Patiesība par papardes ziedu

Papardes ir īsts Līgo svētku simbols – tās tiek izmantotas ne tikai dekorēšanā, ievītas Līgo dziesmu pantiņos un dzejoļos, bet arī tradīcijās, piemēram, slavenā papardes zieda meklēšanā. Kādi ir izplatītākie mīti par šo augu un kas ir patiesība, stāsta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesore Inga Straupe.

Kā stāsta profesore, papardes ziedēšana vienu reizi gadā ir viens no lielākajiem mītiem, kas apvij noslēpumainos papardes augus. Arī viņai ikdienā bieži nākas to atspēkot, kad botānikas gudrības universitātē apgūst topošie veterinārārsti, mežzinātnieki un ainavu arhitekti.

Noslēpumainie un senākie planētas augi



Papardes vienmēr bijušas noslēpumaini augi, turklāt – to sākums stiepjas ļoti tālā pagātnē, Paleozoja ērā. Tajā laikā papardes bija gigantiski un izmēros iespaidīgi kokaugi. Kā liecina atradumi, paparžu stumbra diametrs bijis vismaz 2 metri, savukārt augstums bija vismaz 40 metri, veidojot savdabīgus paparžu mežus. Kā skaidro Straupe, līdz mūsdienām papardes kā milzīgi kokaugi gandrīz nav saglabājušās un mēs Latvijā zinām papardes kā lakstaugus. Dažviet pasaulē atrodamas arī kokveida papardes, piemēram, tuvākā vieta, kur tās nācies redzēt parkos un to augstums ir lielāks par cilvēka augumu, ir Anglija un Portugāle – Azoru salas.

Viņa arī atzīmē, ka cilvēkiem jau sen ir pastiprināta interese par papardēm un tieši veidu, kā tās vairojas. Papardes neviens neredz ziedam, bet tās tomēr aug, attīstās un veidojas jaunas papardes. Kā skaidro Straupe, mīts par papardes ziedēšanu ir radies, jo cilvēks nekad nav redzējis, kā tā zied. Proti, cilvēki novēro citus augus, kuri uzzied, pēc tam augs nes augļus un no to sēklām veidojas jauna augu paaudze, un pieņem, ka līdzīgi varētu ziedēt arī paparde. Papardes noslēpumainība ir tās lielākais šarms.

Papardes vairošanos var redzēt tikai zem lapām



"Kad mēs ar studentiem botānikas studiju kursa ietvaros esam apskatījuši baktērijas, aļģes, sēnes, ķērpjus, sūnas un nonākam līdz papardēm, es viņiem parasti saku: "Man jūs ir jāsatriec! Papardes tiešām nezied!" Jāņu nakts mistērija, kad cilvēki dodas meklēt papardes ziedu, ir tikai tradīcija. Taču nekas nav zaudēts, jo, lai redzētu papardes vairojamies, jums būs jāiet papardēs un jāguļas zem tām," ar vieglu humoru skaidro Straupe.

Lielākajai daļai paparžu vairošanās vienības jeb sporas veidojas lapu apakšpusē. Zem lapām ir speciāli veidojumi, ko sauc par soriem, kuros iekšā ir mazas putekļveida vienībiņas – sporas. Tām izkaisoties, izaug jaunas papardes. Kā atzīmē profesore, papardes attīstības cikls ir ļoti sarežģīts, un tas nav tik vienkārši, ka spora izkrīt un uzreiz veidojas jauna paparde. Sākumā veidojas sirdsveida plātnīte, ko sauc par protalliju, un uz protallija virsū ir sievišķie un vīrišķie vairošanās orgāni. Tiem, kā skaidro profesore, ir ļoti nepieciešams ūdens, lai dzimumšūnas varētu saplūst, tādēļ paparde ir atkarīga no dažādiem nokrišņiem. Tikai pēc tam, kad ir notikusi dzimumšūnu saplūšana, veidojas jaunais papardes augs. Papardes ir augi, kuri arī vairojas ar sakneņiem, tādējādi mežos veidojot lielākas audzes.

Kā skaidro Straupe, vienas no "vaininiecēm", kuru dēļ cilvēkiem šķiet, ka viņi ir redzējuši papardes ziedu, ir papardes, kuras ar lapām veido piltuves formu. Viena no šādām papardēm ir strauspaparde, kas ir iecienīta apstādījumos. Tai veidojas izgrieztas lapas, kas ir sakārtotas kā piltuvē, un speciāli viducī izaug lapas, kas ir ļoti cietas, klātas ar sporām un vizuāli atgādina strausa spalvas. Tā kā papardes lapas aug kā piltuve, lapu iekšējā daļa ir gaišāka, jo saules gaisma tām nepiekļūst un nepietiekamā daudzumā veidojas hlorofils, līdz ar to tās kļūst bālas. Ja gaišā vasaras naktī ieskaties strauspapardes rozetē, liekas, ka tur ir gaišāks un gaismiņa nāk laukā. Kā norāda profesore, šī iemesla dēļ strauspaparde ir viena no papardēm, kuras dēļ cilvēki domā, ka Jāņu naktī, kad diena ir garāka par nakti, papardes zied.