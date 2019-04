No būvēšanas līdz dezinfekcijai: viss par siltumnīcām

Dārzkopju aktuālākie jautājumi pavasarī ir ne tikai par to, kad labāk sēt un stādīt dažādus augus, bet arī to, kādu siltumnīcu izvēlēties. Lai atvieglotu sarežģīto izvēli, "Tavs Dārzs" ir sarūpējis virkni ar rakstiem tieši par siltumnīcām, to uzkopšanas darbiem, kā arī izveidi paša spēkiem.