Pašam savs dīķis: rakt vai nerakt, tāds ir jautājums

Sapņo par dīķi, kurā veldzēties karstā vasaras dienā, audzēt zivis un pasmelt ūdeni dārza laistīšanai? Jā, dīķim savā īpašumā var būt daudz priekšrocību un patīkamu "blakusefektu". Tomēr neapdomīga rīcība var beigties ar iztērētiem līdzekļiem un aizaugušu bedri, kas sagādā vairāk raižu nekā prieka mirkļu. Rakt vai nerakt? Kas jāņem vērā, lai ūdenstilpe pildītu savas funkcijas, un ar ko vispār sākt, ja vēlies savā īpašumā ierīkot dīķi?

Gribu dīķi. Ko tālāk?

Pirms dīķa ierīkošanas ir vairākas lietas, kas jāņem vērā un bez kurām nav iespējama darbu uzsākšana. Marta Bleija, uzņēmuma "Mans dīķis" mārketinga daļas vadītāja un valdes locekle, norāda, ka viena no svarīgākajām un pirmajām lietām, kas jāapzinās, ir, ka būs nepieciešama projekta izstrāde, jo bez tās dīķa ierīkošana ir nelegāla un par to draud naudas sods. "Kad projekta nepieciešamība ir skaidra, var ķerties klāt ūdenstilpes vietas izvēlei. Visbiežāk dīķi izvēlas rakt vietās, kur zeme pavasaros un rudeņos ir applūdusi, tādējādi nodrošinot, ka dīķī vienmēr būs ūdens. Lai rudeņos izvairītos no sakritušām lapām ūdenskrātuvē, iesakām dīķi rakt vietā, kur nav daudz koku.

Protams, ļoti būtisks faktors ir ģeoloģiskā izpēte – tā nepieciešama, lai varētu novērtēt grunts sastāvu un gruntsūdeņu līmeni un spētu iepriekš paredzēt, vai, izrokot dīķi, tajā būs ūdens. Bieži vien zemes īpašnieki dīķa ierīkošanai izvēlas vietas, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, un turpmāk tas rada papildu problēmas un izmaksas. Vairumam no malas šķiet, ka dīķa izrakšana ir pavisam vienkārša – atbrauc ekskavators, izrok dīķi zemes īpašnieka norādītajā vietā, saņem atalgojumu un aizbrauc, bet realitātē tā nebūt nav." Viņa norāda, ka ģeoloģiskā izpēte ir būtiska, jo, mēģinot ietaupīt uz eksperta rēķina, var sanākt maksāt divreiz, jo rezultātā ūdenstilpē nav ūdens vai arī rakšanas rezultātā ir bojāta tehnika, jo nav korekti noteikts zemes reljefs.

Izvēloties potenciālo dīķa vietu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības katedras docents un pētnieks Artūrs Veinbergs iesaka noskaidrot, vai šajā vietā nav meliorācijas sistēmas vai kādas citas pazemes komunikācijas.