu raksturlielumus, bet darbi jāveic precīzi atbilstoši projektam. Svarīgi apkures sistēmas pārbūves veikt ārpus apkures sezonas, lai viena dzīvokļa dēļ netiktu traucēta apkure visai mājai.

"Savukārt, kaimiņus aicinām pievērst uzmanību, ja kādā no dzīvokļiem apkures sezonas laikā tiek veikti remontdarbi. Piemēram, uz dzīvokli apkures sezonas laikā tiek nogādāti radiatori, aicinām remontdarbu veicējiem atgādināt, ka radiatoru nomaiņa jāveic ārpus apkures sezonas. Savukārt, ja mājai tiek traucēta apkures sistēmas darbība, informēt pārvaldnieku par to, kurā dzīvoklī iespējams notikusi nesankcionēta radiatoru nomaiņa, lai speciālisti varētu ātrāk atjaunot siltuma cirkulāciju visā mājā," uzsver speciālisti.