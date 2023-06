Pagalmu rotāšanai Latvijas valsts mežos drīkst izraudzīties piecas meijas

​Lai saulgriežu meža burvību ienestu mājās, noder bērzu meijas. Arī šogad valsts mežos bez maksas personīgai lietošanai (pašpatēriņam) drīkst iegūt līdz piecām bērzu meijām, vēsta Latvijas valsts meži.

Bērzu meijas atļauts cirst: meža ceļu malās, stigās, grāvju malās, zem elektrolīnijām, pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem, ja tās nepārsniedz 3 metru augstumu. Bērza meija jānocērt līdz ar zemi.

Aizliegts cirst bērzu meijas jaunaudzēs, izņemot priežu jaunaudzes, kurās drīkst cirst bērzus, kas nomāc jaunaudzē augošās priedes. Liegts cirst arī bērzus, kas garāki par trim metriem, kā arī bērzus, kuru celma diametrs 10 centimetru augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 12 centimetrus.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs svētku sajūtas radīšanai bez maksas drīkst iegūt arī koku zarus viena kubikmetra apmērā neatkarīgi no koku sugas. Taču tad ir jāievēro nosacījumus, ka zarus atļauts iegūt cirsmās pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas no ciršanas atliekām, kā arī tos atļauts iegūt no augošiem kokiem, kas garāki par trim metriem. Vienlaikus zarus atļauts iegūt no koka zemākajiem zariem, atstājot neskartus augšējos zarus, lai to zaļais vainags būtu vismaz divas trešdaļas no koka augstuma. Liegts bojāt koka stumbru un galotni.

Ja meijas nav paredzētas personīgām vajadzībām vai ir nepieciešamība pēc lielākiem apjomiem, pēc līguma slēgšanas un norēķināšanās, iecirkņa mežkopis ierādīs vietu, kur to var veikt ar vismazāko kaitējumu mežam. Papildu informāciju iespējams gūt tuvākajā reģionā.