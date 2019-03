No tulpēm līdz telpaugiem: ziedu simboliskā nozīme un izvēle atbilstoši horoskopam

8. martā dāmas tiek apbērtas ne tikai ar komplimentiem, bet viņām tiek dāvāti arī ziedi. Ja esi saņēmis savā īpašumā ziedus vai arī plāno tos tikai iegādāties, talkā nāks "Tavs Dārzs" padomu vācelīte, kurā apkopoti raksti par to, ko simbolizē katrs zieds, kā izvēlēties savai horoskopu zīmei atbilstošāko telpaugu, kā arī – kurus ziedus latviešu sievietēm labāk nedāvināt.

Šie "Tavs Dārzs" sarūpētie raksti par ziediem ir attiecināmi ne tikai uz Sieviešu dienu, bet arī citiem svētkiem, kad savus mīļotos vēlamies sveikt ar ziediem.

Sieviešu dienas klasika, protams, ir pavasara ziedi – tulpes un narcises, bet tikpat labi dāmas var pārsteigt ar citiem ziediem, piemēram, krāšņām rozēm, aromātiskajām hiacintēm vai kādu puķu pušķi. Starp citu – tulpju pušķi vari pagatavot arī paša spēkiem, tādējādi piešķirot dāvinātajiem ziediem īpašāku vērtību saņēmēja acīs. Kā to izdarīt, lūko šajā rakstā. Tāpat ļoti noderīgs būs šis raksts, kurā ir knifiņi par to, kā izvēlēties svaigākos ziedus un uzglabāt tos pēc iespējas ilgāk.

Jāliek aiz auss, ka ir arī ziedi, kas sieviešu sejā var mazināt smaidu, jo, kas vienai patīk, citai var sagādāt vien vilšanos... Šajā rakstā vari izlasīt, kādas puķes latviešu sievietēm nepatīk saņemt.

Lai gan daudzi dod Sieviešu dienā priekšroku grieztiem ziediem, vari pārsteigt ar kaut ko netradicionālāku, piemēram, telpaugu! Vai zināji, ka vēžiem var dāvināt alvejas, bet mežāžus var pārsteigt ar naudas koku? Šeit vari izlasīt plašāk, kā izvēlēties zodiaka zīmei piemērotāko telpaugu.

Lai izdodas pārsteigt savus mīļos!

Mīl, nemīl? Ziedu valodas vārdnīca

Kopš senseniem laikiem tiek uzskatīts, ka katram ziedam ir sava, īpaša nozīme, cilvēki radījuši neskaitāmas leģendas un stāstus par ziediem, piešķirot tiem dažādas maģiskas lomas.

'No puķēm vismīļākās man rozes' – uzzini katras rozes krāsas simbolisko nozīmi

Visbiežāk rozes izvēlamies pēc tā, kuras vislabāk piestāvētu katram cilvēkam, taču ir vērts iepazīties arī ar katras krāsas simbolisko nozīmi, lai, iespējams, konkrētās situācijās izvēlētos tos piemērotākos grieztos ziedus. Kā raksta portāls Countryliving.com, tad nozīme nav vis izdomāta no zila gaisa, katrai krāsai šie skaidrojumi saglabājušies jau kopš seniem laikiem, turklāt tie attiecināmi tieši uz rozēm.

Ziedu simboliskā nozīme – ko vēsta to izvēle?

Izvēloties un arī saņemot ziedus, lielākoties uzmanību pievēršam faktam, vai tie mums patīk kopumā. Pēc tam seko krāsas novērtēšana un prieks par ziedu savstarpējo saskaņu, ja tie izkārtoti pušķī. Taču ne mazāk būtiska ir arī ziedu simboliskā nozīme.

Telpaugu horoskops: kā izvēlēties savai zīmei piemērotāko un izmantot savā labā

Izrādās, ikvienam augam ir savs horoskops, zvaigznēs ierakstīts liktenis un sūtība, kuru, pareizi izmantojot, cilvēks var gūt panākumus praktiski jebkurā dzīves sfērā. Telpauga enerģija ietekmē arī cilvēku – tā palīdz vai gluži pretēji – traucē risināt problēmas, radīt jaunas idejas un attīstīt sevi.

Labāk egles zaru nekā tādas – puķes, ko latviešu sievietēm nepatīk saņemt

Tuvojoties Valentīndienai, daudzus vīriešus satrauc jautājums par to, kā tad iepriecināt savu mīļoto. Pārsteiguma neiztrūkstoša sastāvdaļa viennozīmīgi ir ziedi, tomēr vien retais ir aizdomājies par to, cik liela nozīme ir oriģinālai pieejai to dāvināšanā.

