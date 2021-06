Pieci padomi, kas palīdzēs izvērtēt apkārtnes piemērotību mājokļa iegādei

Izvēli par labu vienam vai otram nekustamajam īpašumam nosaka vairāki izšķirīgi faktori, tostarp tā atrašanās vieta un tuvākā apkaime. Kā saprast, vai apkārtne, kurā noskatīts mājoklis, būs atbilstoša vajadzībām un vēlmēm, skaidro "Luminor" bankas mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais.

Dodies pastaigā pa rajonu

Vienkāršs veids, kā novērtēt apkaimi, kurā atrodas potenciālais mājoklis, ir iepazīt to pašam, piemēram, dodoties pastaigā vai izbraucienā ar velosipēdu. Tās laikā būs iespējams pārliecināties par esošo infrastruktūru – stāvvietām, ceļiem un ietvēm – un to stāvokli un tīrības līmeni, kā arī iegūt priekšstatu par to, vai rajons ir piemērots arī citām aktivitātēm, piemēram, sportošanai un laika pavadīšanai svaigā gaisā. Apskatot apkārtnē esošās mācību iestādes, tirdzniecības, ēdināšanas, atpūtas un izklaides vietas vai zaļās zonas, ikviens varēs izvērtēt to atbilstību savam dzīvesveidam, kā arī attālumu un laiku, kas nepieciešams, lai tur nokļūtu. Pastaigas laikā iespējams gūt priekšstatu arī par apkaimes iedzīvotājiem un tās kopējo atmosfēru.

Uzklausi jau esošo iemītnieku stāstus

Apkaimes izpētes laikā ieteicams aprunāties ar tās iedzīvotājiem: potenciālajiem kaimiņiem vai paziņām, kas jau kādu laiku tur dzīvo. Vienlaikus padomu un īsu dzīvojamā rajona raksturojumu var iegūt arī domubiedru grupās sociālajos tīklos, piemēram, "Facebook". Uzdodot praktiskus un konkrētus jautājumus plašākam cilvēku lokam, būs iespējams iegūt daudzpusīgu perspektīvu par dzīvi apkārtnē, ko, iespējams, būtu grūtāk uzzināt no personas, kas pārdot mājokli.

Pārbaudi ceļā pavadīto laiku

"Eurostat" dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji no visām Eiropas Savienības valstīm pavada visvairāk laika ceļā uz darbu, veltot tam aptuveni 33 minūtes no savas dienas. Būtiski ne tikai uzticēties navigācijas aprēķinam, ko sniedz "Google Maps", bet arī pašam praktiski pārliecināties par to, cik ilgu laiku nāksies pavadīt ceļā no mājām līdz darbavietai vai citām svarīgām lokācijām. Turklāt eksperts iesaka izmēģināt dažādus transportlīdzekļus – automašīnu, velosipēdu vai sabiedrisko transportu – vai pārvietoties ar kājām. Vislabāk par reālo situāciju var pārliecināties, ja "testa" brauciens tiks veikts laikā, kad ierasti jādodas uz darbu, skolu vai dažādām aktivitātēm, piemēram, sporta treniņiem. Var izrādīties, ka sastrēgumu stundās, ceļš uz iecerēto galapunktu būtiski pagarinās.

Izvērtē apkārtnes attīstības plānus

Gudra ilgtermiņa ieguldījuma veikšanai būtiski ņemt vērā apkārtnes vēsturi, tās drošību un kopējās nekustamā īpašuma tirgus tendences un potenciālu nākotnē. To var uzzināt, piemēram, izmantojot mājaslapu "Cenubanka.lv", kā arī citus interneta resursus, kas palīdzēs noteikt, vai apkaimē mājokļu cenas palielinās, samazinās vai ir nemainīgas. Tāpat ir vērts iegūt informāciju par zemes īpašuma vērtību, nodokļa likmēm un plānotajiem infrastruktūras uzlabojumiem, kas ilgtermiņā var ietekmēt pārējās ar mājokli saistītās izmaksas. Noteikti iesakām vērsties pašvaldībā ar jautājumiem, ko vērts ņemt vērā, iegādājoties konkrēto īpašumu.

Izmēģini līdzīgu mājokli noskatītajam

Vēl viens veids, kā gūt pilnvērtīgu pieredzi pašam un vienlaikus izvērtēt mājokļa atbilstību savām vajadzībām, ir līdzvērtīgas mājas vai dzīvokļa izīrēšana iecerētajā atrašanās vietā. Tas ļaus pārliecināties ne vien par dzīvojamo rajonu, bet arī par mājvietas kopējo piemērotību. Piemēram, vai plānotā dzīvesvieta ir atbilstoša ģimenes izmēram, vēlmēm un vajadzībām un vai mājoklim ir pietiekama papildu teritorija, zaļā zona, dārzs vai papildu ēkas, ja tās būtiskas iespējamajiem mājokļa īpašniekiem.

"Iegādājoties mājokli, iepazīšanās ar apkārtni ir viens no svarīgākajiem soļiem, lai izvērtētu, vai noskatītā dzīvesvieta būs piemērota pircēja dzīvesveidam un vajadzībām. Arī "Luminor" bankas klientu pieredze gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs rāda, ka vairāk nekā pusei jeb 53 procentiem Baltijas iedzīvotāju mājokļa atrašanās vieta un apkaime ierindojas starp galvenajiem faktoriem, izvēloties mājokli. Rūpīga un praktiska tuvākās rajona priekšizpēte var palīdzēt aiztaupīt pārsteigumus un, iespējams, arī neērtības nākotnē," piebilst Sausais, bankas mājokļu kreditēšanas eksperts.

*Luminor bankas aptauja 2021. gada martā veikta sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, aptaujājot vairāk nekā 2100 Baltijas ģimenes ar bērniem līdz 18 gadu vecumam.