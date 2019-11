No audzēšanas mājās līdz pat ietekmei uz veselību: viss par mandarīniem

Klāt ir mandarīnu laiks, kas nozīmē to, ka Ziemassvētki nav aiz kalniem! Tieši tāpēc "Tavs Dārzs" ir parūpējies par padomu vācelīti, kurā viss ir aprakstīts par un ap mandarīniem.

Latvijas klimatiskie apstākļi nav tādi, lai izaudzētu šos gardos un sulīgos augļus, tāpēc mums atliek tos iegādāties veikalā vai arī izaudzēt pašu spēkiem uz palodzes. Kā to izdarīt, lasi šeit. Ja saproti, ka neesi "zaļo pirkstiņu" īpašnieks, tad noteikti noderēs padomi par to, kā tad labāk veikalā atšķirt gardāko un to pašu saldāko mandarīnu. Šajā rakstā vari izlasīt padomus, kas palīdzēs mandarīnu iegādē.

Piekritīsiet, ka reizēm mandarīni ir līdz brošai. Tos vairs nevar iestūķēt puncī ne par kādu cenu. Tādā gadījumā šo oranžo augli var kombinēt dažādos ēdienos, piemēram, gardā šokolādes kūkā vai pat salātos. Gardas receptes ar mandarīniem galvenajā lomā atradīsi recepšu sadaļā "Tasty", kā arī rakstā zemāk. Tāpat atceries vienmēr zelta frāzi – kas par daudz, tas par skādi! To ņem vērā arī mandarīnu ēšanā, lai nesanāk tā, ka mandarīni ir sabojājuši tavu pašsajūtu.